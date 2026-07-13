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কোরিয়োগ্রাফির পাশাপাশি অভিনব উদ্যোগ করণের, পথ চলা শুরু SPBOE-র

এই সংস্থা নিশ্চিত করেছে যে তারা সুযোগ সৃষ্টি, প্রতিভার বিকাশ এবং পরিবেশন শিল্পের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার ওপরই বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।

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কোরিয়োগ্রাফার করণ আরিয়ান (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 13, 2026 at 3:53 PM IST

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হায়দরাবাদ, 13 জুলাই: টলিউডের জনপ্রিয় কোরিয়োগ্রাফার করণ আরিয়ান ৷ ইন্ডাস্ট্রিতে কোনও গডফাদারের সাহায্য ছাড়াই সততার সঙ্গে সাফল্যের পথে এগিয়ে যাওয়া যায়, তা প্রমাণ করেছেন করণ ৷ 2016 সালে জি বাংলার 'ডান্স বাংলা ডান্স' রিয়েলিটি শো-এর মাধ্যমে নজর কাড়ার পর তিনি মূলত ডিরেকশন ও ডান্স ডিরেকশনে নিজের কেরিয়ার গড়ে তোলেন। তাঁর যাত্রাপথে জুড়ল আরও এক পালক ৷ তৈরি করেছেন 'স্টেজ পারফর্মিং বোর্ড অফ এক্সামিনেশন' (The Stage Performing Board of Examination) ৷ এই প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে মূলত প্রতিভার বিকাশ, উৎকর্ষের অনুপ্রেরণা এবং পরিবেশন শিল্পের (performing arts) ভবিষ্যৎ নির্মাণ করার জন্য ৷

SPBOE নিজেকে একটি পেশাদার ও সরকারিভাবে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন শৈল্পিক ও শারীরিক শাখার জন্য বিবিধ পরীক্ষা বিভাগ পরিচালনা করে। এই বিভাগগুলোর মধ্যে রয়েছে—নৃত্য, যোগব্যায়াম, সঙ্গীত (কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত), ফিটনেস, অভিনয়, যন্ত্রসঙ্গীত, চারুকলা, লোকজ ও সৃজনশীল পরিবেশন শিল্প এবং আবৃত্তি। জোর দেওয়া হয়েছে পেশাদার পরীক্ষা পদ্ধতি এবং শিল্প-উপযোগী পাঠ্যক্রমের ওপর।

করণ জানিয়েছেন, এই প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র পরীক্ষা গ্রহণ নয়; বরং এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রতিভা বিকশিত করতে পারবে, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারবে এবং ভবিষ্যতে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরতে পারবে ৷ কোরিয়োগ্রাফারের কথায়, "আমি নৃত্যশিক্ষক, চলচ্চিত্র পরিচালক, SPBOE- পরিচালক হিসেবে সকলকে আশ্বস্ত করাতে চাই য়ে, আমাদের পক্ষে যুক্ত হওয়া প্রতিটি মূল্যায়ন, নৃত্য একাডেমি, সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং শিক্ষার্থীরা আমাদের পরিবারেরই একটি অংশ হবে। আমরা বিশ্বাস করি, একটি প্রতিষ্ঠানের উন্নতি শুধুমাত্র পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে না; বরং সঠিক দিকনির্দেশনা, প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা এবং সার্বিক বিকাশের উপর নির্ভর করে । তাই SPBOE-এর সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য আমাদের টিম সর্বদা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে।"

এই সংস্থাটি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন পরিচালক করণ আরিয়ান, যিনি একাধারে নৃত্য প্রশিক্ষক, চলচ্চিত্র পরিচালক এবং পরিবেশন শিল্পের পরামর্শদাতা। SPBOE বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং পেশাজীবীদের-যেমন নাচের স্কুল, সঙ্গীত একাডেমি, অভিনয় ও চারুকলা শিক্ষাকেন্দ্র, যোগব্যায়াম ও ফিটনেস সেন্টার, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং স্বতন্ত্র শিক্ষক-তাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সক্রিয়ভাবে আহ্বান জানায়। এই সংস্থা নিশ্চিত করেছে যে তারা সুযোগ সৃষ্টি, প্রতিভার বিকাশ এবং পরিবেশন শিল্পের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার ওপরই বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।

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TAGGED:

STAGE PERFORMING BOARD
করণ আরিয়ান
BENGALI DANCE CHOREOGRAPHER
KARAN ARYAN

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