রাহুল-প্রিয়াঙ্কা জুটি নিয়ে ছবি বানাবেন ভেবেছিলেন প্রভাত রায়

রাহুলের আকস্মিক প্রয়াণ মেনে নিতে পারছেন না টলিউড তারকারা ৷ অন্যদিকে, অসম্পূর্ণ রয়ে গেল পরিচালক প্রভাত রায়ের সিনেমা ৷

রাহুলের সঙ্গে ছবি করার কথা ছিল পরিচালক প্রভাত রায়ের (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 30, 2026 at 9:18 AM IST

Updated : March 30, 2026 at 10:03 AM IST

কলকাতা, 30 মার্চ: 6/88 বিজয়গড় রোডের অনন্যা অ্যাপার্টমেন্ট। গভীর রাত অবধি রাহুলের বাড়িতে ভিড় পাড়াপড়শি, তারকাদের। রাহুলের এই অকালপ্রয়াণ মেনে নিতে পারছে না কেউ। বাংলা সিনেভক্তদের কাছে রাহুল-প্রিয়াঙ্কা জুটির 'চিরদিনই তুমি যে আমার' আজও সমান সমাদৃত। জুবিনের কণ্ঠে সেই গান 'পিয়া রে..' আজ যেন বেশিই কানে বাজছে বাঙালির। নিয়তির কী বিচিত্র খেলা জলই কেড়ে নিয়েছিল গানের গায়ককে, আবার জলই কেড়ে নিল সেই গানের নায়ককে!

রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের চলে যাওয়া, মানুষের কান্নার মাঝেই জানা গেল রাহুল প্রিয়াঙ্কা জুটি নিয়ে ছবি বানাবেন ভেবেছিলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র পরিচালক প্রভাত রায়। প্রস্তুতিও চলছিল ধীরে ধীরে। প্রভাত কন্যা ইটিভি ভারতকে জানালেন, "বাবি একটা ছবি করবে ঠিক করেছিল নাম 'পালাবদল'। কনট্রাক্ট সাইন, অ্যাডভান্স পেমেন্ট, লুক টেস্ট সব হয়ে গিয়েছিল। স্ক্রিপ্ট এখনও আমার কাছে আছে। প্রোডিউসার তারপর তাঁর অসুস্থতার জন্য ছবিটা করতে পারেন না। হিরো-হিরোইন ছিলেন রাহুল-প্রিয়াঙ্কা।" প্রায় 18 বছর আগেই পরিচালক রাহুল-প্রিয়াঙ্কাকে নিয়ে সিনেমা বানাবেন ঠিক করেছিলেন ৷ কিন্তু কখনও অসুস্থতা আবার কখনও অন্য কোনও কারণে সময়-সুযোগ হয়নি ৷ রাহুলের প্রয়াণে অসমাপ্ত সেই কাজের কথাই যেন বারবার মনে পড়ছে বর্ষীয়ান পরিচালক প্রভাত রায়ের মনে ৷

রাহুলকে হারানোর বেদনায় পরিচালক ইন্দ্রাশিস আচার্য লিখেছেন, "ইন্দ্রশিস আচার্য লিখেছেন, "এই জন্যে আমি বন্ধুত্বে ভয় পাই। তোমার মতন কেউ আর হবে না আমার কাছে। হঠাৎ হঠাৎ রাত্রে ফোন গুলো করো। অপেক্ষায় থাকব। পিউপা রইলো আমার কাছে।"

ভাস্বর চট্টোপাধ্যায় লেখেন, "কথা ছিল এই ছবিটা পোস্ট করবো আর লিখব 'from one ajit to another...' কিন্তু সেটা যে এভাবে পোস্ট করতে হবে ভাবিনি রে। তুই নেই মেনে নিতে অনেকদিন লাগবে।"

এরপর ভাস্বর লেখেন, "সেই রবি ওঝার 'খেলা' তে (2005) একসঙ্গে কাজ,তোর প্রথম বড় ব্রেক। চোখের সামনে তোর আর প্রিয়াঙ্কার প্রেম হল, খেলাতে তোরা ভাই বোনের ভূমিকায় পার্ট করতিস। 'চিরদিনই তুমি যে আমার' রিলিজের দিন ফোন করে বললি উইশ মি লাক। তারপর এই দীর্ঘ একুশ বছর কত কাজ করেছি একসঙ্গে। 'গীতা এল এল বি' র সময় আড্ডা হত, বলতিস আমার পডকাস্টটা দাঁড়িয়ে গেল জানো। কাজের যা হাল একটা সেকেন্ড অপশন রাখা ভালো। আর তারপর উজান গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবিতে আমরা দুই ভাই প্লে করলাম। ব্যস ওই শেষ। ভালো থাকিস রাহুল...কষ্ট কোথায় হচ্ছে জানিস? আত্মার তো মৃত্যু হয় না। সে সব দেখতে পায়, তুইও পাচ্ছিস। তোর ছেলেটাকে দেখতে পেয়েও কাছে টানতে পারছিস না...এটা ভাবলেই আমার ভেতরটা মুচড়ে উঠছে।"

আরও পড়ুন

'রাহুলের মৃত্যুর তদন্ত চাই', অভিনেতার আকস্মিক প্রয়াণে দাবি শ্রীলেখা মিত্রর

একটা 'সহজ মানুষ' চলে গেল, রাহুলের অকালপ্রয়াণে শোকস্তব্ধ বাংলা বিনোদন দুনিয়া

প্রয়াত রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ধারাবাহিকের শুটিং করতে গিয়ে অঘটন

