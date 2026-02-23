ETV Bharat / entertainment

বেজেছে বিয়ের সানাই, উদয়পুরে পাড়ি রশ্মিকা-বিজয়ের

বিজয় দেবেরাকোন্ডা এবং রশ্মিকা মন্দানা সোশাল মিডিয়ায় তাঁদের বিয়ের কথা নিশ্চিত করেছেন ৷

The Wedding Of VIROSH: Vijay Deverakonda, Rashmika Mandanna Head To Udaipur For Big Day
উদয়পুরে পাড়ি রশ্মিকা-বিজয়ের (আইএএনএস)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 23, 2026 at 11:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 23 ফেব্রুয়ারি: রবিবারই ভালোবাসার সম্পর্কে সিলমোহর দিয়েছেন রশ্মিকা মন্দানা ৷ দীর্ঘদিন যাবৎ বিজয় দেবেরাকোন্ডার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে যে লুকোছুপি চলছিল, তার থেকে পর্দা ওঠালেন খোদ অভিনেত্রী ৷ সোশাল মিডিয়ায় স্বীকার করলেন বিজয় ও তাঁর বিয়ের খবর ৷ এরপরেই এই দুই তারকা রওনা হয়েছেন উদয়পুরের উদ্দেশ্যে ৷ কারণ সেখানেই বসছে বিয়ের আসর ৷

অনুরাগীদের কাছে বিজয়-রশ্মিকা 'বিরোশ' (VIROSH) নামে পরিচিত ৷ 26 তারিখ সাত পাকে বাঁধা পড়ার কথা রশ্মিকা ও বিজয়ের ৷ সেই মতো সোমবার সকালেই উদয়পুরের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান দক্ষিণের অন্যতম দুই তারকা ৷ এদিন হায়দরাবাদ বিমান বন্দরে নজরে আসেন এই জুটি ৷ কানাঘুষো চলছিল অনেক দিন ধরেই ৷ এমনকী, নিজেদের বাগদানের খবর নিয়েও মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন রশ্মিকা ও বিজয় ৷ কিন্তু এবার অনুরাগীদের আর ধন্দ রাখেননি ৷ বরং অনুরাগীদের ধন্যবাদ জানিয়ে, জীবনের সেরা মুহূর্তের খবর তিনি শেয়ার করেছেন ৷

The Wedding Of VIROSH: Vijay Deverakonda, Rashmika Mandanna Head To Udaipur For Big Day
রশ্মিকার পোস্ট (ইন্সটাগ্রাম)

দীর্ঘদিন ধরে বিজয়ের সঙ্গে রশ্মিকার নাম জুড়েছেন অসংখ্য অনুরাগীরা ৷ সেই সকল শুভাকাঙ্খীদের ধন্যবাদ জানিয়ে রশ্মিকা লেখেন, "আমাদের প্রিয় বন্ধুরা, কোনও কিছু পরিকল্পনা করার আগে, কোনও কিছু নিজেদের জন্য পছন্দ করার আগে- আপনারা আছেন ৷ অনেক ভালোবাসার মধ্য দিয়ে আপনারা-আমাদের একটা নাম দিয়েছেন ৷ আপনাদের কাছে আমরা 'বিরোশ' নামে ভালোবাসা পেয়ে এসেছি ৷" অভিনেত্রী এরপর লেখেন, "তাই আজকে, মন থেকে, আমরা আপনার সম্মানে আমাদের একত্রিত হওয়ার ঘোষণা করছি। আমরা এর নাম দিতে চাই - 'দ্য ওয়েডিং অফ বিরোশ'। এত ভালোবাসা দিয়ে আমাদের আগলে রাখার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। আপনারা সর্বদা আমাদেরই অংশ। সবচেয়ে বড় আলিঙ্গন এবং পূর্ণ ভালোবাসা!"

তাঁদের বিয়ের কথা নিশ্চিত করার পরপরই, পাওয়ার কাপলকে উদয়পুরে যেতে দেখা যায় ৷ যেখানে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার কথা। যদিও তাঁরা তাঁদের টিমের সঙ্গে আলাদাভাবে বিমানবন্দরে প্রবেশ করেন ৷ সেখানে উপস্থিত পাপারাৎজিরা অভিনেত্রীকে অনুসরণ করলে রশ্মিকা হাসি থামাতে পারছিলেন না ৷ তাঁর চোখে-মুখে ফুটে উঠেছিল লজ্জাভাব ৷ এদিন তাঁকে দেখা যায়, সাদা শার্ট এবং ধূসর ব্লেজারে ৷ অন্যদিকে, বিজয়কে দেখা গিয়েছে সাদা শার্ট এবং চামড়ার জ্যাকেটে ৷ খবর অনুযায়ী, বিয়ের অনুষ্ঠানটি 26 ফেব্রুয়ারি ব্যক্তিগত এবং অন্তরঙ্গ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে। শুধুমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে। 4 মার্চ হায়দরাবাদে একটি জমকালো অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

কয়েক মাস ধরে রশ্মিকা-বিজয়ের বিয়ের গুঞ্জন চলছিল। সম্প্রতি, বিজয়ের একটি বিয়ের কার্ড অনলাইনে ভাইরালও হয়ে যায় ৷ তাতে লেখা ছিল, "আমি কিছু বিশেষ খবর শেয়ার করতে এবং আমাদের জীবনের একটি বিশাল মুহূর্তের অংশ হতে আমন্ত্রণ জানাতে লিখছি। আমাদের পরিবারের ভালোবাসা এবং আশীর্বাদে, রশ্মিকা এবং আমি 26.02.26 তারিখে একটি ছোট এবং অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠানে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করব। আপনাদের উপস্থিতি এবং আশীর্বাদ এই উপলক্ষটিকে আমাদের জন্য আরও বিশেষ করে তুলবে।"

বিজয় এবং রশ্মিকা প্রথমবারের মতো 2018 সালের হিট ছবি 'গীতা গোবিন্দম'-এ পর্দায় জুটি বেঁধেছিলেন। তাঁদের অন-স্ক্রিন রসায়ন লক্ষ লক্ষ অনুরাগীর মন জয় করেছিল। পরে তারা আবারও 'ডিয়ার কমরেড'-এ এক সঙ্গে কাজ করেন। বছরের পর বছর ধরে, তাদের বন্ধন আরও দৃঢ় হয় এবং অনুরাগীর তাঁদের ভালোবাসার সঙ্গে 'বিরোশ' নামে ডাকেন।

TAGGED:

VIROSH WEDDING
CELEBRITY WEDDING 2026
RASHMIKA MANDANNA WEDDING
রশ্মিকা মন্দানা বিজয় দেবেরাকোন্ডা
VIJAY RASHMIKA WEDDING

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.