চুপিসারে বিয়ে অভিনেত্রী তনুশ্রীর, পাত্র কে ?

চুপিসারে বিয়ে অভিনেত্রী তনুশ্রীর, পাত্র কে ?
এদিন অভিনেত্রীকে সাদা রঙের পোশাকে পরীর মতো লাগছিল ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2025 at 10:06 AM IST
হায়দরাবাদে, 28 নভেম্বর: সোশাল মিডিয়ায় যুগে টের পায়নি কাকপক্ষীও ৷ শুক্রবার সকালে আচমকাই আসে খুশির খবর ৷ বিদেশের মাটিতে বিয়ে করলেন অভিনেত্রী তনুশ্রী চক্রবর্তী ৷ 24 নভেম্বর সোশাল মিডিয়ায় তিনি জানিয়েছিলেন বেড়াতে যাচ্ছেন লাস ভেগাসে ৷ কিন্তু সেখানে প্রকৃতির মাঝে জীবনসঙ্গী বেছে নেবেন, তা কে জানত ৷ ইতিমধ্যেই সদ্য বিবাহিত তনুশ্রী ও তাঁর বরকে শুভেচ্ছা তারকা থেকে নেটিজেনদের ৷ চিনে নিন পাত্র কে ৷
খবর, পাত্রের নাম সুজিত বসু ৷ তিনি আইটি পেশার সঙ্গে যুক্ত ৷ দীর্ঘ 28 বছর ধরে আটলান্টাতেই আছেন ৷ সুজিতের সঙ্গে তনুশ্রীর আলাপ মাত্র পাঁচ মাসের ৷ লাস ভেগাসে নাকি প্রেমিকের সঙ্গে গিয়েছিলেন একান্তে সময় কাটাতে ৷ কিন্তু অভিনেত্রীকে অবাক করে দিয়েছেন পাত্র সুজিত ৷ তিনি সেখানে বিয়ের সমস্ত আয়োজন করে রেখেছিলেন ৷ অবশেষে ভিডিয়ো কলে বাবা-মাকে সাক্ষী রেখে চার হাত এক হয় তনুশ্রী-সুজিতের ৷ বিয়ের ছবি শেয়ার করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রযোজক রানা সরকার ৷
তিনি তনুশ্রীর তিনটে বিয়ের ছবি শেয়ার করেন ৷ একটিতে দেখা যায়, জাস্ট ম্যারেড লেখা বোর্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে নবদম্পতি ৷ আরেকটিতে হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাস নিয়ে ক্যামেরার সামনে পোজ সুজিত-তনুশ্রীর ৷ আর একটিতে সাহেবী সুজিতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পোজ দিতে দেখা গিয়েছে তনুশ্রীকে ৷ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পরিচালক অর্জুন দত্তও ৷
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই মুক্তি পেয়েছে তনুশ্রী চক্রবর্তী অভিনীত 'ডিপ ফ্রিজ' ৷ এই সিনেমার ঝুলিতেও এসেছে জাতীয় পুরস্কার ৷ একদিকে যখন বক্সঅফিসে তাঁর সিনেমা দর্শকদের মন কাড়ছে তখন অভিনেত্রী তনুশ্রী মন চুরি করে নিয়েছেন কলকাতার ছেলে সুজিতের ৷