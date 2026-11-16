মুর্শিদাবাদের 3 দিনের হেরিটেজ ফেস্টিভ্যাল, কবে বসবে সুর-সংস্কৃতির আসর ?
Heritage Festival in Murshidabad: উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য দু'ধরনের প্যাকেজ রাখা হয়েছে । জেনে নিন সব তথ্য এই প্রতিবেদনে ৷
Published : November 16, 2026 at 4:19 PM IST
কলকাতা, 16 নভেম্বর: বাংলার ইতিহাস, রাজকীয় ঐতিহ্য, স্থাপত্য ও সংস্কৃতিকে নতুন করে তুলে ধরতে আয়োজিত হতে চলেছে 'মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ ফেস্টিভ্যাল 2027' । আগামী 9 থেকে 11 জানুয়ারি, তিনদিন ধরে মুর্শিদাবাদের কাঠগোলা প্যালেস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে এই উৎসব ।
মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এমএইচডিএস)-র উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দফতর ও পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগমের (ডব্লিউবিটিডিসি) সহযোগিতায় আয়োজিত হচ্ছে এই বিশেষ অনুষ্ঠান । আয়োজকদের দাবি, এবারের উৎসব হতে চলেছে আরও বর্ণময় ও জাঁকজমকপূর্ণ ।
একসময় ভারতের অন্যতম সমৃদ্ধশালী শহর ছিল মুর্শিদাবাদ । রেশম ব্যবসা, বাণিজ্য, অর্থনীতি এবং নবাবি স্থাপত্যের কেন্দ্র হিসেবে এই শহরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম । ভাগীরথীর তীর, হাজারদুয়ারি প্রাসাদ, কাঠগোলা মন্দির, জৈন স্থাপত্য, চারবাংলা মন্দির এবং জগৎশেঠের বাড়ির মতো একাধিক ঐতিহাসিক নিদর্শন আজও বহন করে চলেছে সেই অতীতের স্মৃতি । সেই ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা এবং দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার লক্ষ্যেই গত 16 বছর ধরে এই উৎসবের আয়োজন করে আসছে এমএইচডিএস ।
উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ সঙ্গীতের আসর
এবারের উৎসবের অন্যতম বড় আকর্ষণ কাঠগোলা প্যালেস প্রাঙ্গণে আয়োজিত সন্ধ্যার সঙ্গীতানুষ্ঠান । SSC-RDKC-র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সঙ্গীত উৎসবে উপস্থিত থাকবেন চারজন অ্যাকাডেমি পুরস্কারজয়ী শিল্পী এবং পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত সঙ্গীতশিল্পীরা । নিজেদের পূর্ণাঙ্গ বাদ্যযন্ত্রের দল নিয়ে তাঁরা পরিবেশন করবেন বিশেষ অনুষ্ঠান । 1873 সালে নির্মিত কাঠগোলা মন্দির চত্বরের ঐতিহাসিক পরিবেশে তারার আলোয় এই সঙ্গীতানুষ্ঠান দর্শকদের কাছে এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা হয়ে উঠবে বলেই আশা উদ্যোক্তাদের । এছাড়াও ভোরের আলোয় কাঠগোলার আদিনাথ জৈন মন্দিরে রাগসঙ্গীতের আসর বসবে । প্রাচীন মন্দিরের পরিবেশে ভোরের রাগের সুরে অন্য মাত্রা পাবে উৎসবের আবহ ।
তিনদিনের উৎসবে থাকছে নানা আয়োজন
- 9 জানুয়ারি, শনিবার উৎসবের প্রথম দিন মুর্শিদাবাদে পৌঁছনোর পর থাকছে চারবাংলা মন্দিরের বিশেষ নৌকাবিহার । আজিমগঞ্জের হাউস অফ শেরওয়ালি থেকে যাত্রা শুরু করে ভাগীরথীর বুক থেকে দেখা যাবে প্রাচীন টেরাকোটা মন্দিরগুলিকে । এরপর কাঠগোলা প্যালেসে হাই-টি, সন্ধ্যায় সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং প্রাসাদের সবুজ প্রাঙ্গণে নৈশভোজের আয়োজন থাকছে ।
- 10 জানুয়ারি, রবিবার দ্বিতীয় দিনের সূচনা হবে কাঠগোলা মন্দিরে ভোরের রাগসঙ্গীতের মাধ্যমে । এরপর প্রাতরাশ এবং সঙ্গীত পরিবেশনার পর দর্শন করা হবে হাজারদুয়ারি প্রাসাদ, জগৎশেঠের বাড়ি ও নশিপুর রাজবাড়ি । দিন শেষে বারি কোঠি হেরিটেজ হোটেলে হাই-টির আয়োজন থাকছে । পাশাপাশি ইচ্ছুক পর্যটকরা ঘুরে দেখতে পারবেন প্রায় 300 বছরের পুরনো তাঁতিদের গ্রাম তাঁতিপাড়া ।
- 11 জানুয়ারি, সোমবার উৎসবের শেষ দিনটি সাজানো হয়েছে শেরওয়ালি ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে । হাউস অফ শেরওয়ালি থেকে শুরু হবে হেরিটেজ ওয়াক । আজিমগঞ্জের জৈন মন্দির দর্শনের পাশাপাশি ভাগীরথীর বুকে নৌকাবাইচের আয়োজনও থাকছে । এরপর জৈন কোঠিতে পরিবেশন করা হবে প্রামাণ্য শেরওয়ালি রান্না । সম্পূর্ণ নিরামিষ এই বিশেষ খাদ্যতালিকায় পেঁয়াজ-রসুন ছাড়াই তৈরি প্রায় 50 রকমের পদ থাকবে । পাশাপাশি দর্শকরা ঘুরে দেখতে পারবেন 150 বছরের পুরনো শেরওয়ালি প্রাসাদ, যা বর্তমানে হাউস অফ শেরওয়ালি নামে পরিচিত একটি হেরিটেজ বুটিক হোটেল । এখানেই হাই-টির মাধ্যমে শেষ হবে তিনদিনের উৎসব ।
ঐতিহ্যের সঙ্গে স্থানীয় অর্থনীতির মেলবন্ধন
শুধু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়, স্থানীয় মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নকেও এই উৎসবের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে তুলে ধরেছেন আয়োজকরা । তাঁদের বক্তব্য, উৎসবকে কেন্দ্র করে পর্যটকদের খরচের সরাসরি সুফল পান স্থানীয় নৌকাচালক, তাঁতি, রাঁধুনি, পর্যটন গাইড-সহ বিভিন্ন পেশার মানুষ । অর্থাৎ ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি স্থানীয় শিল্প ও জীবিকাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি মঞ্চ হয়ে উঠেছে এই উৎসব ।
উৎসবের সঙ্গে যুক্ত পর্যটকদের থাকার জন্য রয়েছে হাউস অফ শেরওয়ালি, কাশিমবাজার প্যালেস অফ রয়স এবং বারি কোঠি হেরিটেজ হোটেলের মতো ঐতিহ্যবাহী আবাসন । আয়োজকদের বিশেষত্বের দাবি, এখানে পর্যটকরা শুধু ঐতিহাসিক স্থাপত্য দেখবেন না, বরং সেই ঐতিহ্যের পরিবেশের মধ্যেই কয়েক দিন কাটানোর সুযোগ পাবেন ।
কীভাবে অংশ নেওয়া যাবে?
উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য দু'ধরনের প্যাকেজ রাখা হয়েছে ।
প্রথম প্যাকেজে থাকছে দু'রাত, তিন দিনের থাকা, সমস্ত অনুষ্ঠান, স্থানীয় যাতায়াত, দর্শনীয় স্থান ঘোরানো এবং তিন দিনের খাবার ।
- হাউস অফ শেরওয়ালি: ফ্যামিলি রুম শেয়ারিং 25 হাজার টাকা, টুইন শেয়ারিং 30 হাজার টাকা ।
- কোসিমবাজার প্যালেস অফ রয়স: টুইন শেয়ারিং 30 হাজার টাকা ।
- বারি কোঠি হেরিটেজ হোটেল: টুইন শেয়ারিং 41 হাজার টাকা ।
দ্বিতীয় প্যাকেজটি স্থানীয় বাসিন্দা ও একদিনের পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে তৈরি । তিনদিনের সমস্ত অনুষ্ঠানে প্রবেশ এবং খাবারের জন্য জনপ্রতি খরচ 15 হাজার টাকা । উৎসবের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশ ও ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখতে সর্বোচ্চ 120 জন অংশগ্রহণকারীর জন্যই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা । ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে রেজিস্ট্রেশন ।
নবাবি আমলের ইতিহাস, প্রাচীন মন্দিরের স্থাপত্য, শেরওয়ালি সংস্কৃতি, রাগসঙ্গীত এবং ভাগীরথীর বুকে নৌকাবিহার-সব মিলিয়ে মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ ফেস্টিভ্যাল 2027 বাংলার ঐতিহ্য ও পর্যটনকে এক নতুন পরিচিতি দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে । এবার তাই মুর্শিদাবাদে শুধু ইতিহাস দর্শন নয়, ইতিহাসের সঙ্গে কয়েকটি দিন কাটানোরই হাতছানি ।