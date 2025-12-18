ETV Bharat / entertainment

YEARENDER 2025: বাংলা ও হিন্দি বিনোদন জগতে সংসার-সম্পর্ক ভেঙেছে যাঁদের...

এই বছর বলিউড ও টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক তারকা ভেঙেছে ভেঙেছে ৷ জীবনে চলার পথ হয়েছে আলাদা ৷

These celebrities from Bollywood and Tollywood experienced divorces and breakups in 2025
এই বছর ঘর ভেঙেছে যাঁদের... (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 18, 2025 at 3:08 PM IST

4 Min Read
হায়দরাবাদ, 18 ডিসেম্বর: নিঃসন্দেহে 2025 সাল অনেক তারকা দম্পতির জন্য বিপর্যয়কর বছর ছিল। খ্যাতি, কাজের চাপ এবং ব্যক্তিগত সমস্যা প্রায়শই সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলে ৷ ব্যতিক্রম ঘটে না তারকাদের ক্ষেত্রেও ৷ এক সময়ে যাঁরা একসঙ্গে জীবন কাটানোর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আজ তাঁরা বেছে নিয়েছেন আলাদা পথ ৷ কেউ কেউ আইনত তাঁদের বিবাহিত সম্পর্ক শেষ করেছেন ৷ আবার কেউ বাতিল করেছেন বিয়ের অনুষ্ঠান ৷ বছর শেষে দেখে নেওয়া যাক, বলিউড ও টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে কোন কোন তারকাদের সম্পর্ক ভেঙেছে এই বছর ৷

  • টলিউড তারকাদের বিচ্ছেদ

শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়-রোশন সিং

2019 সালে প্রেমের পর চুপিসারে বিয়ে 2020 সালে ৷ কিন্তু বছর শেষ হতে না হতেই বিচ্ছেদের গুঞ্জন শুরু হয় ৷ অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় বিয়েও ভাঙে ৷ দীর্ঘদিন ধরেই রোশন-শ্রাবন্তীর আইনি বিচ্ছেদ নিয়ে টানাপড়েন চলছিল। অবশেষে 2024 সালের সেপ্টেম্বরে পাকাপাকিভাবে বিচ্ছেদের পথে এগিয়ে যান তাঁরা। 2025 সালের 8 এপ্রিল পাকাপাকি বিচ্ছেদ হয় শ্রাবন্তী-রোশনের ৷

অঙ্কিতা চক্রবর্তী ও প্রান্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকৃতি ও পরিবারকে সাক্ষী রেখে হাতে হাত রেখে একসঙ্গে পথ চলার অঙ্গীকার ভেঙে যায় মাত্র তিন বছরেই ৷ 2022 সালে বিয়ে করেন অঙ্কিতা চক্রবর্তী ও প্রান্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কাজের সূত্রে অঙ্কিতা মুম্বইতে ব্যস্ত ৷ আর কলকাতায় কাজে ব্যস্ত প্রান্তিক ৷ তাঁরা দু'জনেই বিচ্ছেদের বিষয়ে সহমত জানিয়েছেন ৷

আদিত্য সেনগুপ্ত -অনুষা বিশ্বনাথন

আগামী বছর অর্থাৎ 2026 সালে বিয়ে পিঁড়িতে বসার কথা ছিল আদিত্য সেনগুপ্ত ও অনুষা বিশ্বনাথনের। তবে সূত্রের খবর, সেই বিয়ে নাকি হচ্ছে না ৷ খবর, বিয়েটা ভেঙেছে পাত্রী অর্থাৎ অনুষা নিজেই। ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় দু'জনের একসঙ্গে তোলা একটাও ছবি নেই আদিত্যর প্রোফাইলে। এ নিয়ে মুখে কুলুপ দুই তারকার ৷

নীল ভট্টাচার্য ও তৃণা সাহা

টলিউডের জনপ্রিয় জুটি নীল ভট্টাচার্য ও তৃণা সাহা 2021 সালের 4 ফেব্রুয়ারি বিয়ে করেন। যাতে সামিল হয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তবে 2025 সালের শুরু থেকেই চর্চা যে, দু'জনের পথ নাকি আলাদা হচ্ছে ৷ খবর ইতিমধ্যেই আইনিভাবে ডিভোর্সের প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছেন এই জুটি।

সুস্মিতা রায়-সব্যসাচী চক্রবর্তী

টেলিভিশনের জনপ্রিয় মুখ সুস্মিতা রায়ের বিচ্ছেদের খবর আসে এই বছর ৷ সেই খবর সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন সাংবাদিক সব্যসাচী চক্রবর্তী ৷

অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়-মধুজা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ব্যান্ডের গায়ক ও সুরকার অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী মধুজা বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহবিচ্ছেদ ঘোষণা করেন 2024 সালে। তবে ডিভোর্সের আইনি প্রক্রিয়া শেষ হয় 2025-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চে।

শ্রীপর্ণা রায়-শুভদীপ ভট্টাচার্য

2023 সালের 28 নভেম্বর সাত পাকে বাঁধা পড়েন অভিনেত্রী শ্রীপর্ণা রায় ৷ কিন্তু বিয়ের দেড় বছরের মাথায় এই সম্পর্ক ভাঙার খবর আসে ৷ যদিও এই বিষয় ব্যক্তিগত বলে, মুখ খুলতে চাননি অভিনেত্রী ৷

  • বলিউড তারকাদের বিচ্ছেদ

ধনুশ্রী বর্মা-ক্রিকেটার যুজবেন্দ্র চাহাল

এই বছর সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে কোরিয়োগ্রাফার ধনুশ্রী বর্মা (Dhanashree Verma) ও ক্রিকেটার যুজবেন্দ্র চাহালের (Cricketer Yuzvendra Chahal) বিচ্ছেদ নিয়ে ৷ 2020 সালে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এই তারকা জুটি সামাজিক মাধ্যমে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন ৷ কিন্তু 2024 সালের শেষদিক থেকে তাঁদের সম্পর্কের পতন নিয়ে গুঞ্জন উঠতে থাকে ৷ 2025 সালের মার্চে দুই তারকার সহমতিতে বিচ্ছেদ হয় আদালতে ৷ তবে বিয়ের পর খোরপোশ নিয়ে বেশ আলোচনা চলে সোশাল মিডিয়ায় ৷ তবে ধনুশ্রী বা যুজবেন্দ্র কেউই এই বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমে মুখ খোলেননি ৷

পলাশ মুচ্ছল-স্মৃতি মন্ধানা

বছর শেষে আরও এক চমকে দেওয়ার মতো বিচ্ছেদের ঘটনা আসে সামনে ৷ আর তা হল পলাশ-স্মৃতির সম্পর্কে ফাঁটল ৷ বিয়ের প্রস্তাব থেকে শুরু করে সঙ্গীত সেরেমনি, জমজমাট অনুষ্ঠান রাতারাতি বদলে যায় দুঃখের আবহে ৷ সঙ্গীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছল ও ভারতীয় ক্রিকেটার স্মৃতি মন্ধানার বিয়ে হয়ে যায় বাতিল ৷ পরিবারে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ইমারজেন্সির জন্য প্রথমে বিয়ে স্থগিত করা হয় ৷ কয়েক সপ্তাহ পর বাতিল হয় বিয়ে ৷ এই ঘটনা চমকে দেয় অনুরাগীদের ৷

সেলিনা জেটলি-পিটার হাগ

অভিনেত্রী সেলিনা জেটলির তাঁর স্বামী পিটার হাগের সঙ্গে বিচ্ছেদ এই বছরের অন্যতম ঘটনা । সেলিনা মুম্বইতে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা করেন ৷ পাশাপাশি তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য সহিংসতা, নিষ্ঠুরতা ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ আনেন। তিনি আয় ও সম্পত্তির ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণও দাবি করেন। অন্যদিকে, পিটার হাগ বছরের শুরুতে অস্ট্রিয়ায় বিবাহবিচ্ছেদের জন্য আবেদন করেছিলেন। 2011 সালে সেলিনা বিয়ে করেন পিটারকে ৷ তাঁদের তিন সন্তান রয়েছে।

মুগ্ধা ছাপেকর-রবিশ দেশাই

টেলিভিশন অভিনেতা মুগ্ধা চাপেকর এবং রভিশ দেশাইও এই বছর আলাদা হয়ে গিয়েছেন। নয় বছরের দাম্পত্য জীবনের পর এপ্রিল মাসে তাঁরা বিচ্ছেদের ঘোষণা করেন। এই দম্পতি জানিয়েছেন যে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাঁরা এক বছরেরও বেশি সময় ধরে আলাদা থাকছিলেন। তাঁদের এই সিদ্ধান্তটি ছিল পারস্পরিক এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ।

