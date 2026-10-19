প্রাণঘাতী হামলার শিকার টাইগার শ্রফ ! তড়িঘড়ি তারকার বাড়ি পৌঁছলেন চর্চিত বান্ধবী দিশা পাটানি
Disha patani at Tiger Shroff's House: টাইগারের উপর হামলার ঘটনা সামনে আসতেই, তাঁকে দেখতে বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিলেন চর্চিত বান্ধবী দিশা পাটানি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 10:55 AM IST
হায়দরাবাদ, 19 অক্টোবর: রবিবার সন্ধ্যায় আচমকাই অভিনেতা টাইগার শ্রফের উপর প্রাণঘাতী হামলার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বিনোদন জগতে ৷ অনেক তারকাই নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ৷ পাশাপাশি শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। এই হামলায় টাইগার অক্ষত থাকলেও, বিনোদন জগতের অনেক তারকা তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন। পাশাপাশি, এদিন টাইগারের উপর হামলার ঘটনা সামনে আসতেই, তাঁকে দেখতে বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিলেন চর্চিত বান্ধবী দিশা পাটানি ৷ টাইগারকে দেখতে তাঁর বাড়িয়ে পৌঁছে যান মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেও।
টাইগার শ্রফের বাড়িতে দিশা পাটানি
টাইগার শ্রফ ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে দিশা পাটানির ৷ অভিনেতার উপর হামলার ঘটনার কথা জানতে পেরেই দ্রুত টাইগারকে দেখতে বাড়িতে পৌঁছে যান অভিনেত্রী দিশা ৷ আতঙ্কজনক ঘটনার পর যখন সিনে জগতের অনেকেই টাইগার ও তাঁর পরিবারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ৷ মুম্বই পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ফুটবল অনুশীলন শেষে মাঠ থেকে বেরিয়ে আসার সময় টাইগারের গাড়ি লক্ষ্য করে প্রায় পাঁচ রাউন্ড গুলি চালায় দুষ্কৃতিরা ৷ টাইগার হালকা চোট পান ৷ তবে তাঁর গাড়িচালক-যাঁর নাম পুলিশি তথ্যে ফিরদৌস বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর বাম হাতে গুলি লাগে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় আরও একজন ব্যক্তি আহত হয়েছেন। মুম্বই পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত করতে এবং দোষীদের শনাক্ত করার জন্য বিশেষ দল গঠন করেছে।
Gunshots fired near #TigerShroff's car… Glad he's safe https://t.co/Zj4vXAWuN8— Abhi (@abhim3010) October 18, 2026
কী প্রতিক্রিয়া বিটাউনের তারকাদের ?
টাইগার উপর হামলার ঘটনা জানার পর বেশ কয়েকজন অভিনেতা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ৷ অনেকে স্বীকার করেছেন যে এই খবর তাদের নিজেদের এবং তাদের পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত করে তুলেছে। অভিনেতা আহসাস চন্না স্বস্তি জানিয়েছেন যে এই ঘটনা তাঁর মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে ৷ তিনি একটি নিউজওয়্যারকে বলেন, "আমি খুব, খুব খুশি যে সে নিরাপদে আছে। কিন্তু আমি একটু ভয়ও অনুভব করছি। আমি আশা করি সে ঠিক আছে এবং এমনকি ভবিষ্যতেও সে সবসময় নিরাপদ থাকবে।"
অভিনেতা অমল পরাশর ঘটনাটিকে ভীতিকর পরিস্থিতি হিসাবে বর্ণনা করে বলেছেন, এই ধরনের খবর স্বাভাবিকভাবেই মানুষকে উদ্বিগ্ন করে, বিশেষ করে যখন তাদের পরিবারের সদস্যরা বিনোদন শিল্পে থাকে। তিনি বলেন, "এ ধরনের বিষয়গুলো মর্মান্তিক এবং ভীতিকরও বটে। আমি মনে করি সবাই ভয় পেয়ে যায়। আমার বাবা-মা, যখনই তারা এই খবর শুনবেন, তারা প্রথমে ফোন বা মেসেজ করবেন এবং জিজ্ঞাসা করবেন আমি কোথায় আছি এবং আমি বাইরে আছি কি না।" পরাশর দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার উপর জোর দিয়েছেন ৷
What kind of Law and order is this ?? The ones who are harmless are sent to jail - the ones who are criminals are shooting innocents on the street ! A gangster who is in Jail openly threatens Bollywood and shoots at will -and we just allow fear to spread ! Who is answerable ?? @AmitShah @Dev_Fadnavis could u please address the state / city / resident of Juhu?? Or are you still worried about harmless flag walkers! #TigerShroff #shootinginJuhu— rahul dholakia (@rahuldholakia) October 18, 2026
অভিনেতা নিশান্ত মালকানিও এই খবরে সমানভাবে হতবাক হয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, টাইগার কেমন আছেন তা জানতে তিনি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। রিভা অরোরাও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন; তিনি ঘটনাটিকে ‘ভয়ঙ্কর’ বলে অভিহিত করেছেন এবং আশা প্রকাশ করেছেন যে অভিনেতা নিরাপদে আছেন। অপূর্বা অরোরা আশা প্রকাশ করেছেন যে মুম্বই নিরাপদ থাকবে এবং তিনি শহরের পুলিশ ও প্রশাসনের ওপর আস্থা রেখেছেন।
অভিনেতা রণবীর শোরি এক্স হ্যান্ডেলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ৷ তিনি মুম্বই পুলিশকে ট্যাগ করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। পরিচালক রাহুল ঢোলাকিয়া প্রশ্ন তুলেছেন যে, কীভাবে অপরাধীরা ভয় ছড়ানো অব্যাহত রাখতে পারে অথচ সাধারণ মানুষকে আইনের পরিণাম ভোগ করতে হয়। তিনি 'এক্স' (X)-এ লেখেন, "এটি কেমন আইন-শৃঙ্খলা? যারা নিরীহ, তাদের জেলে পাঠানো হচ্ছে-আর যারা অপরাধী, তারা রাস্তায় নির্দোষ মানুষদের ওপর গুলি চালাচ্ছে !" অভিনেতা রাজ প্রেমীও এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ৷ তিনি টাইগারকে একজন ভালো মানুষ হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং টাইগার-এর বাবা জ্যাকি শ্রফের সঙ্গে নিজের পেশাগত সম্পর্কের কথা স্মরণ করেছেন।
Scary times. God help us all. https://t.co/uKW0LO2EpB— Ranvir Shorey (@RanvirShorey) October 18, 2026
অভিনেত্রী পুনম পান্ডে জানিয়েছেন যে, এই খবরটি মেনে নিতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। তিনি তারকাদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত অতীতের বিভিন্ন ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেন যার মধ্যে সইফ আলি খানের বাড়িতে হামলা এবং সলমন খানকে দেওয়া হুমকির মতো বিষয়গুলো রয়েছে। তিনি বলেন, "আমি এখনও বিষয়টি বুঝে উঠতে পারছি না। আমরা তখন একটি দুর্গাপূজার মণ্ডপে ছিলাম, ঠিক তখনই খবরটি আমার নজরে আসে।"