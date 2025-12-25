ETV Bharat / entertainment

একের পর এক ছুরির কোপ ! প্রেমিকের হাতে নৃশংসভাবে খুন; মৃত্যু 'দ্য লায়ন কিং ব্রডওয়ে' খ্যাত অভিনেত্রীর

মাত্র 25 বছর বয়সেই থামল জীবনের রথ ৷ শোকাহত অনুরাগীরা ৷

The Lion King Broadway-fame-actress-imani-smith-dies-after-being-stabbed-boyfriend-arrested
মৃত্যু 'দ্য লায়ন কিং ব্রডওয়ে' খ্যাত অভিনেত্রীর (এএনআই)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 25, 2025 at 10:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 25 ডিসেম্বর: খুন হয়েছেন ডিজনির 'দ্য লায়ন কিং ব্রডওয়ে' - নাটকের ইয়ং নালা চরিত্রে খ্যাতি অর্জনকারী অভিনেত্রী ইমানি স্মিথ (Imani Smith) ৷ তাঁর বয়স ছিল মাত্র 25 বছর ৷ ঘটনায় ইতিমধ্যেই এই হত্যাকাণ্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগে প্রেমিক জর্ডন ডি জ্যাকসনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷

মিডলসেক্স কাউন্টি, নিউ জার্সির প্রসিকিউটর অফিস অনুসারে, ইমানির মৃত্যু হয়েছে ছুরির আঘাতে ৷ খবর, 21 ডিসেম্বর অর্থাৎ গত রবিবার 911 নম্বরে ফোন আসে ৷ নিউ জার্সির এডিসন পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পান, অভিনেত্রীর শরীরে একাধিকবার ছুরিকাঘাতের ক্ষত ৷ দ্রুত তাঁকে রবার্ট উড জনসন ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ স্মিথ এবং জ্যাকসন আগে থেকেই একে অপরকে চিনতেন ৷ তাই এটি কোনও আকস্মিক সহিংস ঘটনা ছিল না।

স্মিথের নিকট আত্মীয়, কিরা হেলপার, একটি গো ফান্ড মি পোস্টে জ্যাকসন-স্মলকে ইমানির প্রেমিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি পোস্টে লেখেন, "ইমানির সামনে পুরো জীবন পড়ে ছিল। সে ছিল একজন প্রাণবন্ত, স্নেহময়ী এবং অত্যন্ত প্রতিভাবান ব্যক্তি। একজন সত্যিকারের বহুমুখী পারফর্মার হিসেবে, সে ব্রডওয়েতে ডিজনির 'লায়ন কিং'-এ তরুণী নালার চরিত্রে অভিনয় করেছিল ৷" জ্যাকসনের বিরুদ্ধে হত্যা, শিশু কল্যাণ বিপন্ন করা, অবৈধ উদ্দেশ্যে অস্ত্র রাখা ইত্যাদি অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে ৷ খবর, জ্যাকসনকে মিডলসেক্স কাউন্টি অ্যাডাল্ট কারেকশনাল সেন্টারে রাখা হয়েছে। কী কারনে জ্যাকশন স্মিথকে হত্যা করেছে, তা এখনও পুলিশ জানায়নি ৷

নিউ জার্সির মিডলসেক্স কাউন্টির প্রসিকিউটর ইয়োলান্ডা সিকোন এবং এডিসন পুলিশ বিভাগের প্রধান টমাস ব্রায়ানের একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ঘটনার আগে স্মিথ এবং জ্যাকসন-স্মল একে অপরকে চিনতেন। স্মিথের পরিবারে রয়েছে তার তিন বছর বয়সী ছেলে, বাবা-মা মনিক র‍্যান্স-হেলপার এবং রনি হেলপার এবং দুই ছোট ভাইবোন। ইমানি স্মিথের মৃত্যুতে ভেঙে পড়ছে তাঁর পরিবার ৷

অন্যদিকে, অভিনেত্রীর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পরপরই নেটিজেনরা শোক প্রকাশ করতে শুরু করেন। এক নেটিজেন লেখেছেন, "শান্তিতে ঘুমান ইমানি, এটা খুব দুঃখজনক।" আরেকজন ব্যবহারকারী লেখেন, "এটা খুবই দুঃখজনক, ওহ মাই গড। পরিবারটির জন্য প্রার্থনা করুন।" কেউ লিখেছেন, "এটা খুবই ভয়াবহ। মনে হচ্ছে এখন নারীহত্যার ঘটনা সর্বকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।"

TAGGED:

HOLLYWOOD ACTRESS MURDER 2025
LION KING ACTRESS DEATH
লায়ন সিং ইমানি স্মিথ
WHO WAS IMANI DIA SMITH
HOLLYWOOD ACTRESS IMANI SMITH DIES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.