টাইগার শ্রফের উপর হামলা ! 24 ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশের অ্যাকশন, আটক 3 সন্দেহভাজন
Tiger Shroff attack News: অভিনেতা টাইগার শ্রফের উপর হামলার ঘটনায় 24 ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই সক্রিয় পুলিশ ৷ জালে 3 সন্দেহভাজন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 12:57 PM IST
জয়পুর, 19 অক্টোবর: অভিনেতা টাইগার শ্রফের উপর গুলিবর্ষণের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে তিন ব্যক্তিকে রাজস্থানের কোটা থেকে আটক করেছে পুলিশ ৷ সোমবার মুম্বই থেকে আসা একটি ট্রেন থেকে তাদের আটক করা হয় বলে জানিয়েছেন পুলিশের এক কর্মকর্তা।
রাজস্থানের এক পুলিশ আধিকারিক ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন যে, মুম্বই পুলিশের কাছ থেকে তিন হামলাকারীর বিষয়ে তথ্য পাওয়ার পরপরই কোটা সিটি পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তিনি বলেন, "সিটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ তেজস্বিনী গৌতমের নির্দেশনায় ট্রেনে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। তল্লাশির সময় কোটা পুলিশ ট্রেন থেকে ওই তিন সন্দেহভাজন অপরাধীকে শনাক্ত করে আটক করে। পুলিশ তাদের কোটায় নিয়ে আসে, যেখানে সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ তেজস্বিনী গৌতম-সহ ঊর্ধ্বতন অফিসাররা জিজ্ঞাসাবাদ করছেন।"
😮 Thanks God you are safe my #tiger #TigerShroffAttack— Durdanag Rasheed (@Dur_e_Danag) October 18, 2026
সকাল 10টায় কোটা পুলিশ ট্রেন থেকে সন্দেহভাজন তিন অপরাধীকে আটক করে। তারা পুনে-জয়পুর সুপারফাস্ট ট্রেনের সাধারণ বগিতে করে জয়পুরের দিকে যাচ্ছিল। পুলিশ আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, "এই তিনজন ভাসাই রোড স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠেছিলেন। সকাল 10টার দিকে ট্রেনটি কোটায় পৌঁছালে অপরাধীদের ঘিরে ফেলা হয়। কোটা পুলিশ এবং আরপিএফ (RPF) আগেভাগেই রামগঞ্জ মান্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল এবং সেখান থেকেই তারা ট্রেনে ওঠে। ট্রেনের ভেতরেই তাদের তল্লাশি চালানো হয় এবং কোটায় পৌঁছানোর পরপরই তাদের ট্রেন থেকে নামিয়ে আনা হয় ৷"
মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান যে, হামলাকারীদের শনাক্ত করা হয়েছে এবং তাদের শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবে। তিনি আরও আশ্বস্ত করেন যে, অভিনেতা টাইগার শ্রফের ওপর গুলিবর্ষণের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তি এবং তাদের নেপথ্যে থাকা নির্দেশদাতাদের মুম্বই পুলিশ খুঁজে বের করবে। ফড়নবিশ এই ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুতর ও নিন্দনীয় বলে অভিহিত করেন এবং জানান যে, সরকার বিষয়টি নিয়ে "খুবই গুরুত্ব সহকারে কাজ করছে"।
#WATCH | Nagpur, Maharashtra | Union Minister Ramdas Athawale says, "Jackie Shroff’s son, Tiger Shroff, who is both a film actor and an athlete, was leaving a football ground when three individuals approached and opened fire. Tiger himself was not injured, though his driver sustained an injury. It appears that the Bishnoi gang is involved; this group is responsible for such acts of violence and lawlessness. The government is making every effort to ensure that they are apprehended quickly. Such gang war must be brought to an end, and the perpetrators must face severe punishment; that is our objective. The Chief Minister has ordered a thorough investigation, and the accused will be arrested soon."— ANI (@ANI) October 19, 2026
তিনি বলেন, "মুম্বই পুলিশ কিছু সূত্র পেয়েছে এবং সে অনুযায়ী কাজ করছে। সন্দেহভাজনদের শনাক্ত করা হয়েছে, তাদের দ্রুতই গ্রেফতার করা হবে। এছাড়া, যারা আড়ালে লুকিয়ে থেকে এই পুরো ঘটনার নির্দেশ দিচ্ছে, তাদেরও আমরা খুঁজে বের করব।"
উল্লেখ্য, রবিবার সন্ধ্যায় মুম্বইয়ের জুহু এলাকায় তিন অজ্ঞাতপরিচয় হামলাকারী টাইগার শ্রফের গাড়িতে গুলি চালায়। অভিনেতা অক্ষত থাকলেও, তাঁর গাড়িচালক ও অন্য একজন ব্যক্তি আহত হন। সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি পোস্ট অনুযায়ী, লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। তবে পুলিশ এখনও এই দাবির সত্যতা যাচাই করেনি।