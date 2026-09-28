অশান্তি-ভাঙচুর SRFTI-এ ! প্রতিবাদে সরব সৌরভ, কী বলছেন রূপাঞ্জনা-অভিজিৎ ?
SRFTI Incident: SRFTI-এর এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন টলিউড ইন্ডাস্ট্রির অভিনেতা-থেকে পরিচালক ৷ উঠেছে নিন্দার ঝড় ৷ কী বললেন তারকারা ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 28, 2026 at 9:44 AM IST|
Updated : September 28, 2026 at 9:53 AM IST
হায়দরাবাদ, 28 সেপ্টেম্বর: সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউটের (SRFTI) অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ভাঙচুর- অশান্তি। 'অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েত পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত'-এর অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ ঘিরেই পরিস্থিতি রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ৷ SRFTI-এর এই ঘটনায় সোশাল মিডিয়ায় নিন্দার ঝড় তারকাদের ৷
পরিচালক সৌরভ পালোধী সিনে জগতের তারকাদের এই ঘটনায় একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানান ৷ তিনি লেখেন, "SRFTI সংক্রান্ত। আমাদের ফিল্ম ফ্র্যাটার্নিটি কিছু বলবেন না? এখানেই তো আগামী সিনেমা। আবার বলতে গিয়ে যেন বলে ফেলবেন না, 'পড়াশোনার জায়গায় রাজনীতির দরকার নেই'। এটাতেও চুপ করে থাকলে এই ইন্ডাস্ট্রির অংশ বলে পরিচয় দেবেন কী করে?" সৌরভের পোস্টে ক্ষোভ প্রকাশ করেন অভিনেত্রী রূপালি রাই ভট্টাচার্য ৷ তিনি বলেন, "ফ্রেটারনিটির কেউ কিছু বললে তাদের অনেক কিছু ফস্কে যায় সেটা সবাই জানে । তাই ভাবের ঘরে চুরি করে সাপ আর ব্যাঙে চুমু খেয়ে চালিয়ে যায় সবাই ।..."
পরিচালক অভিজিৎ সেনও ঘটনায় আহতদের ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে লেখেন, "এসআরএফটিআই (SRFTI)-তে অনভিপ্রেত কিছু ঘটনা ঘটেছে। এটা আমারই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যেখানে আমি পড়াশোনা করেছি। আমি শিক্ষার্থীদের পাশে আছি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভেতরে এ ধরনের কোনও ঘটনাকেই আমি সমর্থন করি না। আমাদের শিক্ষার্থীদের প্রতি যত্নশীল হতে হবে।"
অভিনেত্রী রূপাঞ্জনা মিত্র লেখেন, "কোনো পক্ষ নেওয়ার আগে সত্যিটা জানা খুব জরুরি -হল ভাড়া নিয়ে অনুষ্ঠান হচ্ছিলো যা আগে থেকে ঠিক ছিল | রবিবার ক্যাম্পাসে বেশী স্টুডেন্ট থাকে না ৷ গতকালকের অনুষ্ঠান চলাকালীন আয়োজকদের কোনো কথা হয়তো অন্য পক্ষের ভালোনালাগার কারণ বশত ঝামেলা শুরু হয়ে সেটা এতো দূর গড়ায়ে ৷ কাকে কান নিয়ে গেছে বলে কাকের পেছনে ছুটলে হবে? সোশ্যাল মিডিয়া রয়েছেই গ্যাসলাইট করবার জন্য এটা বুঝুন ৷"
উল্লেখ্য, SRFTI-এর অডিটোরিয়াম ভাড়া নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েত পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত ৷ এই নিয়ে পড়ুয়ারা প্রতিবাদ জানান ৷ তাঁদের প্রশ্ন ছিল, প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে এই ধরনের অনুষ্ঠান কী ভাবে আয়োজন করা হচ্ছে। এই নিয়েই প্রথমে আয়োজকদের সঙ্গে পড়ুয়াদের কথা কাটাকাটি শুরু হয়। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। আয়োজকদের অভিযোগ, পড়ুয়ারা অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের পোস্টার ও ব্যানার ছিঁড়ে দেন। তাঁদের আরও দাবি, হামলার ঘটনায় কয়েকজন আহত হয়েছেন এবং চারজনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। সংগঠনের এক সদস্যের দাবি, নিয়ম মেনেই টাকা দিয়ে তাঁরা অডিটোরিয়াম ভাড়া নিয়েছিলেন।
অন্যদিকে, পড়ুয়াদের পাল্টা অভিযোগ, ক্যাম্পাসে ঢুকে তাঁদের উদ্দেশে 'দেশবিরোধী', 'নকশাল', 'বাংলাদেশি' বলে মন্তব্য করা হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, কথা বলার সময়ই কয়েকজন পড়ুয়ার গায়ে হাত তোলা হয়। সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট ছাত্র সংসদের তরফে দাবি করা হয়, সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের (SRFTI) প্রধান প্রেক্ষাগৃহে অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েতের (এবিজিপি) একটি সাংগঠনিক অনুষ্ঠান হয়। অনুমতি দেওয়ার আগে ছাত্র সংসদ ও ছাত্রছাত্রীদের এই অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে জানানো হয়নি।
(তারকাদের পোস্টের বানান অপরিবর্তিত)