ফেডারেশনের উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিলে সাহায্য ! হাত বাড়ালেন রাজ-প্রসেনজিৎ
টলিউডের কর্মরত সকল কলাকুশলী নিজেদের পারিশ্রমিক অনুযায়ী কেউ 500 টাকা, কেউ 1000 টাকা, কেউ আবার 2000 টাকা করে অর্থ সাহায্য করেছেন।
Published : October 16, 2025 at 9:44 AM IST
কলকাতা, 16 অক্টোবর: উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলায় এগিয়ে এল ফেডারেশন, ইমপা, সিরিয়াল প্রোডিউসার এবং চ্যানেল কর্তৃপক্ষ। বুধবার বিকেলে টেকনিশিয়ানস স্টুডিয়োতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে হাজির ছিলেন সব পক্ষের প্রতিনিধিরা। ফেডারেশনের তরফেই নেওয়া হয় এই উদ্যোগ। ফেডারেশনের পক্ষ থেকে টলিউডের সমস্ত কলাকুশলী, সিরিয়াল প্রযোজক, ইমপা, একাধিক চ্যানেল-সহ টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র জগতের সকলকে একযোগে সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয় এই ব্যাপারে ৷ সকলেই এগিয়ে এসেছেন সাধ্যমতো।
সাংবাদিক সম্মেলনে ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, "টলিউডের কর্মরত সকল কলাকুশলী নিজেদের পারিশ্রমিক অনুযায়ী কেউ 500 টাকা, কেউ 1000 টাকা, কেউ আবার 2000 টাকা করে অর্থ সাহায্য করেছেন। ইমপা (ফিল্ম প্রযোজক, ডিস্ট্রিবিউটর ও এক্সিবিটর সংস্থা) 5 লক্ষ 11 হাজার টাকা দান করেছে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে। এ ছাড়াও চ্যানেল, প্রযোজকরাও মুক্ত হস্তে এগিয়ে এসেছেন এই সহায়তার যজ্ঞে। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় দিয়েছেন 1 লক্ষ টাকা, রাজ চক্রবর্তী 1 লক্ষ টাকা। 10 লক্ষ টাকা একাই দিয়েছে ক্যামেলিয়া গ্রুপ। অন্যান্যরাও কেউ 50 হাজার কেউ বা 1 লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছেন ওই বন্যা দুর্গতদের জন্য। সব মিলিয়ে 33 লক্ষ টাকা আমরা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর 'রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল'-এ জমা করব।"
স্বরূপ বিশ্বাসের কথায়, "ফেডারেশন সবসময়েই যে কোনও মানবিক কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে উদগ্রীব থাকে৷ আজও সেই ধারা বজায় রাখল তারা। ভবিষ্যতেও আমরা সমাজের পাশে থেকে এ ধরনের উদ্যোগে সদা সচেষ্ট থাকব। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা জানাব চ্যানেল, প্রযোজক সকলকে। আমাদের টার্গেট ছিল 10 থেকে 15 লক্ষ টাকা আমরা ওঠাতে পারি। সেখান থেকে 33 লক্ষ টাকা উঠে এল। আরও সাহায্য আসার কথা আছে। সেগুলো পেলেও আমরা তুলে দেব মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন আমরা চেয়েছিলাম তাঁর পাশে দাঁড়াতে। আমরা সক্ষম হয়েছি।"
ইমপার সভাপতি পিয়া সেনগুপ্ত বলেন, "এরকম একটা উদ্যোগ সবার আগে নিয়েছেন স্বরূপ বিশ্বাস। আমি ওঁকে সাধুবাদ দেব। উনিই প্রথম আমাকে এই উদ্যোগে সামিল হতে বলেন। এরকম উদ্যোগের কথা শুনলে আমরা কেন যে কেউই নিজের সাধ্যমতো এগিয়ে আসবে বলে আমার বিশ্বাস। ইমপার সকল ইসি মেম্বার থেকে শুরু করে অন্যান্য সদস্যরা না থাকলে আমি এই তিনদিনের মধ্যে 5 লক্ষ 11 হাজার টাকা তুলতে পারতাম না।"