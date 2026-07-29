স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনিতে প্রান্তিক, আসছে 'শহীদ'
একসঙ্গে দুই ভিন্ন মেজাজের প্রজেক্টে প্রান্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ প্রেমের গল্প 'শালুক' থেকে বাংলার বিপ্লবীদের কাহিনি 'শহীদ'- নতুন চমক নিয়ে আসছে অভিনেতার আগামী দুই কাজ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 29, 2026 at 2:50 PM IST
হায়দরাবাদ, 29 জুলাই: একদিকে নির্মল প্রেমের গল্প, অন্যদিকে বাংলার ইতিহাসে আত্মবলিদান দেওয়া তরুণ শহীদদের অজানা কাহিনি। সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের দুই প্রজেক্টে একসঙ্গে দেখা যাবে অভিনেতা প্রান্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় (Prantik Banerjee)-কে। সিনে-মা এবং আড্ডাবাজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর ব্যানারে আসছে দুটি নতুন কাজ- 'শালুক' এবং 'শহীদ'। দুটো প্রজেক্টের বিষয়, নির্মাণশৈলী ও উপস্থাপনা একেবারেই আলাদা হলেও, দুটোরই অন্যতম মুখ প্রান্তিক।
'শালুক' এক রোম্যান্টিক ড্রামা, যেখানে ভালোবাসার গল্পকে একেবারে নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরতে চলেছেন নবাগত পরিচালক মৈনাক কুণ্ডু। ছবির গল্প ও চিত্রনাট্যও তাঁরই লেখা। ছবির ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর হিসেবে রয়েছেন অনুরাগ পতি। অভিনয়ে প্রান্তিকের পাশাপাশি দেখা যাবে অভিষিক্তা দে, অস্মিতা খাঁ এবং একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা প্রদীপ ভট্টাচার্যকে। ছবির চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে রয়েছেন সৌরভ চট্টোপাধ্যায়। যদিও ছবির গল্প নিয়ে এখনই খুব বেশি কিছু বলতে চাননি পরিচালক, তাঁর কথায়, দর্শকদের জন্য অপেক্ষা করছে এক সতেজ, অনুভূতিপূর্ণ এবং একেবারে নতুন ধরনের প্রেমের গল্প।
অন্যদিকে, একই ব্যানারে এই অগস্টেই শুরু হতে চলেছে ডকুমেন্টারি সিরিজ 'শহীদ'-এর কাজ। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবলিদান দেওয়া শহীদদের, বিশেষ করে বাংলার সবচেয়ে কম বয়সী বিপ্লবীদের জীবন, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগকে কেন্দ্র করেই নির্মিত হচ্ছে এই সিরিজ। এখানেও মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন প্রান্তিক। সিরিজটির চিত্রনাট্য লিখছেন দীপ সিংহ, এবং পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন দীপ সিংহ ও মৈনাক কুণ্ডু। ক্যামেরার দায়িত্বেও থাকছেন সৌরভ । নির্মাতাদের আশা, বিনোদনের পাশাপাশি বাংলার গৌরবময় ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরবে এই ডকুমেন্টারি সিরিজ।
দুটি প্রজেক্ট নিয়েই উচ্ছ্বসিত অভিনেতা প্রান্তিক। তবে গল্পের চমক এখনই প্রকাশ করতে নারাজ তিনি। অভিনেতার কথায়, "এই মুহূর্তে গল্প নিয়ে খুব বেশি কিছু বলতে চাই না। শুধু এটুকু বলতে পারি, 'শালুক'-এর গল্পটা পড়ে আমার ভীষণ ফ্রেশ লেগেছে। অনেকদিন পর এমন একটা নতুন ধরনের গল্প এবং চরিত্রে কাজ করার সুযোগ পেলাম। আশা করি দর্শকরাও এই কাজটাকে আপন করে নেবেন।"
'শালুক'-এ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করা বর্ষীয়ান অভিনেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, "জীবনে অসংখ্য সিনেমা, নাটক এবং বিভিন্ন ধরনের চরিত্র করেছি। কিন্তু ‘শালুক’-এর এই চরিত্রটা আমার কাছে সম্পূর্ণ আলাদা। আমার বিশ্বাস, এই চরিত্রের মাধ্যমে দর্শক আমাকে নতুনভাবে চিনবেন। এমন একটি চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পেয়ে আমি সত্যিই আনন্দিত।"
জানা গিয়েছে, অগস্টের শুরুতেই 'শহীদ'-এর শুটিং শুরু হবে। এরপর অগস্টের শেষের দিকে কলকাতা এবং শহরের আশপাশের বিভিন্ন লোকেশনে শুরু হবে 'শালুক'-এর শুটিং। নির্মাতা সংস্থার পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, এটি কেবল শুরু। আগামী দিনে আড্ডাবাজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর ব্যানারে মোট ছ'টি নতুন প্রজেক্ট আসতে চলেছে, যেখানে একাধিক পরিচালক তাঁদের নিজস্ব গল্প ও নির্মাণশৈলী নিয়ে দর্শকদের সামনে হাজির হবেন।