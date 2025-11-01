ফেডারেশনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব অতীত, ভেদাভেদ মিটিয়ে বিজয়া সম্মিলনীতে সৌহার্দ্যের ছোঁয়া

ফেডারেশনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব অতীত, ভেদাভেদ মিটিয়ে বিজয়া সম্মিলনীতে সৌহার্দ্যের ছোঁয়া
এই দিন একই মঞ্চে দেব-জিতের পাশাপাশি কাছাকাছি আসেন অনীক দত্ত এবং স্বরূপ বিশ্বাস।
কলকাতা, 1 অক্টোবর: শুক্রবারের সন্ধ্যায় টেকনিশয়ানস স্টুডিয়োতে থিকথিকে ভিড়। ইন্ডাস্ট্রির কলাকুশলী থেকে কুশীলব ফেডারেশন কর্তার ডাকে সবাই হাজির এক ছাদের তলায়। ফেডারেশনের তরফে আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে তারকাদের উপস্থিতি জমিয়ে দেয় এদিনের সন্ধ্যা ৷
এদিনের অনুষ্ঠানে পরিচালক থেকে প্রযোজক, অভিনেতা থেকে টেকনিশিয়ানরা সকলেই ছিলেন উপস্থিত ৷ দ্বন্দ্ব-বিবাদ ভুলে এক পরিবারের মালায় বাঁধা পড়লেন সকলে ৷ এদিন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন দেব, জিৎ, কোয়েল, রঞ্জিত মল্লিক, দীপঙ্কর দে, আবির চট্টোপাধ্যায়, অরূপ বিশ্বাস, সৌমিতৃষা কুণ্ডু, শুভ্রজিৎ মিত্র, অভিজিৎ সেন, অতনু রায়চৌধুরী, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে, জুন মালিয়া, দোলন রায়, অনীক দত্ত, অঙ্কুশ হাজরা, ঐন্দ্রিলা সেন-সহ ইন্ডাস্ট্রি তাবড় তাবড় মানুষজনেরা।
এদিন মঞ্চে ফেডারেশন সভাপতি ঘোষণা করেন, "যেসব টেকনিশিয়ানদের কাজ শেষ হওয়ার পর তাদের উপার্জনের পথ থাকে না, তাদের পাশে কেউ থাকে না তাদের জন্য ফেডারেশন পেনশন স্কিম চালু করছে। থাকছে আরও অনেক রকমের সুযোগ সুবিধা।" আবির চট্টোপাধ্যায় বলেন, "যাঁদেরকে আমরা পর্দায় দেখতে পাই না তাঁদের ডাকে আজ এসেছি। অনেক ছোট থেকে এঁদের সঙ্গে কাজ করছি। সিনেমা, সিরিয়াল, ওয়েব সিরিজ কোনওকিছু এঁদের ছাড়া তৈরিই হয় না।"
কোয়েলের কথায়, "খুব মজা লাগছে।" খুশি রঞ্জিৎ মল্লিকও। দীপঙ্কর দে বলেন, "অনেকদিন পরে এরকম একটা গেট টুগেদারে।" এদিন এক ফ্রেমে ধরা পড়লেন দুই বিপরীত রাজনৈতিক মতাদর্শের মানুষ, অনীক দত্ত এবং স্বরূপ বিশ্বাস। অনীক দত্ত ফেডারেশন কর্তার এই উদ্যোগটিকে সাধুবাদ জানান। একইভাবে স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, "আমাদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতপার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু আমরা এক ইন্ডাস্ট্রির মানুষ। সকলে এর ভালো চাই। অনীক দা'র মতো একজন মানুষ ইন্ডাস্ট্রিকে অন্য দিশা দিয়েছেন। তিনি আসায় আমরা সমৃদ্ধ।"
নীলাঞ্জনা শর্মা বলেন, "এই জমায়েতটা দরকার ছিল। শেষ ভালো যার সব ভালো তার। আমার মনে হয় যে কোনও সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যায়। সেটা বা হলে ভুল বোঝাবুঝি আরও বাড়ে। সব চ্যানেল, ফেডারেশনের তরফে স্বরূপ বিশ্বাস এবং প্রযোজকদের পক্ষ থেকে নিসপাল সিং সবাই মিলে বসে আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে সমস্যার সমাধান হয়েছে। এটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটা ইতিবাচক দিক।"
প্রসঙ্গত, এদিনের সন্ধ্যার বিজয়া সম্মিলনী সফল। টেকনিশিয়ান চত্বরে বসেছিল তারকা হাট। একে অপরের সঙ্গে সৌহার্দ্য বিনিময়ে মেতে উঠেছিলেন সকলে। দেব এবং জিতের কাছে সবাই এদিন 'দুই পৃথিবী 2'-এর জন্য বায়না করলে জিৎ বলেন, "প্রস্তাবটা প্রযোজকের কাছে যাওয়া উচিত।" মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এদিন ঘোষণা করেন, "পরের বছর এহেন বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করবে দেব এবং জিৎ।" সম্মতি জানান দেবও।