গল্ফ ক্লাবের 77বি ঠিকানায় বসে ভূপেন হাজারিকা কোন-কোন জনপ্রিয় গান তৈরি করেছিলেন ?

গল্ফ ক্লাবের 77বি ঠিকানায় বসে ভূপেন হাজারিকা কোন-কোন জনপ্রিয় গান তৈরি করেছিলেন ?
টালিগঞ্জের গলফ ক্লাব রোডের 77বি ঠিকানায় অবস্থিত তিনতলা বাড়িটি ছিল ভূপেন হাজারিকার অন্যতম কাজের জায়গা। বাড়িটি বাংলার বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীর আড্ডার জায়গা হিসেবেও পরিচিত ছিল।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 10:54 AM IST
হায়দরাবাদ, 10 সেপ্টেম্বর: ভূপেন হাজারিকা (Bhupen Hazarika) ছিলেন এক কিংবদন্তিতুল্য গায়ক, গীতিকার, সুরকার, কবি, লেখক ও চলচ্চিত্র পরিচালক, যাঁর সৃষ্টিকর্ম আজও সর্বস্তরের মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে। ভারত বা বিশ্বের নানা প্রান্তে ভ্রমণের সময় ভূপেন হাজারিকা বহু কালজয়ী গান রচনা করেছিলেন। দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জের গল্ফ ক্লাব রোডের 77বি ঠিকানায় অবস্থিত তিনতলা বাড়িটি ছিল ভূপেন হাজারিকার অন্যতম কাজের জায়গা। বাড়িটি বাংলার অনেক বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীর আড্ডাস্থল হিসেবেও পরিচিত ছিল। জানেন টালিগঞ্জের বাড়িতে থাকাকালীন ভূপেন হাজারিকা কোন গানগুলো রচনা করেছিলেন?
ভূপেন হাজারিকা 1956 সাল নাগাদ এই বাড়িতে প্রথম ভাড়াটে হিসেবে থাকতে শুরু করেন। পরবর্তীতে 1981 সালে তিনি এই বাড়ি কিনে নেন। প্রায় চার দশক তিনি কলকাতায় কাটান ৷ এই বাড়িতে বসেই তাঁর বহু কালজয়ী গান সৃষ্টি হয়েছিল। 1994 সালের দিকে তিনি মুম্বইতে চলে যান এবং পরে বাড়িটি বিক্রি করে দেন। কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত 77বি গলফ ক্লাব রোডের বাড়িটি আজও ভূপেন হাজারিকার স্মৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে।
ভূপেন হাজারিকা যখন 1960-এর দশকে কলকাতাকে তাঁর দ্বিতীয় বাড়ি হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন, তখন এটি তাঁর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। এই বাড়িতে বসেই তিনি লিখেছেন 'আমি এক যযাবর', 'গঙ্গা আমার মা', 'বিস্তির দুপারে', 'সাগর সঙ্গমে', 'দিল হুম হুম করে'র মতো জনপ্রিয় গান ৷
কলকাতায় বসবাসকালে 1950 সালে তিনি 'ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন' (ইপটা)-এর সদস্য ছিলেন। এ সময় হেমঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে ও লতা মঙ্গেশকরের মতো কিংবদন্তি শিল্পীদের সঙ্গে হাজারিকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই বাড়ি হয়ে ওঠে ভারতীয় সঙ্গীত জগতের এক অন্যতম মিলনমেলা ।
ভূপেন হাজারিকার বাড়িটির বর্তমান অবস্থা কেমন?
দক্ষিণ কলকাতার গলফ ক্লাব রোডের 77বি ঠিকানায় অবস্থিত এই তিনতলা বাড়িটিতেই 'সুধাকণ্ঠ' বহু অমর ও কালজয়ী গান রচনা করেছিলেন। এখন বাড়িটি জরাজীর্ণ ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। ভূপেন হাজারিকার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে অসম সরকার বাড়িটি কিনে সেটিকে একটি হেরিটেজ সম্পত্তি বা স্মারক (মিউজিয়াম) হিসেবে সংরক্ষণ করতে চাইছে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্বশর্মা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠি লিখে এই বিষয়ে প্রশাসনিক সহযোগিতার অনুরোধ জানিয়েছেন। ইতিপূর্বে অসম সরকারের একটি প্রতিনিধি দল বাড়িটি পরিদর্শনও করেছে, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখা যায়।