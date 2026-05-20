'বিশ্বাস ব্রাদার্সের' জমানা শেষ, খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিন ! টেকনিশিয়ান্সে বসে বার্তা পাপিয়ার

'বিশ্বাস ব্রাদার্সের' জমানা শেষ, খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিন ! টেকনিশিয়ান্সে বসে বার্তা পাপিয়ার

বোতলে করে গঙ্গাজল এনে টালিগঞ্জের বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী ছেটান ফেডারেশনের সারা ঘরে । তাঁর কথায়, এবার সব শুদ্ধ হল ।

টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োতে টালিগঞ্জের বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী (নিজস্ব ছবি)
Published : May 20, 2026 at 6:15 PM IST

কলকাতা, 20 মে: বিশ্বাস ব্রাদার্স-এর জমানা শেষ । এবার আপনারা খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিন ৷ টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে সংবর্ধনা নিতে এসে টলিউডের কলাকুশলীদের আশ্বাস দিয়ে এ কথাই বললেন টালিগঞ্জের বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী ।

এদিন টলিউডে ব্যান কালচার নিয়েও সরব হন তিনি ৷ পাপিয়া বলেন, "বিশ্বাসদের 'দাদাগিরি'র দিন শেষ । আর কারও কোনও ভয় নেই । এখানে কাটমানির একটা সিন্ডিকেট চলছিল ৷ এগুলো এখন থেকে বন্ধ । ব্যান, সাসপেন্ড বন্ধ । এসব এখন থেকে চলবে না ৷ কোনও আইনে নেই যে কাউকে বলা যাবে, কাল থেকে তুমি সাসপেন্ড । অরূপ বিশ্বাস আর স্বরূপ বিশ্বাসকে আমি রাক্ষস খোক্কস নাম দিয়েছি ৷ এরা মানুষের পারিশ্রমিকের টাকা খায় ৷ এর থেকে খারাপ আর কিছু হতে পারে না ৷"

টেকনিশিয়ান স্টুডিয়ো (নিজস্ব ছবি)

পাপিয়ার কথায়, "হঠাৎ করেই ব্যান করে দেওয়া হত ৷ কত মানুষের চোখের জলের কারণ ওরা ৷ কত টেকনিশিয়ান ফোন করে বলেছে, 'দিদি কাজ নেই । ব্যান করে দিয়েছে'। আমাকে বলা হয়েছিল, ক্ষমতা থাকলে ওদের হয়ে কথা বলতে ৷ আমি ওদের বিরুদ্ধে কথা বলে ওদের মাথার উপরে এসেছি ৷ হারিয়ে এসেছি ওদের । আমরা শিল্পীরা আবেগ দিয়ে কথা বলে দর্শকের আবেগ বের করে আনি ৷ আর সেই আবেগে দিনের পর দিন আঘাত হেনেছে ওরা ।"

গঙ্গাজল দিয়ে শুদ্ধিকরণ ফেডারেশনের ঘর

বুধবার সকালে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে সকল কলাকুশলীর অনুরোধে আসেন পাপিয়া অধিকারী । সেখানে সংবর্ধনা জানানো হয় তাঁকে । ভোটে জিতে পাপিয়া জানিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে টলিউডের ভালো-মন্দ দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছেন । বিধায়ক হওয়ার পর পাপিয়া এ দিন পা রাখেন স্টুডিয়োর অন্দরে ফেডারেশনের অফিসে । তিনি বোতলে করে এনেছিলেন গঙ্গাজল । সেই গঙ্গাজল ছেটান ফেডারেশনের সারা ঘরে । আর উপস্থিত সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, "ঘরটার শুদ্ধিকরণ করব বলেই গঙ্গাজল এনেছিলাম । এ বার শুদ্ধ হল সব ।"

মহিলা শিল্পীদের সুরক্ষা

টলিউডে মহিলাদের রাতে কলটাইম দেওয়া হয় ৷ এদিন মহিলা শিল্পীদের সুরক্ষা নিয়ে সওয়াল করেন পাপিয়া অধিকারী ৷ তিনি প্রযোজনা সংস্থাগুলির উদ্দেশে বলেন, "রাত করে শুটিং শেষ হলে অভিনেত্রীদের বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে । রাট 12টা বা 1টায় জানাবেন না আপনার কালকে সকালে শুটিং ৷ শিল্পী এবং কলাকুশলীদের কলটাইম জানাতে হবে তিন দিন আগে ।"

বুধবার টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োয় বিধায়ক পাপিয়া অধিকারীকে সংবর্ধনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন ভেন্ডার গিল্ডের সম্পাদক সৈকত দাস-সহ সমস্ত গিল্ডের সম্পাদক এবং সদস্যরা । পাপিয়া বলেন, "দীর্ঘ সময় এঁদের সঙ্গে কাজ করেছি । ওঁদের থেকে শুভেচ্ছা, ভালোবাসা পেয়ে আমি আপ্লুত ।

শিল্পীদের নিয়ে আক্ষেপ

এরপর পাপিয়া আক্ষেপ করে বলেন, "হেমা মালিনীকে এখানে আসতে দেওয়া হয় না, মানেকা সরকার ম্যাজিকের শো পায় না । কেন? এগুলো কেন চলবে? যাত্রাশিল্পীদের দিনের পর দিন অপমান করেছে । এখন থেকে কোনও ইউনিয়ন থাকবে না এখানে । এখানে কোনও এজেন্সি হবে না ৷"

অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় বিচার পাবে বলেও আশ্বাস দেন পাপিয়া অধিকারী ৷ তিনি বলেন, "রাহুলের ফাইল খোলা হবে ৷ জস্টিস পেল না ছেলেটা । ওর পরিবার কিছু জানতেই পারল না ৷ প্রযোজকরা কোথায়? কোনও সুরক্ষার জায়গা ছিল না এখানে ।"

টলিউডে কাজ বৃদ্ধির আশ্বাস

তিনি আরও বলেন, "টলিউডে যাতে আরও বেশি করে কাজ হয়, বাইরে থেকেও যেন কাজ আসে সেই চেষ্টাও করা হবে । সবাই কাজ পাবেন । 'ব্যান' সংস্কৃতি আর থাকবে না । কারও কাজ কেড়ে নেওয়া হবে না । সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে টলিউডের হারিয়ে যাওয়া গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে ।"

