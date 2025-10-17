ETV Bharat / entertainment

INTERVIEW: প্রযোজনা করার মতো টাকা নেই আমার কাছে- অপরাজিতা আঢ্য

অপরাজিতার কথায়, "আমার বার্থ নম্বর ফোর (4)। ওঠা পড়া নিয়েই আমার জীবন। সেটা না থাকলে আমি উঠতে পারব না।"

Tollywood asctress Aparajita Adhya talks about upcoming film Shree Durga
অপরাজিতা আঢ্য (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 17, 2025 at 5:01 PM IST

কলকাতা, 17 অক্টোবর: ফের একবার দুর্গার আগমন ৷ না ইনি কোনও মাটি দিয়ে তৈরি দুর্গা নন, ইনি রক্তমাংসের দুর্গা ৷ যিনি ত্রিশূল হাতে ফের একবার প্রস্তুত দুষ্টের দমন করতে ৷ 31 অক্টোবর দর্শকের দরবারে আসছে নতুন বাংলা সিনেমা 'শ্রী দুর্গা' (Shree Durga)। এই ছবির পরিচালনায় নবাগত পরিচালক সন্দীপ সাথী।

সন্দীপ আগে কোভিডের সময়ে শর্ট ফিল্ম বানিয়েছেন। তবে, ফিচার ফিল্ম এই প্রথম। দীর্ঘদিন এক্সিকিউটিভ প্রোডিউসার হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। প্রথমবার পরিচালনায় এসেই নারীকেন্দ্রিক সিনেমা নিয়ে হাজির তিনি। আর সেই মুখ্য নারী চরিত্রে তিনি নিয়েছেন অপরাজিতা আঢ্যকে (Aparajita Adhya)। এক লড়াকু নারী চরিত্রে দেখা যাবে অপাকে।

মুখোমুখি অপরাজিতা আঢ্য (ইটিভি ভারত)

অভিনেত্রী ইটিভি ভারতের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেন, "সন্দীপের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের আলাপ। সন্দীপ যখন পরিচালনা করার চিন্তাভাবনা করছে আমাকে এসে এই ছবিটার কথা বলে। আমি রাজি হই। গল্পটা শোনার পর দেখলাম এরকম চরিত্র আমি আগে করিনি। তাই ভরসা পাচ্ছিলাম না। এভাবে দর্শক আমাকে দেখে অভ্যস্ত নয়। তাই তারা আমাকে এভাবে নিতে পারবে কি না সেই নিয়ে আমার মনের মধ্যে সংশয় ছিল। কিন্তু সন্দীপ আমাকে সাফ জানায়, আমি না করলে এই ছবিটা তৈরিই হবে না। তাই আমি রাজি হই।"

অপরাজিতার কথায়, "গত বছর পুজোর পর এটা আমার প্রথম রিলিজ। এক বছর আমার কোনও ছবি রিলিজ হয়নি। ছবি নিয়ে একটা ডামাডোল চলছিল। তার মধ্যে বহু ছবি আমার করার কথা ছিল যেগুলো হতে পারেনি। এরপর 'শ্রী দুর্গা' আমরা শুটিং করি। 31 অক্টোবর মুক্তি পেতে চলেছে এই সিনেমা ৷ এই ছবিটা নিয়ে আমি আশাবাদী। জগদ্ধাত্রী পুজোর সময়ে মুক্তি পাচ্ছে। জগদ্ধাত্রী মা দুর্গার আরেক রূপ। এই ছবির নামও 'শ্রী দুর্গা'।

এই ছবিটা একজন সাধারণ মহিলার গল্প বলে। যে নানা সমস্যায় জর্জরিত। ন্যুনতম ভালো থাকা নেই সেই মহিলার জীবনে। একটা ভালো শাড়ি কিনতে গেলেও সে দশবার ভাবে। সাধ আহ্লাদ নেই। সংসারে তাও সে নানা কথা শোনে। এরকম ঘটনা বাস্তবেও কম ঘটে না। একদিন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে ওর সঙ্গে। এমন ঘটনা যে কোনওদিন কারওর সঙ্গে ঘটতে পারে এবং ঘটছে। কীভাবে সে সবটা সামলে ঘুরে দাঁড়ায় নাকি ব্যর্থ হয় সেটাই দেখার।"

অপরাজিতা আঢ্যর কাছে জানতে চাওয়া হয়, তাঁর সাংসারিক জীবনে কোনও ওঠাপড়া ছিল কোনওদিন? তিনি বলেন, "আমার বার্থ নম্বর ফোর (4)। ওঠা পড়া নিয়েই আমার জীবন। সেটা না থাকলে আমি উঠতে পারব না। আমার জীবনে ওঠা পড়া লেগেই থাকে। তবে এমন কোনওদিন হয়নি যে আমার সঙ্গে ভগবান সঙ্গে থাকেননি।"

অপরাজিতা কোনওদিন প্রযোজনাতে আসবে না? অভিনেত্রী বলেন, "প্রযোজনা করার মতো টাকা আমার নেই। আর এদিক ওদিক থেকে টাকা জোগাড় করার ক্ষমতা বা ইচ্ছেও আমার নেই। তাই প্রযোজনাটা হবে না আমার দ্বারা। পরিচালনা এখনই নয়। তবে, অনেক ছবির ক্ষেত্রেই অনেককিছু সামলে দিতে হয়। আমার পরিচালক বন্ধুদের মাথার উপরে যা চাপ দেখি তাতে মনে হয় দরকার নেই ওই পথে হাঁটার। তবে করলেও করতে পারি ভবিষ্যতে।" আর কোন অবতারে নিজেকে দেখতে চান ইন্ডাস্ট্রির অপা? সহাস্যে বলেন, "এই তো শ্রী দুর্গাতে যেভাবে নিজেকে দেখছি সেভাবেও আগে কখনও দেখিনি। নিজেকে এক্সপ্লোর করার এখনও অনেক বাকি আছে।"

রঘু ডাকাতের 'আদ্যাশক্তি'র ভক্তি পর্দায় দেখিয়েছেন দেব, কীভাবে জনপ্রিয় হল 'রঘু-বিধু ডাকাতের কালী' পুজো ?

