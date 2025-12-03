INTERVIEW: 'আমি হঠকারী মানুষ !' নিজের সম্বন্ধে কেন এই কথা নন্দিনীর?
অভিনয়ের পাশাপাশি নন্দিনীর নিজের ব্যবসা খোলার সিদ্ধান্ত কোন ভাবনা থেকে?
Published : December 3, 2025
কলকাতা, 3 ডিসেম্বর: বাংলা টেলিভিশনের এই মুহূর্তের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নন্দিনী দত্ত (Nandini Dutta)। এই মুহূর্তে দর্শক তাঁকে দেখছে 'কনে দেখা আলো' ধারাবাহিকে বনলতার চরিত্রে। এর আগে নন্দিনীকে দেখা গিয়েছিল 'তিতলি', 'দুই শালিক'-সহ আরও বেশ কয়েকটা ধারাবাহিকে। বিনোদন দুনিয়ায় তাঁর বয়স 6 বছর হলেও দর্শকের কাছে তাঁর কদর কম নয়।
অভিনয়সত্ত্বার জোরে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমজনতার মন জিতে নিয়েছেন তিনি। 'বোধন 1' এবং 'বোধন 2'- দুটি সিরিজেও ছিলেন নন্দিনী। অভিনয়ের পাশাপাশি সম্প্রতি কলকাতার বুকে নিজের নতুন ‘ওয়েললেস অ্যান্ড বিউটি হাব’ লঞ্চ করেন নন্দিনী। এই দিনে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বন্ধুবান্ধব এবং একাধিক সহকর্মীকে। নন্দিনীর এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আসেন 'কনে দেখা আলো' ধারাবাহিকের প্রায় সমস্ত কলাকুশলী। শীতের বিকেলে তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিতে প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের ভারতলক্ষ্মী স্টুডিয়োতে পৌঁছে যায় ইটিভি ভারত। ব্যস্ত শিড্যুল, পরপর সিন। তার মাঝেই সংলাপ মুখস্থ করছিলেন অভিনেত্রী। এরই মধ্যে খানিকিটা সময় দিলেন ইটিভি ভারতকে।
অভিনয়ের পাশাপাশি নিজের ব্যবসা খোলার সিদ্ধান্ত কোন ভাবনা থেকে? কখনও যদি অভিনয়ে এতটা ব্যস্ত না থাকেন, কাজ যদি না থাকে সেই ব্যাপারে ইনসিকিউরিটি থেকেই কি এই সিদ্ধান্ত? প্রশ্নের উত্তরে নন্দিনী বলেন, "প্রশ্নটা বেশ ভালো। না সেরকমভাবে কোনও ভাবনা থেকে আমি ব্যবসা শুরু করিনি। বলে রাখি আমি ব্যবসায়ী পরিবারেরই মেয়ে। তবে, অভিনয় আমার প্রথম ও শেষ ভালোবাসা। এটাকে ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবি না কখনও। একইভাবে এই ফিল্ডে কাজ, এতটা ব্যস্ততা কখনও থাকবে কি থাকবে না সেই নিয়েও আমি কিছু ভাবি না। আমি শুধু সফল মানুষ হতে চাই সব ক্ষেত্রে।"
অভিনেত্রীর কথায়, "প্রফেশনাল, পার্সোনাল লাইফ সব ভালো দেখতে চাই নিজের। আমি ফ্যামিলিও গড়তে চাই নিজের। রইল পড়ে ইনসিকিউরিটির কথা। সেটা কার না হয়? পেশা, প্রেম, সংসার সব ক্ষেত্রে মানুষের কখনও না কখনও ইনসিকিউরিটি কাজ করে। ইনসিকিউরিটি, হিংসা, ভালোবাসা এগুলো তো মনুষ্য প্রবৃত্তি। তবে অভিনয় নিয়ে আমার এখনও সেরকম কোনও ইনসিকিউরিটি কাজ করেনি। ভালো লাগার জায়গা থেকেই ব্যবসা শুরু করেছি। আমি ভীষণ হঠকারী মানুষ। হঠকারী সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলি। কিছু ভেবে কিছু করি না। আমি instinct (সহজাত প্রবৃত্তি)-এ বিশ্বাস করি।"
টলিপাড়ায় এই মুহূর্তে বহুচর্চিত বিষয় জীতুর সঙ্গে সমস্যার জেরে দিতিপ্রিয়ার ধারাবাহিক ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত। উল্লেখ্য, ধারাবাহিক ছেড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে অবশ্য শারীরিক সমস্যার কথাও সামনে এনেছেন দিতিপ্রিয়া। দিতিপ্রিয়া রায় এবং জীতু কমলকে নিয়ে বিতর্কের জেরে বার বার পরোক্ষভাবে আঙুল উঠেছে অভিনেত্রীর মায়ের দিকে। স্টুডিয়োপাড়ার একাংশের অভিযোগ, মায়ের ‘প্ররোচনা’য় অভিনেত্রী এমন ব্যবহার করেছেন, যা হয়তো কাম্য ছিল না। একইভাবে শোনা গিয়েছিল শুটিংয়ের সময়ে নায়িকার মা ফ্লোরে বসে থাকার কারণে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে ইতস্তত বোধ করেন অভিনেতা।
এই ঘটনার পরেই একটা প্রশ্ন বার বার ফিরে আসছে, শিল্পীদের সঙ্গে যদি অভিভাবকেরা আসেন তা হলে কি তা অসুবিধাজনক? এই ব্যাপারে নন্দিনীর মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেন, " আমি মনে করি না বাড়ি থেকে কেউ আসলে অসুবিধা হতে পারে। তবে, এক্ষেত্রে ম্যাটার করে মানুষটা কেমন? তিনি কারওর সঙ্গে সেটে দুর্ব্যবহার করছেন কি না, তিনি কাজের অসুবিধা করছেন কি না। যদি তা না হয় তা হলে সমস্যা কোথায়? কারওর একার খারাপ লাগাতে তাঁর আসাটা সমস্যার এটা হতে পারে না। আমরা তো অভিনেতা। সকলের সামনেই কাজ করতে হয়। কারওর মা ফ্লোরে থাকলে কারওর অভিনয়ে সমস্যা এটা মানতে পারলাম না।"
কেমন ধরনের চরিত্রের জন্য অপেক্ষা করছেন নন্দিনী? এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে তিনি বলেন, "আমি চূড়ান্ত লাভ স্টোরিতে কাজ করতে চাই। রোম্যান্টিক দৃশ্য, রোম্যান্টিক সিনেমা যেমন 'বীর জারা', 'সাইয়ারা'র মতো ছবিতে কাজ করতে চাই। আর চাই কোনও এজেন্টের চরিত্র। এই পেশাটার প্রতি আমার আগ্রহ আছে। বাস্তবে সেটা হওয়ার মতো মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতা আমার নেই। সখটা অভিনয়ের মাধ্যমে পূরণ হলে সাধপূরণ হবে।"
'কনে দেখা আলো 'তে লাজু আর অনুভবের জুটি আমজনতার মতো তাঁরও পছন্দ। তাঁর কাছে অবশ্য জুটির থেকেও কোনও চরিত্রের সাফল্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইন্টারভিউ শেষ হতেই ডাক আসে নন্দিনীর। স্ক্রিপ্ট হাতে নিয়ে তীরের গতিতে ছুটে যান ফ্লোরের দিকে।