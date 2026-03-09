ETV Bharat / entertainment

ঘুমের মধ্যে চিরঘুমে, তমাল রায়চৌধুরীর প্রয়াণে শোকে বিহ্বল সুদীপ্তা-সুহান-জয়জিৎ

টলিউডের চর্চিত-জনপ্রিয় বর্ষীয়ান অভিনেতা তমাল রায়চৌধুরীর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ টলিউড ৷

তমাল রায়চৌধুরীর প্রয়াণে শোকে বিহ্বল সুদীপ্তা-সুহান-জয়জিৎ (স্ক্রিনশট)
Published : March 9, 2026 at 1:00 PM IST

হায়দরাবাদ, 9 মার্চ: দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ ছিলেন ৷ সোমবার ঘুমের মধ্যেই ঘুমের দেশে পাড়ি দিয়েছেন অভিনেতা, নাট্য নির্দেশক তমাল রায়চৌধুরী (Tamal Roychowdhury) ৷ 80 বছর বয়সে এদিন ভোর 3.30-4টে নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় অভিনেতার ৷ তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া টলিউডে ৷ সুদীপ্তা চক্রবর্তী থেকে জয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সোহান বন্দ্যোপাধ্যায় শোকপ্রকাশ করেছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷

অভিনেত্রী সুদীপ্তা লেখেন, "'আমি কি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী এবং একটি দুষ্টু মেয়ে সুদীপ্তা চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলছি..?'এই ফোন কল টা আর আসবে না। ভালো থেকো তমাল কাকু। মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কী সঙ্গীত ভেসে আসে...কখন যে কার জন্য ভেসে আসে.. তা তো আগে থেকে জানা যায় না। জানা থাকলে তোমার শেষ করা কল টা 'মিসড' থেকে যেত না। ক্ষমা কোরো তমাল কাকু।"

অন্যদিকে, নাট্য নির্দেশক তমাল রায়চৌধুরীর প্রয়াণের খবর বাকরুদ্ধ অভিনেতা সোহান বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে তিনি লেখেন, "বেশ কয়েকবছর আগের কথা। ফার্ণ রোডে যে স্কুলে তখন আমাদের রিহার্সাল হতো, তার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারছি আমরা কয়েকজন। আমি, ঋষি, স্বাগতা, চন্দনদা, শান্তিদা ও আরও কেউ কেউ। প্রায় 6'টা বাজে। এক্ষুণি যে যার মহলাকক্ষে ঢুকে পড়ব। হঠাৎ পেছন থেকে একটা বাজখাঁই মন্তব্য শুনে চমকে গেলাম- 'A bunch of bad actors'। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম মন্তব্যকারী তাঁর বড়সড় চেহারা নিয়ে আমাদের সম্পূর্ণ ignore করে স্কুলের মধ্যে ঢুকে গেলেন। আর তাঁর এই মন্তব্যে 'অপমানিত' হয়ে চটে যাওয়ার বদলে আমরা সবাই হেসে গড়িয়ে পড়লাম ৷"

এরপর অভিনেতা লেখেন, "তমালদাকে নিয়ে আরও অজস্র এমন ঘটনা আছে। হয়ত তাঁর দ্বারা 'অপমানিত' হয়েও কেউ একজন গেয়ে উঠবেন 'তোমাকে চাই'। কেউ প্লেনে বসে যাওয়ার সময় air pocket-এ পড়লে দোটানায় পড়বেন এই ভেবে- আমি মরব নাকি তমালদার কথামতো বাংলা ইন্ডাস্ট্রি বাঁচবে? তোমার 'অপমান' করাটা মিস করব।"

অভিনেতা জয়জিৎ লেখেন, "তমাল রইচৌধুরী ৷ আমার প্রথম গ্ৰুপ থিয়েটারে অভিনয় করা এনার নির্দেশনায়। অনেক স্মৃতি। লিখতে বসলে একটা আস্ত বই লেখা যায়। অপ্রিয় সত্য কথা মজার ছলে 'দাঁড়া তোকে একটু অপমান করি ' বলে অবলীলায় বলে ফেলাটা শেখার মতন ছিল। অনেক কিছু লিখতে ইচ্ছে করছে। অনেক কিছু। রাজার মতন চলে যাওয়া মনে হয় একেই বলে। ঘুমের মধ্যে চিরঘুমে।"

আর্টিস্ট ফোরামের তরফে অভিনেতা দীগন্ত বাগচী জানিয়েছেন, সোমবার বিকেল চারটে নাগাদ বর্ষীয়ান অভিনেতার মরদেহ আনা হবে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োয়। সেখানে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো যাবে। এরপর কেওড়াতলা মহাশ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

SUDIPTA CHAKRABORTY
তমাল রায়চৌধুরী
TAMAL ROY CHOWDHURY MOVIES
CELEBS ON TAMAL ROY CHOWDHURY
TAMAL ROY CHOWDHURY DEATH NEWS

