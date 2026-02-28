ETV Bharat / entertainment

বিতর্ক উস্কে মুক্তি পেল 'দ্য কেরালা স্টোরি 2', কী বলছে নেটপাড়া ?

বক্সঅফিসে 'দ্য কেরালা স্টোরি 2'-এর ভবিষ্যত কী হবে ?

the-kerala-story-2-day-1-bo-collection-film-opens-low-after-release-controversy
মুক্তি পেল 'দ্য কেরালা স্টোরি 2', (পোস্টার)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 28, 2026 at 4:14 PM IST

হায়দরাবাদ, 28 ফেব্রুয়ারি: আদালতে বিতর্কের জল পেরিয়ে অবশেষে মুক্তি পেয়েছে দ্য কেরালা স্টোরি 2 ৷ 2023 সালে মুক্তি পেয়েছিল সুদীপ্ত সেন পরিচালিত 'দ্য কেরালা স্টোরি' ৷ সেই সিনেমার সূত্র ধরেই প্রেক্ষাগৃহে হাজির পার্ট 2 (The Kerala Story 2) ৷ মুক্তির ঠিক একদিন আগে, কেরালা হাইকোর্ট ছবিটির উপর 15 দিনের অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করেছিল। তবে, শুক্রবার সন্ধ্যায় ডিভিশন বেঞ্চ স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে ছবিটির মুক্তির পথ পরিষ্কার করে। কী বলছে সিনেমার বক্সঅফিস ? কী বলছেন নেটিজেনরা ?

সিনেমার কিছু দৃশ্য ঘৃণা ছড়াতে পারে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারে, এমন অভিযোগ তোলা হয়েছিল ৷ এরপর আদালত সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন (সিবিএফসি)-কে ছবিটি পুনরায় দেখতে বলে ৷ পুনর্বিবেচনার পরেই সিনেমার ওপর থেকে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়। বিতর্ক-গুঞ্জন সত্ত্বেও, ছবিটির বক্স অফিস ওপেনিং প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হয়নি। প্রথম দিনে, 'দ্য কেরালা স্টোরি 2' ভারতের নেট বক্স অফিসে 3.50 কোটি টাকা (প্রাথমিক অনুমান) আয় করেছে।

শুক্রবার, ২৭ ফেব্রুয়ারী সিনেমার মোট দর্শক সংখ্যা ছিল 11.99 শতাংশ। সকালের শোয়ে দর্শক সংখ্যা ছিল 7.32 শতাংশ। বিকেলের শোয়ে দর্শক সংখ্যা ছিল 15.82 শতাংশ ৷ তবে সন্ধ্যার শো কমে 7.30 শতাংশে নেমে আসে ৷ এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় যে প্রথম দিনে দর্শকদের সাড়া ছিল গড় থেকে কম।

নেটপাড়ায় প্রতিক্রিয়া

সিনেমা মুক্তির পর নেটপাড়ায় মিলেছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ৷ এক নেটিজেন লিখেছেন, "আমার কাছে, এটি কেবল একটি সিনেমার মুক্তি নয়। দ্য কেরালা স্টোরি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সচেতনতাই শক্তি।এই সিনেমা নিয়ে অনেকেই বিতর্ক তৈরি করার চেষ্টা করবেন ৷ কিন্তু যখন আপনি বিষয়টা নিয়ে ভাববেন, তখন বুঝতে পারবেন যে কিছু সাধারণ গল্প নাড়া দিয়ে যায় ৷"

আবার কেউ লিখেছেন, "এই সিনেমা কঠিন বাস্তবকে তুলে ধরে ৷ বেড়ে চলা এই ধরনের হুমকিকে উপেক্ষা করা হচ্ছে ৷" ট্রেলার মুক্তির পর থেকেই এই সিনেমা খবরের শিরোনামে। অনেকেই সোশাল মিডিয়ায় একে 'প্রোপাগান্ডা' বলে উল্লেখ করেছেন ৷ আবার কেউ কেউ এটিকে সমর্থন করেছেন এবং বলেছেন যে এটি বাস্তব ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত ৷ সিক্যুয়েলে তিনজন তরুণীর জীবনকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে ৷ যারা প্রতারণামূলক বিবাহ এবং জোরপূর্বক ধর্মান্তরের শিকার হয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

