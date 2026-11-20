শুরু হল তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ‘ফেস্ট ফাইভ’, ফোকাস কান্ট্রি ফ্রান্স
Fest Five film festival: পাঁচ দিনব্যাপী এই উৎসব চলবে আগামী 24 নভেম্বর পর্যন্ত । এবারের উৎসবের মূল ভাবনা ‘ইয়ুথ অ্যান্ড গ্রিন’ ।
Published : November 20, 2026 at 8:32 PM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: আন্তর্জাতিক সিনেমা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং পরিবেশ সচেতনতার বার্তা নিয়ে কলকাতায় শুরু হল তৃতীয় ‘ফেস্ট ফাইভ ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভাল 2026’ (F5IFF) । শুক্রবার, 20 নভেম্বর, সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (AnSI) অডিটোরিয়ামে এই চলচ্চিত্র উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় । পাঁচ দিনব্যাপী এই উৎসব চলবে আগামী 24 নভেম্বর পর্যন্ত । এবারের উৎসবের মূল ভাবনা ‘ইয়ুথ অ্যান্ড গ্রিন’ । অর্থাৎ, তারুণ্যের ভাবনা এবং পরিবেশ সচেতনতার মেলবন্ধন ।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী মৌবনী সরকার, কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের পরামর্শদাতা গৌরী বসু, অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া-র ডিরেক্টর অধ্যাপক বিভি শর্মা, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের কো-চেয়ারপার্সন অধ্যাপক মানসী রায়চৌধুরী, পরিবেশকর্মী পুনম জাজু এবং উৎসবের পরিচালক সৌরভ দে-সহ সিনেমা, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা ।
আগের দু'টি সংস্করণের সাফল্যের পর এ বছর আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যাপক সাড়া পেয়েছে এই চলচ্চিত্র উৎসব । প্রায় 80টি দেশ থেকে মোট 647টি ছবির জমা পড়েছিল । তার মধ্যে নির্বাচিত হয়েছে 36টি ছবি। পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যচিত্র, পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি, স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি, নৃতাত্ত্বিক চলচ্চিত্র এবং পড়ুয়াদের তৈরি ছবি জায়গা পেয়েছে এবারের উৎসবে । প্রকৃতি, সমাজ, সংস্কৃতি এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের মতো নানা বিষয় উঠে আসবে এই ছবিগুলির মাধ্যমে ।
উৎসবের পরিচালক সৌরভ দে বলেন, “ফেস্ট ফাইভ ক্রমশ আন্তর্জাতিক মঞ্চ হয়ে উঠছে, যেখানে বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র নির্মাতারা নিজেদের ভাবনা, সংস্কৃতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছেন । এবারের ‘ইয়ুথ অ্যান্ড গ্রিন’ থিমের মাধ্যমে তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি পরিবেশের প্রতি দায়িত্ববোধ বাড়ানোর বার্তা দিতে চাই আমরা । প্রায় 80টি দেশের অংশগ্রহণে আমরা গর্বিত। সিনেমা মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক আলোচনার কেন্দ্র হয়ে উঠছে কলকাতা ।”
এবারের উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান । ফ্রান্স, কেনিয়া এবং মঙ্গোলিয়া থেকে প্রতিনিধিরা অংশ নিচ্ছেন এই আয়োজনে । এবারের উৎসবে ‘ফোকাস কান্ট্রি’ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে ফ্রান্সকে । আগামী 21 নভেম্বর থাকছে বিশেষ ‘ডে উইথ ফ্রান্স’ অনুষ্ঠান । সেখানে ফরাসি ছবি প্রদর্শনের পাশাপাশি উপস্থিত থাকবেন চলচ্চিত্র নির্মাতা ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক বেনোয়া রাউলক্স ।
এ ছাড়াও কেনিয়া থেকে আসছেন প্রবীণ মাসাই সাংস্কৃতিক প্রধান ড্যানিয়েল এনকোইতোই ওলে কিপিলোশ । মঙ্গোলিয়া থেকেও একটি চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দল যোগ দিচ্ছে উৎসবে । তরুণদের অংশগ্রহণ এবং প্রান্তিক মানুষের জীবনের গল্প তুলে ধরার উপরেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবারের আয়োজনে ।
উদ্বোধনী দিনের অন্যতম আকর্ষণ সাত মিনিটের তথ্যচিত্র ‘লাইফ নিয়ার দ্য ক্যানাল’ । জারা হায়াত খান, তানিশা খাতুন এবং শেখ রুকসা নামে তিন তরুণ-তরুণী ফেস্ট ফাইভের চলচ্চিত্র নির্মাণ উদ্যোগের মাধ্যমে ছবিটি তৈরি করেছেন ।
এই কাজে সহযোগিতা করেছে হাওড়ার ‘লাইফ প্রজেক্ট ৪ ইউথ’ (LP4Y)। দূষিত খালের আশপাশে বসবাসকারী মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাপন, জীবিকা এবং পরিবেশের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের নানা দিক উঠে এসেছে এই তথ্যচিত্রে । আগামী পাঁচ দিন ধরে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি থাকছে বিভিন্ন আলোচনা, মতবিনিময়, সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান এবং বিশেষ অধিবেশন । নবীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদেরও নিজেদের কাজ তুলে ধরার সুযোগ করে দেবে এই উৎসব ।
আগামী 24 নভেম্বর পুরস্কার বিতরণী ও সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হবে উৎসব । সেখানে বিভিন্ন বিভাগে সেরা কাজকে সম্মানিত করা হবে। পাশাপাশি দেওয়া হবে ‘সত্যজিৎ রায় স্টুডেন্ট ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড’। তারুণ্য, পরিবেশ সচেতনতা এবং আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক বিনিময়কে কেন্দ্র করে এই উৎসবের লক্ষ্য, বিশ্ব চলচ্চিত্রের মানচিত্রে কলকাতার অবস্থান আরও মজবুত করা ।
একইসঙ্গে সিনেমার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পরিবেশ ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে ভাবতে উৎসাহিত করাও এই আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য । উল্লেখ্য, উৎসবের পাঁচ দিনই দর্শকদের প্রবেশ অবাধ । তবে অগ্রিম দর্শক-পাস-এর জন্য নাম নথিভুক্ত করতে হবে । অডিটোরিয়ামের আসন সংখ্যা অনুযায়ী প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হবে ।