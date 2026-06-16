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'তারে জমিন পর' সিনেমায় বিগ ব্রেক ! বর্তমানে কী করছেন পর্দার ইয়োহান অবস্থি ?

বিদেশে পাড়ি জমানোর আগে সচেত, ডিওয়াই পাতিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেন ৷ পেরিওডন্টোলজিতে স্বর্ণপদকও অর্জন করেন। পর্দার মতোই কেরিয়ারে ব্যাপক সফলতা অর্জন এই অভিনেতার৷

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'তারে জমিন পর'-এর ইয়োহান আজ কী করছেন ? (সোশাল মিডিয়া)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 16, 2026 at 12:41 PM IST

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হায়দরাবাদ, 16 জুন: আমির খানের 'তারে জমিন পর' (Taare Zameen Par) নিশ্চই দেখেছেন ? অসাধারণ গল্পের পাশাপাশি দর্শক উপহার হিসাবে পেয়েছিল দুই অসাধারণ অভিনেতা দর্শিল সাফারি (Darsheel Safary) ও সাচেত ইঞ্জিনিয়ারকে (Sachet Seth/Sachet Engineer)। দর্শিল সিনেমা জগতে নিজের জার্নি অব্যাহত রাখলেও সাচেতকে আর দেখা যায়নি বিনোদন জগতে । 2007 সালে মুক্তি পাওয়া এই সিনেমা দু'দশক পার করলেও 'ঈশান অবস্থি'র স্নেহশীল বড় ভাই 'ইয়োহান অবস্থি'কে মনে রেখেছেন অনুরাগীরা ৷ জানেন, সেই ইয়োহান এখন কী করেন ?

আমির খান (Aamir Khan) প্রযোজিত-পরিচালিত তারে জমিন পর, সন্তান লালন-পালন, শিক্ষাব্যবস্থা এবং শেখার অক্ষমতা বা 'লার্নিং ডিজঅ্যাবিলিটি'র শিকার শিশুদের নানাবিধ চ্যালেঞ্জ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল ৷ সিনেমায়, ঈষানের বড় দাদা ইয়োহানকে পড়াশোনায় টপার দেখানো হয়েছিল ৷ বাস্তব জীবনেও সাচেত ইঞ্জিনিয়ার অর্থাৎ ইয়োহান পেয়েছেন রকেটের মতো সাফল্য ৷ তিনি এখন আমেরিকায় প্র্যাকটিস করা সফল দাঁতের চিকিৎসক ৷ পাশাপাশি, একজন লাইসেন্সপ্রাপ্ত পাইলট হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন ৷

this-actor-gets-fame-in-aamir-khans-taare-zameen-par-is-now-gold-medalist-dentist-and-pilot
সিনেমার দৃশ্য (স্ক্রিনশট)
this-actor-gets-fame-in-aamir-khans-taare-zameen-par-is-now-gold-medalist-dentist-and-pilot
সোশাল মিডিয়ায় সচেত (সোশাল মিডিয়া)

ইঞ্জিনিয়ার সচেতের শিক্ষাজীবন

খ্যাতির পেছনে ছোটা অনেক শিশুশিল্পীর মতো না হয়ে, সচেত পড়াশোনাকে বেছে নিয়েছিলেন। তার লিঙ্কডিন প্রোফাইল অনুযায়ী, তিনি লন্ডনের বিখ্যাত ইউসিএল ইস্টম্যান ডেন্টাল ইনস্টিটিউট থেকে পেরিওডন্টোলজিতে এম.ক্লিন.ডেন্ট ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন ৷ তিনি ইউরোপিয়ান ফেডারেশন অফ পেরিওডন্টোলজি (ইএফপি)-এর একজন একনিষ্ঠ সদস্য। তিনি ওভারসিজ রেজিস্ট্রেশন এক্সামিনেশন (ওআরই)-এর উভয় অংশেও উত্তীর্ণ হয়েছেন, যা তাঁকে আমেরিকায় দন্তচিকিৎসা করার যোগ্য করে তুলেছে। বিদেশে যাওয়ার আগে, তিনি ডিওয়াই পাটিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন ও পেরিওডন্টোলজিতে স্বর্ণপদক লাভ করেন ৷ অর্থাৎ সচেতের এই প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা শুধু সিনেপর্দাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তবে দন্তচিকিৎসক হওয়ার পাশাপাশি, আকাশের পথে উড়ান ভরেছেন এই প্রাক্তন অভিনেতা ৷ অর্থাৎ, চিকিৎসক হওয়ার পাশাপাশি তিনি একজন পাইলটও ৷

this-actor-gets-fame-in-aamir-khans-taare-zameen-par-is-now-gold-medalist-dentist-and-pilot
পাইলট সচেত (সোশাল মিডিয়া)

সচেতের পুরনো সাক্ষাৎকার ভাইরাল

ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটি প্রাইভেট রেখেছেন সচেত ৷ তবে, মাঝে মাঝে জীবনের নানা মুহূর্তে শেয়ার করা কিছু ছবি এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ 2024 সালে, সচেত বিমানের ককপিট থেকে একটি ছবি শেয়ার করে উড়ানের প্রতি তার ভালোবাসা প্রকাশ করেন। যিনি শিশুশিল্পী হিসেবে দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলেন, তার জন্য দন্তচিকিৎসক ও পাইলট হওয়ার এই যাত্রা অবাক করেছে নেটিজেনদেরও ৷ তবে, এক পুরনো সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, তিনি কখনই সিনে জগতের সঙ্গে যুক্ত হতে চাননি ৷ 'তারে জমিন পর'-এ ইয়োহানের চরিত্র পাওয়াটা একটা কাকতালীয় ঘটনা ছিল।

this-actor-gets-fame-in-aamir-khans-taare-zameen-par-is-now-gold-medalist-dentist-and-pilot
সিনেমার দৃশ্য/সচেতের পোর্টফোলিও (সোশাল মিডিয়া)
this-actor-gets-fame-in-aamir-khans-taare-zameen-par-is-now-gold-medalist-dentist-and-pilot
সচেতের ডিগ্রি (সোশাল মিডিয়া)

তিনি সেই সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "আমি এক সিনেমা জগতের সঙ্গে যুক্ত পরিবার থেকে এসেছি। আমার ঠাকুমা, কৃষ্ণা কুমারী শেঠ, একজন অভিনেত্রী ছিলেন ৷ আমার দাদু, সুরজ প্রকাশ, একজন প্রযোজক ছিলেন। তাই, এই ফিল্ডে আসার কোনও পরিকল্পনা না থাকলেও আমি সবসময় সিনেমা জগতের মধ্যেই বড় হয়েছি। প্রযোজকরা আসলে আমার ছোট ভাইয়ের অডিশন নিচ্ছিলেন। আমি সেখানেই ছিলাম, আর তাঁরা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমিও অডিশন দাও ?' আমি অডিশন দিলাম ৷ এক মাস পরেই আমার কাছে ফোন আসে। তখন আমার বয়স ছিল 11 বছর।" তিনি জানান, এরপর বেশ কয়েকটি ছবির প্রস্তাব পেলেও তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ৷

তারে জমিন পর সিনেমার বিপুল সাফল্য সচেতকে রাতারাতি জনপ্রিয় করে তোলে। তিনি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "রাস্তায় লোকজন আমাকে চিনতে শুরু করল। আমি শুধু হাসতাম। এখন আমার বয়স অনেক বেশি, কিন্তু লোকজন এখনও অনুমান করে। অথবা ভাবে যে তারা আমাকে কোথাও দেখেছে।"

this-actor-gets-fame-in-aamir-khans-taare-zameen-par-is-now-gold-medalist-dentist-and-pilot
সিনেমার দৃশ্য (স্ক্রিনশট)

বিনোদন জগতকে বিদায় ?

চিকিৎসক-পাইলট হওয়ার পরেও কি সচেত অভিনয় জগতে ফিরে আসবেন ? সাক্ষাৎকারে তিনি স্বীকার করেছিলেন যে পড়াশোনা শেষ করে তিনি ইন্ডাস্ট্রিতে ফিরতে চান। তবে, দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও বিনোদন জগতে ফেরার কোনও লক্ষণ নেই সচেত ইঞ্জিনিয়রের ৷

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