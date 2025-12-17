শেষের পথে 2025 ! নতুন বছর 2026-এ কোন পরিকল্পনা রয়েছে এই তারকাদের ?

শেষের পথে 2025 ! নতুন বছর 2026-এ কোন পরিকল্পনা রয়েছে এই তারকাদের ?
কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ নতুন বছর কীভাবে সাজাতে চান টলিউডের এই তারকারা ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 17, 2025 at 1:14 PM IST
কলকাতা, 17 ডিসেম্বর: দরজায় কড়া নাড়ছে নতুন বছর। নতুন বছর, নতুন আশা নিয়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখে মানুষ। কেউ পড়ে থাকা কাজ সেরে ফেলার প্ল্যান করেন কেউ বা গত বছর থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামীতে আর সেই কাজ না করার কথা ভাবেন। কেউ বা নতুন কোনও কাজে হাত দেওয়ার কথা ভাবেন। এভাবেই আবার কেউ বিয়ের প্ল্যান করেন কেউ বা ফ্যামিলি প্ল্যানিং। কারোর আবার কোনও প্ল্যানিং-ই নেই। সেলেব থেকে আমজনতা সবার ক্ষেত্রেই ঘটে এমনটা। সামনেই ছবি রিলিজ করছে এই প্রজন্মের তিন জনপ্রিয় অভিনেতা ঈশা সাহা, স্বস্তিকা দত্ত এবং দিব্যজ্যোতি দত্তর। তাঁদের 2026-এর জন্য কী পরিকল্পনা রয়েছে, শুনল ইটিভি ভারত।
25 ডিসেম্বর বড় পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত বাংলা ছবি 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে'। সেখানে শ্রী চৈতন্যর ভূমিকায় দিব্যজ্যোতি দত্ত। আর একজন চলচ্চিত্র পরিচালকের ভূমিকায় দেখা যাবে ঈশা সাহাকে। দিব্যজ্যোতিকে তাঁর আসন্ন বছরের প্ল্যানিং নিয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "সত্যি কথা বলতে কি প্ল্যান প্রত্যেকের মতো আমারও থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমরা ঠিক যেভাবে বছর, জীবন, মাস, দিন সাজাতে চাই সেভাবে কি সাজানো যায়? আজ আমি স্বপ্ন দেখলাম সকালে উঠে আমি সোফার ডানদিকে বসে আছি আর টেবিলের ওই জিনিসটা আছে বাম দিকে। আমরা ঘুম থেকে উঠে সত্যিই কি সেটা দেখি? ধরুন আজ আমি ভাবলাম লং ড্রাইভে যাবো, সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে সূর্যাস্ত উপভোগ করব গাড়ির বনেটের উপর বসে। কিন্তু মাঝপথে দেখা গেল প্রবল ঝড় উঠল। সূর্যাস্ত দেখা হল না। তা বলে কি আমি আমার উপভোগটা সরিয়ে রাখব? না, আমার প্ল্যানটা চেঞ্জ করতে হবে। আমি ঝড়টা এনজয় করব। আমি চাইব, 2026-এ সূর্যাস্তটা দেখতে না পারলেও যেন ঝড়টা দেখতে পারি।"
ঈশা সাহা বলেন, "আমি কখনই প্ল্যান করি না। দেখেছি প্ল্যান মতো কিছু হয় না আমার। সবটা পাল্টে যায়। তবে, বছরের শুরুতেই একটা ভালো কিছু দিয়ে শুরু হচ্ছে। বছরের শুরুতেই 'গুপ্তধনের সন্ধানে'র শুটিং শুরু হচ্ছে। এটা নিয়ে আমি এক্সাইটেড খুব। আর অনেকগুলো কাজ রেডি হয়ে পড়ে আছে, রিলিজ হয়নি। সেগুলো এবার একে একে রিলিজ করবে। তাই সেই আশায় বুক বাঁধছি। আর আমি নিজের ছন্দে চলি, যখন যা মন চায় করি। দুমদাম অনেক কাজ করে ফেলি। তার জন্য কোনও পরিকল্পনা থাকে না।"
2026-এর 23 জানুয়ারি সরস্বতী পুজোর দিনে মুক্তি পেতে চলেছে অরিত্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল'। সেখানে এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আছেন স্বস্তিকা দত্ত। তাঁর নতুন বছরের পরিকল্পনার কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমি কখনওই রেজোলিউশন ফলো করে চলতে পারি না। প্রতিদিন কোনও না কোনও নতুন পজিটিভিটি নিয়ে ভাবি। পরের বছরও সেটাই করব। কোনওকিছুতে ফেল করলে সেটা নিয়ে পড়ে না থেকে আবার একটা পজিটিভ কিছু ভাবব। আর একজন আর্টিস্ট হিসেবে বলব 2026 যেন বাংলার সিনেমা জগৎকে একটা নতুন দিশা দেখায়। আমাদের যেন বলতে না হয় বাংলা সিনেমা বা সিরিয়ালের পাশে দাঁড়ান।"