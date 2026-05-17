সৌরভের বায়োপিকে কে হচ্ছেন মহারাজ-ঘরণী? স্নেহাশিসের ভূমিকায় কে

সৌরভের বায়োপিকে কে হচ্ছেন মহারাজ-ঘরণী? স্নেহাশিসের ভূমিকায় কে
ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রের জন্য একাধিক বাঙালি নায়িকার নাম সামনে এসেছিল ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 17, 2026 at 6:02 PM IST
কলকাতা, 17 মে: মুম্বইতে জোরকদমে শুটিং চলছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক 'দাদা'র । ছবিটির পরিচালনায় রয়েছেন বিক্রমাদিত্য মোটওয়ানে । বাংলার মহারাজের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে রাজকুমার রাওকে । কিন্তু কে হবেন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়? এই নিয়ে মানুষের মনে কৌতূহলের শেষ ছিল না । অবশেষে জানা গেল নাম ।
বিনোদনমহল সূত্রে খবর, পর্দায় প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার সৌরভের স্ত্রী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রে দেখা যাবে বলিউড অভিনেত্রী তান্যা মানিকতলাকে । জানা গিয়েছে, ডোনার চরিত্রের জন্য চিরুনি তল্লাশি চলেছিল এক প্রকার । বিভিন্ন সময়ে এই চরিত্রের জন্য উঠে এসেছে কলকাতার একাধিক অভিনেত্রীর নাম ।
শুরুতে শোনা গিয়েছিল, ছবির কাস্টিং ডিরেক্টর মুকেশ ছাবড়ার পছন্দ মিমি চক্রবর্তী । তিনি 'রক্তবীজ 2' ছবির শুটিংয়ে নন্দিতা রায়-শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সেটে মিমির সঙ্গে আলাপ সারতেও আসেন । পাশাপাশি উঠে এসেছিল আরও একটি নাম, ইশা সাহা । উঠেছিল অমৃতা চট্টোপাধ্যায়ের নামও । তবে, শেষমেশ কেউ না । ডোনার ভূমিকায় দেখা যাবে প্রতিম ডি গুপ্তের সিরিজ় 'টুথপরি'র নায়িকা তান্যাকে । প্রতিমের সেই সিরিজে তাঁর নায়ক ছিলেন শান্তনু মাহেশ্বরী ।
আর এবার এও জানা গেল সৌরভের দাদা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকায় দেখা যাবে কাকে ৷ শোনা যাচ্ছে, এই চরিত্রে দেখা যাবে বাংলার অভিনেতা রাহুল দেব বসুকে । সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই লুক সেট হয়ে গিয়েছে তাঁর । রাহুলকে এর আগে নীরজ পাণ্ডের 'খাকি: দ্য বেঙ্গল চ্যাপ্টার' সিরিজে দেখা গিয়েছে । রাহুলের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাঁর সাড়া মেলেনি । তবে খবর ইতিমধ্যেই তিনি যোগ দিয়েছেন শুটিংয়ে ।
ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ তাঁর বায়োপিক 'দাদা'র প্রথমে কলকাতায় ছবির শুটিং হওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু পরে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন এবং আইপিএল ক্রিকেটের জন্য তা ভেস্তে যায় । জানা গিয়েছে, এপ্রিল মাস থেকে মুম্বইয়ে শুটিং শুরু হয়েছে এই ছবির । আর সেখানেই সেটে বানিয়ে নেওয়া হয়েছে ইডেন গার্ডেন স্টেডিয়ামের 'রেপ্লিকা' । শোনা যাচ্ছে, সব ঠিক থাকলে চলতি মাসের শেষে কলকাতায় শুটিং শুরু করতে পারেন টিম 'দাদা' । কলকাতা, মুম্বই ছাড়াও দক্ষিণ ভারত, লন্ডনেও শুটিং হবে এই ছবির, এমনই খবর ।
উল্লেখ্য, এর আগে কপিল দেব, মহেন্দ্র সিং ধোনির মতো ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়কদের বায়োপিক তৈরি হয়েছে ৷ বাঙালিরা মুখিয়ে রয়েছে মহারাজের বায়োপিক দেখার জন্য ৷ এখন অপেক্ষা কবে বড়পর্দায় মুক্তি পায় ছবিটি ৷