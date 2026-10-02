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পঞ্চম বর্ষে ‘তব জয়গানে’, মঞ্চে 'মহিষাসুরমর্দিনী' থেকে পুজোর গান

Special cultural event at Rabindra Sadan: রবীন্দ্র সদনে আয়োজিত হতে চলেছে এই বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দু’দিনই সন্ধ্যা 6টা থেকে শুরু হবে অনুষ্ঠান।

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পঞ্চম বর্ষে ‘তব জয়গানে’র বিশেষ অনুষ্ঠান (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 2, 2026 at 3:38 PM IST

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কলকাতা, 2 অক্টোবর: দুর্গাপুজো মানেই বাঙালির কাছে উৎসব, আবেগ আর ঐতিহ্যের মেলবন্ধন। সময়ের সঙ্গে পুজোর উদযাপনে এসেছে আধুনিকতার ছোঁয়া, বদলেছে উদযাপনের ধরন। তবু বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিসরে আগমনী, কীর্তন, টপ্পা, লোকসংগীত কিংবা পুজোর পুরনো গানের আবেদন আজও অমলিন। সেই ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন ঘটাতেই পঞ্চম বর্ষে পা দিল বেঙ্গল ওয়েব সলিউশন নিবেদিত ‘তব জয়গানে 2026’। ‘উমার ঘরে ফেরার গাথা’ ভাবনাকে কেন্দ্র করে আগামী 3 ও 4 অক্টোবর রবীন্দ্র সদনে আয়োজিত হতে চলেছে এই বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দু’দিনই সন্ধ্যা 6টা থেকে শুরু হবে অনুষ্ঠান। ভাবনা ও পরিবেশনায় রয়েছেন সৃজন চট্টোপাধ্যায় ও মৌণিতা চট্টোপাধ্যায়।

দুর্গোৎসবের সঙ্গে বাংলার বহুমুখী সংস্কৃতির সম্পর্ককে নতুন করে তুলে ধরাই ‘তব জয়গানে’র মূল উদ্দেশ্য। আধুনিক গানের পাশাপাশি বাংলার ঐতিহ্যবাহী সংগীতধারা এবং দুর্গাপুজোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদানকে একই মঞ্চে নিয়ে আসার প্রয়াস এই উদ্যোগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উৎসবের প্রথম দিন, 3 অক্টোবর, শুরুতেই মঞ্চে পরিবেশিত হবে পুজোর গান। ক্যাসেটের যুগের জনপ্রিয় চার শিল্পী শুভমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রূপঙ্কর বাগচী, মনোময় ভট্টাচার্য ও শম্পা কুণ্ডু শোনাবেন তাঁদের পুজোর গান। পাশাপাশি ফিরে দেখা হবে পুজোর রেকর্ডের সোনালি দিনের গানও। গানের গল্পে দর্শক-শ্রোতাদের নস্ট্যালজিয়ায় ভাসাবেন মৌণিতা চট্টোপাধ্যায়। প্রথম দিনের দ্বিতীয় আকর্ষণ মিউজিক্যাল থিয়েটার ‘অকাল বোধন’। এই প্রযোজনার পরিচালনা ও পরিবেশনায় রয়েছেন সৃজন চট্টোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় দিন, 4 অক্টোবর, অনুষ্ঠানের সূচনা হবে ‘দুর্গায়ণ’ দিয়ে। বাংলা সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারায় দেবী দুর্গা এবং দুর্গোৎসব যেভাবে জায়গা করে নিয়েছে, তারই এক সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা এই পরিবেশনা। বাংলার বিভিন্ন সংগীতধারা ও সাহিত্যে দুর্গার উপস্থিতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করবেন মৌণিতা চট্টোপাধ্যায়। সংগীতে থাকছেন দীপান্বিতা আচার্য, তীর্থ ভট্টাচার্য, মোহন কুমার সাহা ও সৃজন চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয় দিনের শেষ পর্বে পরিবেশিত হবে চিরকালীন সৃষ্টি ‘মহিষাসুরমর্দিনী’। মহালয়ার ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ, বাণীকুমারের রচনা এবং পঙ্কজকুমার মল্লিকের সংগীত পরিচালনায় তৈরি এই কালজয়ী প্রযোজনা বাঙালির শারদীয় আবেগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। সেই ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে বর্তমান প্রজন্মের শিল্পীদের পরিবেশনায় কয়্যার ও অর্কেস্ট্রেশনের মধ্য দিয়ে মঞ্চে তুলে ধরা হবে ‘মহিষাসুরমর্দিনী’।

এই পর্বের সামগ্রিক পরিকল্পনা, পরিচালনা ও প্রয়োগের দায়িত্বে রয়েছেন সৃজন চট্টোপাধ্যায়। চণ্ডীপাঠেও থাকছেন তিনি। সংগীতায়োজনে দেবর্ষি মুখোপাধ্যায়। যন্ত্রানুষঙ্গে অংশ নেবেন বর্তমান সময়ের একাধিক বিশিষ্ট যন্ত্রশিল্পী। গানে থাকছেন তৃষিত চৌধুরী, গৌরব সরকার, পায়েল কর, চন্দ্রিকা ভট্টাচার্য, সোহিনী মজুমদার, সৃজনের দল গান্ধর্বম এবং আরও অনেকে। পাঁচ বছরের এই যাত্রা প্রসঙ্গে সৃজন ও মৌণিতা জানিয়েছেন, দুর্গাপুজোর আগে উৎসবের আবহ নির্মাণ এবং বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই তাঁদের এই উদ্যোগ। তাঁদের কথায়, ‘তব জয়গানে’ শুধুমাত্র দেবী দুর্গার জয়গান নয়, বরং বাংলার শিল্প, সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতিরও উদযাপন।

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TOBO JOYGAANE 2026
তব জয়গানে 2026
দুর্গাপুজো
CULTURAL EVENT
CULTURAL EVENT AT RABINDRA SADAN

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