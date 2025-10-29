বড়পর্দায় প্রথমবার জুটিতে শ্রীমা-জয়ী, কোন কাহিনি বুনছেন পরিচালক সায়ন ?

বড়পর্দায় প্রথমবার জুটিতে শ্রীমা-জয়ী, কোন কাহিনি বুনছেন পরিচালক সায়ন ?
ছোটপর্দা থেকে শুরু করে সিরিজ বিভিন্ন ক্ষেত্রেই কাজ করেছেন শ্রীমা ও জয়ী। তবে এর আগে একসঙ্গে জুটিতে দেখা যায়নি তাঁদের ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2025 at 1:30 PM IST|
Updated : October 29, 2025 at 1:43 PM IST
হায়দরাবাদ, 29 অক্টোবর: প্রথমবার একসঙ্গে বড়পর্দায় আসছেন অভিনেত্রী শ্রীমা ভট্টাচার্য ও অভিনেতা জয়ী দেবরায় ৷ থ্রিলারধর্মী সিনেমা 'কোঠা'য় এবার জুটি বাঁধছেন এই দুই তারকা ৷ থ্রিলার সিনেমার দিকে বরাবরই ঝোঁক থাকে দর্শকদের ৷ রহস্য-রোমাঞ্চে ভরা টান টান চিত্রনাট্যের দিকেই বেশি ঝোঁক বাড়ছে পরিচালকদেরও ৷ ব্যতিক্রম নন, পরিচালক সায়ন বসু চৌধুরীও ৷ দর্শকদের ভালোলাগার জায়গা বুঝেই 'কোঠা' সিনেমার গল্প বুনেছেন পরিচালক সায়ন ৷
তিনি বলেন, "একটি ভিন্ন ধরণের থ্রিলার ছবি, যা বাস্তবসম্মতভাবে একজন মহিলার তার মেয়ের সঙ্গে বহু বছর ধরে নির্যাতিত হওয়ার যাত্রা তুলে ধরেছে। শ্রীমা ভট্টাচার্য এবং জোয়ি দেবরায়ের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা দারুণ ছিল। হৃষি রাজকে দেখা যাবে প্রধান খলনায়কের ভূমিকায় ৷ স্রোতস্বিনী চট্টোপাধ্যায়কেও দেখা যাবে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে ৷" তাছাড়া সিনেমায় রয়েছেন অশোক রায়, অধ্যায় মোহান্ত, ভারতী গঙ্গোপাধ্যায়, রিনা দাস ও অন্যান্য।
গল্পের ধারা এগিয়েছে মূলত, একটি মেয়ের জীবন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ৷ বহু বছর ধরে নিজের সন্তানকে নিয়ে সবরকম অন্যায় সহ্য করার পর কি করে একজন মা ঘুরে দাঁড়ায় তাই নিয়ে এই সিনেমা ৷ আসলে সায়নের এই সিনেমায় কোথাও না কোথায়ও বাস্তব সমাজের একটা ছবি পর্দায় দেখতে পাবেন অনুরাগীরা ৷ সমাজে মেয়েদের ওপর অত্যাচার, তাদের অসহনীয় যন্ত্রণা এবং ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইকেই পরিচালক যেন আরও সুন্দর করে তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর ৷
এর আগে পরিচালকের বেশ কিছু সিনেমা মন কেড়েছে দশর্কদের ৷ তালিকায় রয়েছে রূপসা মুখোপাধ্যায়, অনন্যা গুহ অভিনীত 'নার্ভ', যা মুক্তি পায় 2024 সালে ৷ 2021 সালে মুক্তি পায় রূপসা মুখোপাধ্যায়, মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়, অলিভিয়া সরকার অভিনীত 'হরর স্টোরিস' ও 2017 সালে মুক্তি পায় সায়নী ঘোষ, অর্জুন চক্রবর্তী, পূজারিনী ঘোষ অভিনীত 'কিছু না বলা কথা' ৷
প্রসঙ্গত, ছোটপর্দা থেকে শুরু করে সিরিজ বিনোদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই কাজ করেছেন শ্রীমা ও জয়ী। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছেন এই দুই তারকা। ছোটপর্দার পর বড়পর্দায় এমনকী ওটিটির দুনিয়াতেও দেখা গিয়েছে তাঁদের। তবে এর আগে একসঙ্গে জুটিতে দেখা যায়নি শ্রীমা ও জয়ীকে ৷ পরিচালক সায়নের হাত ধরে প্রথমবার ফ্রেমবন্দি হবেন শ্রীমা ভট্টাচার্য ও অভিনেতা জয়ী দেবরায় ৷ খুব তাড়াতাড়ি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে 'কোঠা' ৷