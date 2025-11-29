'আমার আরেকটা হার্ট অ্যাটাক না হয় !...' কুকুরকে খাওয়ানোর অপরাধে আক্রান্ত সায়ন্তনী

'আমার আরেকটা হার্ট অ্যাটাক না হয় !...' কুকুরকে খাওয়ানোর অপরাধে আক্রান্ত সায়ন্তনী
ইতিমধ্যেই অভিনেত্রী কসবা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 29, 2025 at 1:01 PM IST
কলকাতা, 29 নভেম্বর: কুকুরকে খাওয়ানোর অপরাধে শীতের রাতে কিছু অপরিচিত ব্যক্তির কাছে হেনস্থার শিকার অভিনেত্রী সায়ন্তনী সেনগুপ্ত মল্লিক (Sayantani Mullick) এবং তাঁর অভিনেতা স্বামী ইন্দ্রনীল মল্লিক (Indranil Mullick)। গতকাল রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কসবা থানা এলাকার রাজডাঙায়। রাতেই ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে এলাকার মানুষদের সঙ্গে বচসা চলাকালীন ফেসবুকে লাইভ করেন অভিনেত্রী।
তিনি জানান, রাজডাঙ্গায় পথ কুকুরদের খেতে দিতে গিয়ে স্থানীয় কিছু বয়স্ক মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তাঁদেরকে। রাস্তায় কেন কুকুরদের খেতে দেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন স্থানীয়রা। এই নিয়ে এক কথায় দু'কথায় বচসা বাঁধে দু'পক্ষের মধ্যে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় যায় যে একটা সময় স্থানীয়রা চড়াও হন ইন্দ্রনীলের ওপরে। ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল জায়গায় পৌঁছয়। ভিডিয়োয় কলকাতা পুলিশকে ট্যাগ করে অভিনেত্রী বলেন, "দয়া করে আপনারা এটা দেখুন। এখানকার এই বয়স্ক মানুষরা আমাদের ওপর চড়াও হচ্ছেন। এখানে রাস্তায় খেতে দেওয়া যাবে না বলে আমাদের অকথ্য ভাষায় কথা বলছেন। আমরা এই নিয়ে কসবা থানায় অভিযোগ দায়ের করব।"
লাইভ চলাকালীনই দেখা যায়, এলাকার বর্ষীয়ানেরা তেড়ে আসছেন ইন্দ্রনীলের দিকে। ইন্দ্রনীল এবং সায়ন্তনীর সঙ্গে আরও যিনি ছিলেন তাঁর সঙ্গেও তৈরি হয় বচসা। গোটা ঘটনাটিতে কমেন্ট বক্সে সকলেই সায়ন্তনীকে সমর্থন জানিয়ে ব্যাপারটি নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। এই ব্যাপারে সায়ন্তনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে ইটিভি ভারত। তিনি বলেন, "আমরা কসবা থানাতে এফআইআর করেছি। এখনও কেউ অ্যারেস্ট হয়নি। আমাদের সেলেবদের সঙ্গেই যদি এমন হয় তা হলে তো সাধারণ মানুষের সঙ্গে এরকম যখন তখন হবে। ভয় পাচ্ছি আমার আরেকটা না হার্ট অ্যাটাক না হয়।"
অভিনেত্রীর অভিযোগ, "যেদিকটা হার্ট অ্যাটাকের পর জখম সেদিকেই আমাকে মেরেছে। ইন্দ্রনীলকেও মেরেছে। ওকেও ডাক্তার দেখাতে হবে এবার। আমরা রাস্তার এক পাশে খাবার দিয়েছিলাম। তাতে এলাকার বয়স্ক মানুষেরা ছুটে এসে আমাদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করেন। আমি একজন মহিলা, আমাকেও বলেন পেটাবেন। আর সেটা করলেনও।"
প্রসঙ্গত, এই ঘটনা নতুন নয়। এর আগেও ঘটেছে এহেন অনেক ঘটনা। আর গত রাতে, সায়ন্তনীর সঙ্গে যে ঘটনাটি ঘটল, তাতে আরও একবার উঠে এলো সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, যেখানে রাস্তা থেকে পথকুকুরদের সরিয়ে ফেলার কথা বলা হয়েছিল। যে রাস্তাতেই প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুরে বেড়ায় অপরাধীর দল। আর সেখানে নিরীহ প্রাণীদের কোনও জায়গা নেই। পথ কুকুরদের তুলে নিয়ে গিয়ে কোথায় রাখা হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দেবশ্রী রায়।