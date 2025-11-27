দুরারোগ্য ক্যান্সার জেঁকে বসেছে অভিনেত্রীর শরীরে ! চাই লক্ষাধিক টাকা, সাহায্যের আবেদন ছেলের
ইতিমধ্যেই অভিনেত্রীর চিকিৎসার জন্য ছেলে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সমস্ত তথ্য শেয়ার করেছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2025 at 11:31 AM IST
হায়দরাবাদ, 27 নভেম্বর: ক্যান্সারে আক্রান্ত বিনোদন দুনিয়ার জনপ্রিয় অভিনেত্রী ৷ দীর্ঘদিন ধরে টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেও চিকিৎসার জন্য নেই আর্থিক সঙ্গতি ৷ অবশেষে সামাজিক মাধ্যমে সাহায্য চেয়ে বার্তা অভিনেত্রীর ছেলে অচ্যুত আদর্শ।-সহ কাছের বন্ধুদের ৷ তিনি অভিনেত্রী শ্রাবণী বণিক (Shraboni Bonik) ৷ মারণ রোগের চিকিৎসায় খরচ অনেকটাই ৷ সেই টাকার জোগানেই সোশাল মিডিয়ায় সাহায্য চেয়ে আহ্বান ৷
বড়পর্দা তো বটেই, ছোটপর্দার অত্যন্ত পরিচিত মুখ তিনি ৷ 'লালকুঠি', 'গোধূলি আলাপ', 'রাঙাবউ' থেকে 'মিষ্টু', 'সোহাগ চাঁদ' একাধিক ধারাবাহিকে অভিনয় গুণে জনপ্রিয় হয়েছেন অভিনেত্রী ৷ তাঁর চিকিৎসার জন্য সামাজিক মাধ্যমে আবেদন পোস্ট ভাইরাল ৷
সেই পোস্টে লেখা, "আমাদের সকলের প্রিয় অভিনেত্রী শ্রাবণী বণিক-এর ছেলের আবেদন ৷ শ্রাবণী দুরারোগ্য কান্সারে আক্রান্ত ৷ আপনাদের সাহায্য চাই ৷" শুধু তাই নয়, ক্রাউড ফান্ডিং প্ল্যাটফর্ম কেট্টো-তেও অভিনেত্রীর ছেলে আর্থিক সাহায্য চেয়েছেন ৷ সেখানে লেখা, "আমি আমার মা শ্রাবণী বণিকের জন্য তহবিল সংগ্রহ করছি ৷ তিনি ফুসফুসের অ্যাডেনোকার্সিনোমা অর্থাৎ ফুসফুস ক্যানসার (Lung adenocarcinoma) এবং মেটাস্টেসিসে (metastasis) ভুগছেন। পরিবার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় মোট অর্থ সংগ্রহের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে ৷ কিন্তু সমস্ত চিকিৎসা খরচ বহন করতে আরও 12 লাখ টাকা প্রয়োজন।"
এরপর তিনি লেখেন, "যেহেতু চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ বিপুল তাই এই সংকটের সময় চিকিৎসায় দান এবং সাহায্য করার জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি। প্রতিটি অবদানই গুরুত্বপূর্ণ! অনুগ্রহ করে ডোনেশন বটনে ক্লিক করে এবং আপনার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সঙ্গে এই পেজ শেয়ার করবেন ৷ মায়ের চিকিৎসার জন্য এই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহে আমাদের সাহায্য করুন। আপনাদের সাহায্য এবং শুভেচ্ছার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।"
যারা সাহায্য করতে চান, তারা সরাসরি ক্রাউডফান্ডিং প্ল্যাটফর্ম অথবা অভিনেত্রীর ব্যাংকে টাকা পাঠিয়ে সাহায্য করতে পারেন ৷ অভিনেত্রী দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন, রইল এই প্রার্থনা ৷