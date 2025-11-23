সুদীপ্ত সেনের নতুন ছবির বিষয় যৌনপল্লি, কলকাতা জুড়েই হবে শুটিং

সুদীপ্ত সেনের নতুন ছবির বিষয় যৌনপল্লি, কলকাতা জুড়েই হবে শুটিং
কলকাতার বেশ কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রীকে দেখা যাবে সুদীপ্ত সেনের এই ছবিতে ৷ তবে তাঁরা কারা এখনই খোলসা করেননি পরিচালক ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2025 at 4:50 PM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: কলকাতার যৌনপল্লিকে কেন্দ্রে রেখে এবার ছবি বানাতে চলেছেন 'দ্য কেরালা স্টোরি'র পরিচালক সুদীপ্ত সেন ৷ তাঁর আগামী এই ছবিটি হবে হিন্দিতে ৷ ছবির নাম এখনও স্থির হয়নি । তবে শীঘ্রই কলকাতায় এই নতুন হিন্দি ছবির শুটিং শুরু করবেন পরিচালক ।
জানা গিয়েছে, কলকাতা-সহ সিকিম ও মুম্বইতেও হবে ছবির শুটিং । তবে বেশিরভাগ অংশের শুটিং হবে কলকাতাতেই । এই নিয়ে ইটিভি ভারত যোগাযোগ করে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র পরিচালকের সঙ্গে । তিনি বলেন, "জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে কলকাতাতে শুটিং শুরু করব । তার আগে মুম্বইয়ের শুটিংটা শেষ করব ।"
কেন এমন ভাবনায় ছবি ? সুদীপ্ত সেন বলেন, "আমি তো জীবন নিয়ে ছবি বানাই । সেই ধারাবাহিকতাতেই এটা হল আমার পরবর্তী ছবি ।" কলকাতার কোথায় কোথায় হবে ছবির শুটিং ? পরিচালক বলেন, "শ্যামবাজার, জোড়াসাঁকো, উত্তর কলকাতা, ধর্মতলা, বিবাদি বাগ, গড়িয়াহাট, সল্টলেক, ভবানীপুরে ।"
এই ছবির প্রেক্ষাপট কলকাতা । ছবির চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে থাকছেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সিনেমাটোগ্রাফার প্রশান্তনু মহাপাত্র । তিনি 'দ্য কেরালা স্টোরি'-তেও ক্যামেরার দায়িত্বে ছিলেন । যতদূর জানা যাচ্ছে, কলকাতার একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি হবে এই ছবি । শহরের যৌনপল্লির গল্প । এখানকার মেয়েদের জীবনের গল্প নিয়ে আলোচনা করতে চায় না কেউ । সভ্য সমাজে এই নিয়ে কথা বলাও পাপ, এমনটাই মনে করে মানুষ । অন্ধকার দুনিয়া থেকে আমেরিকায় গিয়ে একটি মেয়ে স্পোর্টস ইভেন্টে অংশ নেয় । তারপর কী হয় তাই নিয়েই এই ছবি ।
কলকাতার বেশ কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রীকে এই ছবিতে দেখা যাবে বলে খবর । পরিচালকের কথা অনুযায়ী, পুরো কলকাতা জুড়েই শুটিং হবে । কলকাতার কোন কোন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে এই ছবিতে দেখা যাবে তা জানতে হলে আর কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে ।
উল্লেখ্য, 2023 সালের 5 মে মুক্তি পায় 'দ্য কেরালা স্টোরি' ৷ তারপর থেকেই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে বাঙালি পরিচালক সুদীপ্ত সেনের এই ছবিটি ৷ এমনকি পশ্চিমবঙ্গে ছবিটির মুক্তি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷ যদিও এরপরে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন সুদীপ্ত সেন ৷ তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে রাজ্যের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট ৷ পরে ছবিটি পশ্চিমবঙ্গে সিনেমা হলে মুক্তি পায় ৷ পাশাপাশি 'দ্য কেরালা স্টোরি'র জন্য সেরা পরিচালক হিসাবে 71তম জাতীয় পুরস্কার পান সুদীপ্ত সেন ৷ এরপর তিনি কলকাতার যৌনপল্লির এক সত্য ঘটনা অবলম্বনে হিন্দি ছবি তৈরি করতে চলেছেন ৷