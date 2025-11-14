কন্যার পর স্ত্রী! গায়িকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ জিৎ ঘরণীর

কন্যার পর স্ত্রী! গায়িকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ জিৎ ঘরণীর
Mohana Madnani, wife of superstar Jeet, made her debut as a singer, singing the hymn 'Om Jai Jagdish Hare'
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2025 at 4:47 PM IST
কলকাতা, 14 নভেম্বর: এবার গায়িকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ হল সুপারস্টার জিতের (Jeet) স্ত্রী মোহনা মদনানির (Mohona Madnani)। ‘ওম জয় জগদীশ হরে’ ভজনটি গেয়ে গায়িকা হিসেবে সকলের কাছে গায়িকার ইমেজে এলেন তিনি। প্রযোজনায় 'গ্রাসরুট জ্যোতি'। এই নতুন ভূমিকা কেমন লাগছে মোহনার?
গায়িকা বলেন, "গান বরাবরই আমার মনের খুব কাছের একটা বিষয়। এই সুযোগটি আমার কাছে ঈশ্বরের আহ্বান বলতে পারেন। শুধুমাত্র কোনও ক্রিয়েটিভ সিদ্ধান্ত নয়। ছোটবেলা থেকেই ‘ওম জয় জগদীশ হরে’ (Om Jai Jagdish Hare) আমার প্রার্থনার অংশ ছিল। এই গানটি গাইতে পারার সুযোগ পাওয়া মানে আমার কাছে এক অনন্য অভিজ্ঞতা বলা যেতে পারে। আমি নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করি যে এই গানটা দিয়েই আমার ডেবিউ হল সঙ্গীতের দুনিয়ায় ৷ ব্যক্তিগত এবং আধ্যাত্মিকভাবে এটা একটা দারুণ ব্যাপার আমার কাছে। আশা করি শ্রোতারাও শান্তি আর পজিটিভিটি অনুভব করতে পারবেন, যেমন আমি অনুভব করেছিলাম গানটা রেকর্ডিং-এর সময়ে।"
গানটিতে ভক্তি আর প্রশান্তির এক অদ্ভুত মেলবন্ধন রয়েছে। মোহনার শান্ত ও সুরেলা কণ্ঠে গানটি বেশ মানিয়েছে। সুর এবং দৃশ্যায়ণ সব মিলিয়েই এটি দারুণ একটি উপস্থাপনা তা স্বীকার করতেই হয়৷ গানটি সকল বয়সের শ্রোতাদের পছন্দ হবে বলে আশাবাদী নির্মাতারা। শান্ত সুরেলা কণ্ঠ, সংযত সুরারোপ এবং অনবদ্য চিত্রকল্প মিলিয়ে মোহনার এই আত্মপ্রকাশ মনের গভীরতাকে ছুঁতে সফল হয়। যা সকল বয়সের শ্রোতাদের পছন্দ হবে বলে আশা নির্মাতাদের। গানটির নিবেদক জিৎ, অমিত জুমরানি এবং গোপাল মদনানি।
এআই বা আর্টিফিসিয়েল ইন্টালিজেন্স ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে গানের ভিডিয়ো। সেখানে অবশ্য দেখা মেলেনি মোহনার। ক্যামেরার আড়ালে থাকতেই পছন্দ করেন তিনি। প্রসঙ্গত, জিৎ কন্যা নবন্যা মাদনানি এর আগে ছোটদের গান রেকর্ড করেছে। বছর খানেক আগে তুতো বোন কৃষার সঙ্গে মিলে 'ক্রিসমাস ইভ' গানটি রেকর্ড করেছিল শিশু নবন্যা। ওদিকে সামাজিক মাধ্যমে মোহনার গায়কীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ জিৎ ভক্তরা। তা হলে কি জিতের পরের কোনও ছবিতে গায়িকা হিসেবে পাওয়া যাবে মোহনাকে? এর জবাব সময়ই দেবে। তবে, জিতের আসন্ম ছবি 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত' ছবির সঙ্গীত পরিচালক শান্তনু মৈত্র।