Special: থ্রেট, ব্যান শব্দগুলো মুছে রাজনীতিমুক্ত ইন্ডাস্ট্রি দেখতে চায় টলিপাড়া, কাকে চাই শীর্ষে?

Special: থ্রেট, ব্যান শব্দগুলো মুছে রাজনীতিমুক্ত ইন্ডাস্ট্রি দেখতে চায় টলিপাড়া, কাকে চাই শীর্ষে?
শাসক ঘনিষ্ঠ না হলে কাজ মিলবে না ৷ 'ইফস অ্যান্ড বাটস'-এর বেড়াজালে বন্দি বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি কী চাইছে, সরেজমিনে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 5, 2026 at 11:32 AM IST
কলকাতা, 5 মে: বাংলার আকাশের রঙ আজ গেরুয়া ৷ বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি ৷ কোন দপ্তরের দায়িত্বে কে বসবেন সেদিকে তাকিয়ে রাজ্য তথা দেশ। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাকে পেতে চলেছে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সত্যজিতের বাংলা? চোখ আজ সেদিকেই ৷ একইসঙ্গে রাজনীতির নাগপাশ থেকে মুক্ত হোক বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি- এমনই দাবি তারকাদের ৷ বিগত দেড় দশকে একাধিকবার বাংলা সিনেপাড়ায় কখনও বিরোধী শিবির সমর্থক হওয়ায় ইন্ডাস্ট্রিতে শিল্পীদের কোণঠাসা হওয়ার খবর ছড়িয়েছে, কখনও আবার ক্ষমতার আস্ফালনের অভিযোগ উঠেছে।
সোমবার গৈরিক আভায় নতুন সূর্যোদয় দেখার পরও টলিউডের একাংশ ইন্ডাস্ট্রির হাল ফেরা নিয়ে বেশ চিন্তায়। ফিরবে কি সেই সোনার দিন, যেদিন স্বাধীনভাবে কাজ হত বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে? ছিল না ব্যান কালচার, ছিল না থ্রেট কালচার, ছিল না শাসকদলের ঘনিষ্ঠ না হলে কাজ না পাওয়ার ভ্রূকুটি। গত দেড় দশকে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি যে সংস্কৃতিতে এক প্রকার বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল এবার সেই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে মরিয়া তারা ৷ তাই গোটা বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির চোখ আজ 'ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ান্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া'র দিকে। তাদের ঠিক করে দেওয়া কিছু নিয়মনীতিতে সিনেপাড়ায় বাড়ছিল কর্মসংকট ৷ সংগঠনের সুরে সুর না মেলালে বয়কট হতে হয়েছে অভিনেতা থেকে পরিচালক এমনকী টেকনিশিয়ানকেও ৷ পূর্বের শাসক দলের ঘনিষ্ঠ স্বরূপ বিশ্বাসের পর এবার সভাপতি পদে কুর্সিতে বসবেন কে? এই নিয়েও প্রশ্ন দানা বাঁধছে টলিপাড়ার অন্দরে ৷ খোঁজ নিল ইটিভি ভারত ৷
অভিনেত্রী রূপালি রাই ভট্টাচার্য বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর্টিস্টদের যে গুরুত্ব দেন বিজেপি তা দেয় না, রগড়ে দেয় ৷ দিলীপ ঘোষ আর্টিস্টদের কোনও সম্মান দেন না ৷ এটা যেমন ঠিক তেমনি এটাও ঠিক, তৃণমূলের শাসনকালে যেটা হয়েছিল যে সেই দলের ঝান্ডা ধরলে কাজ পাবে, আর না ধরলে কাজ পাবে না ৷ এটা আশা করি এই সরকারের সময়ে হবে না ৷ বাম জমানাতেও আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে নাক গলাতেন না কোনও নেতা মন্ত্রী ৷ কে কোন দলের সেই নিয়েও মাথাব্যথা ছিল না তাঁদের ৷ সবাই কাজ করত কাজ পেতো তখন যোগ্যতা অনুযায়ী।
যোগ্যতা অনুযায়ী কাজটা চালানোর দায়িত্ব তখন চ্যানেল, প্রোডিউসার, ডিরেক্টরদের হাতেই ছিল। সেখানে কোনও রাজনৈতিক অঙ্গুলিহেলন ছিল না ৷ এর মধ্যে সময় বদলেছে, পরিস্থিতি বদলেছে ৷ অনেককিছু পাল্টেছে। তবে, এবার যেহেতু পটপরিবর্তন হয়েছে তাতে ইন্ডাস্ট্রির সবাই যাতে রাজনৈতিক অঙ্গলিহেলন বাদ দিয়ে কাজ করতে পারেন সেটারই অপেক্ষায় থাকব। সেটাই আমাদের দাবি ৷ নতুন সরকার তো বলেছে তৃণমূলের দুর্নীতি বিনাশ করবে, আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে এটা একটা বিশাল দুর্নীতি চলছিল। আশা করব তাঁরা কথা রাখবেন। দেখা যাক কী করেন। ভালো করলে সবাই ভালো বলবে, খারাপ করলে সবাই খারাপ বলবে।"
তিনি আরও বলেন, "আজকের নিরিখে বলছি, যোগ্য মানুষ যাতে কাজ পায় ৷ আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে বিজেপি অহেতুক নাক গলাবে না বলে আমি আশা রাখি এবং আমি নিশ্চিত ৷ ওনারা আমাদের যদি আমাদের উন্নতি দেখতে চান তা হলে নিশ্চয়ই আমাদের সংগঠন এবং সিনিয়রদের সঙ্গে বসবেন। আমাদের সংগঠন আর্টিস্ট ফোরাম যিনি তৈরি করেছেন সেই রূপা গঙ্গোপাধ্যায় ওই দলে রয়েছেন। আমি চাই রূপা দি'কে দায়িত্ব দেওয়া হোক ফেডারেশনের। আমরা যে জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে আছি সেই মাটিটা তৈরি করেছেন রূপা দি। রূপা দি আর বুম্বা দা যদি মাথায় বসে ইন্ডাস্ট্রিটা চালান আমার মনে হয় অনেক ভালো হবে। উনি আর্টিস্ট, প্রোডিউসারদের জন্য কী করেছেন তা প্রমাণিত। থ্রেট, ব্যান কালচার বন্ধ হোক। ব্যস এটুকুই চাই।"
অভিনেতা জ্যাক বলেন, "ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিটা রাজনীতি মুক্ত দেখতে চাই৷ সে ফেডারেশন হোক বা আর্টিস্ট ফোরাম। কোনও রাজনৈতিক দলের প্রভাব যেন না থাকে।"
অভিনেত্রী-পরিচালক শ্রীলেখা মিত্র বলেন, "আগে যা ছিল সেটা আর দেখতে চাই না। অন্যকিছু দেখতে চাই। এরা কী নিয়ে আসছে জানি না। তবে আগে যেটা চলছিল সেটার পুনরাবৃত্তি দেখতে চাই না। পরিচ্ছন্নতা দেখতে চাই। বাড়াবাড়ি যেটা চলছিল সেটা দেখতে নারাজ। আবার এটাও দেখতে চাই না, বিজেপি এসেছে বলে ধর্মের নিরিখে এবার কাজ পাওয়া না পাওয়া হোক। মানে যারা মুসলমান তারা কাজ পাবে না। শুধু হিন্দুরা পাবে, এটা যেন না হয়। কাজের যোগ্যতায় যেন সবাই কাজ পায়। ফেডারেশনের দাপাদাপিগুলো যেন রিপিট না হয়। ছোট বাজেট নিয়ে ছোট ইউনিট নিয়েও কাজ হচ্ছে, এটা দেখতে চাই। সাসপেন্ড, ব্যান হয়ে যাওয়া, থ্রেট কালচার যেন আর না হয়।"
অভিনেতা অনিন্দ্য পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "রূপা দি (গঙ্গোপাধ্যায়) ফেডারেশনের মাথায় বসলে খুশি হব। আমি চাই উনি হাল ধরুন ৷ দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতা আছে। সুনাম আছে। কোনও খারাপ ব্যাপারে নাম জড়ায়নি কখনও ৷ স্বচ্ছ একজন মানুষ। একইসঙ্গে কর্মক্ষমতাও রয়েছে ৷ রূপা দি ভোটে জেতায় আমি খুব খুশি হয়েছি। রূপা দি মানসিকভাবে অনেক উদার। যে ভুলটা আগের সরকার করেছে সেটা আর ওরা করবে না আশা করি।"
তিনি আরও বলেন, "থ্রেট কালচার ব্যান কালচার ছাড়াও অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ব্যাপারে এমন নিয়ম করে দিয়েছে তাতে অনেকেই কাজ করার সুযোগও পাচ্ছে না ৷ কারওর কাছে দশ লাখ টাকা থাকলেও সে কাজ করতে পারবে না ৷ তাকে ফেডারেশনের আশি জন লোক নিয়ে কাজ করতে হবে। গত পাঁচ-দশ বছরে অনেক ছোট ছোট প্রোডিউসার কাজ করতে পারেনি ৷ তারা এখন বাড়িতে দোকান দিয়েছে ৷ কম বাজেট নিয়ে একটাও নতুন প্রোডিউসার ঢুকতে দেওয়া হত না ডেইলি সোপ করতে। সিনেমাও লুকিয়ে করতে হয় কম বাজেট নিয়ে ৷ করলেও হল পাওয়া যায় না ৷ সমস্তটাকে হাতের মুঠোয় রেখে দিয়েছিল ওরা। যারা ওদের রাজনৈতিক দলটার সমর্থক তারা ছাড়া আর কেউ কাজ পাবে না। আমি নিজেও ভুক্তভোগী এর।"
অনিন্দ্য পুলকের কথায়, "এই ফেডারেশনের ঔদ্ধত্যের কারণেই বিজেপিতে জয়েন করেছিলাম। একের পর এক কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাকে। চাই ওরকম যেন আর না হয় কারওর সঙ্গে৷ এত বছর ধরে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার দেওয়া হয় অথচ আমি ভারতের বাইরে অন্যান্য দেশে অভিনয় নিয়ে পড়াতে যাই, কিন্তু আজ পনেরো বছর ধরে ডাক পাইনি কোনও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ৷ আমি অভিনয় নিয়ে মাস্টার ডিগ্রি করে, থিয়েটার করে তারপর এই পেশায় এসেছি। আমার মনে হয় ওই অনুষ্ঠানগুলোতে কাকে কাকে ডাকা হবে সেটা অরূপ বিশ্বাসের অফিসে বসে দিগন্ত বাগচীরা ঠিক করত ৷ এই জিনিসগুলো রূপা দি আসলে বন্ধ হবে।"
অনিন্দ্য আরও বলেন, "পার্টি ক্যাডার না হলে তুমি কার্ড পাবে না গিল্ডের, কাজও পাবে না ৷ আর্টিস্টদের আর্টিস্ট ফোরাম আছে বলে কিছু করতে পারে না ৷ আমি চাই রূপা দি হালটা ধরুক। বুম্বা দাও ইন্ডাস্ট্রিটাকে ভালোবাসে, হাড়ে হাড়ে চেনে। উত্তম কুমারের পরে ইন্ডাস্ট্রিটাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল বুম্বা দা, তাপস দা'রাই ৷ একমাত্র আমাদের ইন্ডাস্ট্রি যেখানে একটু দেখতে শুনতে ভালো হলেও করে খাওয়া যায় ৷ চ্যানেল দেখতে সুন্দর ছেলেপুলে চায় ৷"
অভিনেতা ঋষি কৌশিক বলেন, "প্রথমেই বলব, এটা প্রত্যাশিত জয় আমার কাছে। দ্বিতীয়ত এই ইন্ডাস্ট্রিতে আমাকে আজ অবধি মুখোমুখি থ্রেট কেউ দিতে পারেনি বা দেওয়ার সাহসও দেখায়নি ৷ আমাকে কোনও মিটিং মিছিলে যেতেও কেউ বাধ্য করেনি কখনও ৷ অনুরোধ করেছে কিন্তু জোর করেনি ৷ আমি সবসময় বলেছি, শিল্প-সংস্কৃতি জগৎটা রাজনীতি থেকে দূরে থাকুক। কিন্তু এখন এমন হয়ে গিয়েছে চাইলেই সবকিছু ইগনোর করা যায় না ৷ তাও চাইব আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা আগে যেমন ছিল, মানে রাজনীতি থেকে যেন দূরে থাকে। তবে, হ্যাঁ বাঙালির জীবনে রাজনীতি না থাকলে তাদের ভাত হজম হবে না। তাই একটাই মেসেজ সবাইকে দেবো তাড়াহুড়ো না করে ধীরেসুস্থে পাল্টি খান। বিজেপি এমন একটা সংগঠিত পার্টি যারা সবদিকে খেয়াল রাখে। কার কী অভিপ্রায় তারা জানে ৷ সুদিনে দুর্দিনে পাশে থাকতে না পারুক, বিরোধিতা কে করেছে, পাল্টি কে খেয়েছে সবটা জানে ওরা ৷ আমি বিজেপির ঝাণ্ডা হাতে কোথাও কোনও মিছিলে যাইনি ৷ কিন্তু সবাই জানে আমি ক্যারিয়ার শুরুর সময় থেকেই এই দল সমর্থক। আর আজ সর্বতোভাবে চাই আমার এই দল আমার প্রাণের ইন্ডাস্ট্রিটাকেও সুন্দর করে সাজিয়ে তুলুক।"
প্রখ্যাত সাউন্ড রেকর্ডিস্ট শম্ভু দাস বলেন, "রাজনীতি মুক্ত ইন্ডাস্ট্রি চাই ৷ 'বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি' শব্দটা ব্যবহার আমরা করি বটে, কিন্তু আদপে 'ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি' গড়ে ওঠেনি এখানে। এবার সত্যিই বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি দেখতে চাই। সোজা কথায়, ইন্ডাস্ট্রিতেও যেন পদ্মফুল ফোটে। মাথায় যিনিই বসুন না কেন, তিনি যেন সকলের ভালোটুকু করেন ৷ সবাই যেন কাজ পায় ৷ আমাদের টেকনিশিয়ানদের পারিশ্রমিক নাকি 30 শতাংশ বেড়েছে। সেটা হাতে পাইনি তো এখনও ৷ আমাদের কোনও স্বাস্থ্য বীমা নেই। বড় অসুখ হলে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবো আমরা ৷ চাই বন্ধ হোক কাজ না পাওয়ার কালচার ৷ ইন্ডাস্ট্রির কোনও রঙ নেই। তাই যে সময়ে যে দলের মানুষই আসুন না কেন তিনি যেন আমাদের সকলের কথা ভাবেন এটাই আমরা চাই সবসময়। রূপা দি, লকেট দি, পাপিয়া দি, রুদ্র, শর্বরী সকলেই বিনোদন দুনিয়ার মানুষ ৷ তাই শীর্ষে যিনিই আসুন তিনি যেন আমাদের ব্যথাটাকে গুরুত্ব দেন ৷ ঝকঝকে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি দেখতে চাই আমি।"
অভিনেতা দেবদূত ঘোষ অবশ্য বলেন, "যে কোনও ধরনের থ্রেট, ব্যান-এর পক্ষে নই ৷ মানুষকে আনন্দ দিতে চাই বিনোদনের মধ্যে দিয়ে। তাই ভালো ইন্ডাস্ট্রি চাই একটা ৷ বাকিটা টেকনিশিয়ানরাই ভালো বলবেন। ওঁরাই সরাসরি সদস্য ৷"
অভিনেত্রী রূপাঞ্জনা মিত্র বলেন, "যাঁরা ইন্ডাস্ট্রির সব নিয়ম জানেন সেই কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল রায়চৌধুরীদের মতো মানুষ চাই অভিভাবক হিসেবে। যাঁরা বাংলা ইন্ডাস্ট্রিকে হেও করবে না। রাহুলের মৃত্যু আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে কী কী গাফিলতি আমাদের।"