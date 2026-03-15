শুধু নিজের পিঠ চাপড়ে লাভ নেই! প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের আকাল নিয়ে কী বলছেন কৌশিক-শ্রাবন্তীরা

এক্সিবিটরদের অভিযোগ, ভালো বাংলা সিনেমা আসছে না । তাই সেভাবে দর্শক ভিড় জমাচ্ছে না সিনেমা হলে ।

বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ নিয়ে সেলেবদের মতামত (নিজস্ব ছবি)
Published : March 15, 2026 at 5:21 PM IST

কলকাতা, 15 মার্চ: বাংলা সিনেমা দেখার জন্য নাকি দর্শক আসছেন না সিনেমা হলে ৷ এর পিছনে কী কারণ ? শুধুই কি একইসময়ে একাধিক ছবি রিলিজ হওয়ার জন্য দর্শক আসছে না সিনেমা হলে? নাকি ভালো কনটেন্ট পাচ্ছে না বলে দর্শকের আকাল শুরু হয়েছে ? এই ব্যাপারে কী বলছেন ফিল্ম ইন্ডাট্রির কিছু স্বনামধন্য অভিনেতা থেকে পরিচালক, তাঁদের মতামত জেনে নিল ইটিভি ভারত ।

অভিনেতা কৌশিক সেনের বক্তব্য, "অনেক তো হল গত দু'তিন বছর ধরে । মানে দুর্গাপুজোয় রিলিজ হবে কি না, কালীপুজোয় রিলিজ হবে কি না, ক্রিসমাসে হবে কি না । হলেও বা কাদের ছবি রিলিজ করবে ইত্যাদি । আমার মনে হয় ব্যবসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । আমিও খেতে পাই এই ইন্ডাস্ট্রি থেকেই । আমার মনে হয় আমরা যদি একটু থমকে দাঁড়িয়ে ভাবি যে কাজটা কীরকম হচ্ছে । মানে কোয়ালিটি কেমন? শুধু নিজের পিঠ চাপড়ে কোনও লাভ নেই । রিলিজ টিলিজ হবে, কিন্তু কোয়ালিটিটা কী? এটা এখন একটা প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে ।"

সিনেমা হলে দর্শকের আকাল নিয়ে কী বলছেন শিল্পীরা (ইটিভি ভারত)

অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমরা শুধু ভাবছি খারাপ অবস্থা ইন্ডাস্ট্রির । নিজেদের চেষ্টায় ভালো করি না একটু । নেগেটিভ ভেবে কী লাভ? ইন্ডাস্ট্রি একটা পরিবার । সবাই মিলেমিশে কাজ করলে অসুবিধা কী? সবাইকে সবার জায়গা দিলে ভালোই হবে আগামিদিনে ।" আরেক অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকারের কথায়, "আমার মনে হয় একটু ধৈর্য আর একটু পরিশ্রম আর ইচ্ছে থাকলে সব সম্ভব হয় । আশা করি সব ভালো হবে ।"

অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

এদিকে পরিচালক অনির্বাণ চক্রবর্তী বলেন, "নতুন কোনও ভাবনা চিন্তা, আলোচনা, সিদ্ধান্ত যখন হয় তখন শুরুর দিকে একটু গোলমাল হয় । তবে, আশাবাদী সামনের দিনগুলোতে ভালোই হবে ।"

উল্লেখ্য, মূলত উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার বেশ কিছু ব্যস্ত সিনেমা হলে ঝুলছে তালা । এক্সিবিটরদের অভিযোগ, ভালো বাংলা সিনেমা আসছে না । সাম্প্রতিককালে যে সব ছবি এসেছে তা দেখতে সেভাবে দর্শক ভিড় জমাননি সিনেমা হলে । ওদিকে বাংলা ছবিকে আগে গুরুত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত হওয়ার কারণে হিন্দি ছবির ডিস্ট্রিবিউটররাও সেভাবে সহায়তা করেননি এক্সিবিটরদের । ফলে, বেশ কিছু সিনেমা হল প্রায় ফাঁকাই যাচ্ছিল কয়েকদিন ধরে । যে ক'জনও লোক আসছিল তা হাতে গুনে বলা যেত ।

অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার (নিজস্ব ছবি)

সিনেমা চালানোর খরচ, এসির খরচও ওঠার মতো টিকিট বিক্রি হয়নি কয়েকদিন । আর তার ফলেই বন্ধ করে দেওয়া হয় প্রিয়া, নবীনা, বিনোদিনী থিয়েটার । এরপর এক্সিবিটররা স্ক্রিনিং কমিটির কাছে চিঠি দেয় এই মর্মে যে একই সময়ে সব ছবি না রিলিজ হয়ে 52 সপ্তাহ ধরে ছবি এলে ব্যবসাটা করা যায় । মানুষও তাতে আগ্রহ পায় ছবি দেখার । একইসময়ে সব ছবি অনেকে দেখেও উঠতে পারেন না । তাই বছরের নানা সময়ে ছবি আসা প্রয়োজন-এই দাবিই উঠে আসে সম্প্রতি ইম্পার এক বৈঠকে ।

