পঞ্চকন্যার ভালোবাসার ব্যান্ড 'পরশমণি' ! ক্ষোভ, অভিমান পেরিয়ে নিজেদের শর্তে বাঁচার গল্প

পঞ্চকন্যার ভালোবাসার ব্যান্ড 'পরশমণি' ! ক্ষোভ, অভিমান পেরিয়ে নিজেদের শর্তে বাঁচার গল্প
প্রেম নয়, বিয়ে নয়, স্বাধীনতাই শর্ত ! গুলবাহার সিং-এর পরিচালনায় আসছে নতুন বাংলা ছবি ‘পরশমণি’ , পাঁচ তরুণীর ব্যান্ডের গল্প ৷ নবনীতা দত্তগুপ্তর প্রতিবেদন ৷
Published : November 16, 2026 at 6:55 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 7:02 PM IST
কলকাতা, 16 নভেম্বর: ছ’বার জাতীয় পুরস্কারজয়ী ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিচালক গুলবাহার সিং ফিরলেন পরিচালকের আসনে । তাঁর পরিচালনায় আসছে নতুন বাংলা ছবি ‘পরশমণি’। নারীজীবনের বিভিন্ন দিক এই ছবির মূল উপজীব্য । বন্ধুত্ব, স্বনির্ভরতা, বিদ্রোহ, ভালোবাসা, মুক্তি এবং ক্ষমতায়নের মতো একাধিক বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে এই মিউজিক্যাল ড্রামা ।
সিন অ্যান্ড সোল এন্টারটেনমেন্ট-এর ব্যানারে ছবিটি প্রযোজনা করছেন প্রতীক বাসওয়ানি । ছবির পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন শ্রীতমা মিত্র, অঙ্কিতা ব্রহ্ম, ঐশিকী ঘটক, অদিতি বিষ্ণু এবং ইপ্সিতা নাগ । পুরুষ মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন রাহুল গঙ্গোপাধ্যায় । এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে খরাজ মুখোপাধ্যায় এবং কৌশিক সেনকে । 2027 সালের শুরুর দিকে ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা । সোমবার সকাল থেকেই দক্ষিণ কলকাতায় চেতলার অহীন্দ্র মঞ্চে চলছিল ছবির শুটিং । হাজির ছিলেন ছবির সব কুশীলবই ।
গুলবাহার সিং-এর পরিচালনায় কাজ করে বেজায় খুশি খরাজ মুখোপাধ্যায় । ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "গুলবাহারজি যে ওঁর ছবিতে আমাকে একটা চরিত্র করতে দিয়েছেন, তাতেই আমি খুশি । পাঁচজন মেয়ের যে ব্যান্ড 'পরশমণি', আমি সেটির ম্যানেজার এই ছবিতে । মেয়েদের সব সুবিধা-অসুবিধার খবর এই মানুষটি রাখে । মেয়েদের এই ব্যান্ডটার নাচ, গান সবই আছে । আশা করি সকলের ভালো লাগবে ছবিটা ।"
পরিচালক গুলবাহার সিং বলেন, "মেয়েদের কেন্দ্র করেই এই ছবি । ভাবনাটা অনেক দিনের । আজকের দিনে দাঁড়িয়েও মেয়েদের সঙ্গে যে সব ঘটনা ঘটে চলেছে, তাতে মেয়েদের নিয়ে কথা বলতেই হচ্ছে ।" পরিচালকের কথায়, "শুরুর দিন থেকেই ভেবেছিলাম নতুন মেয়েদের নিয়ে কাজটা করব ।"
‘পরশমণি’র কাহিনি আবর্তিত হয়েছে মধ্যবিত্ত পরিবারের পাঁচ শিক্ষিত তরুণীকে ঘিরে । জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রত্যেকেই কোনও না কোনওভাবে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, সামাজিক অবিচার, শোষণ কিংবা সম্পর্কের তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে । সেই অভিজ্ঞতা তাদের মনে তৈরি করেছে ক্ষোভ, অভিমান এবং নিজেদের শর্তে জীবনযাপনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। তবে প্রতিকূলতার মধ্যেও পাঁচজনের মধ্যে রয়েছে এক বিশেষ মিল— সঙ্গীতের প্রতি গভীর ভালোবাসা । সেই ভালোবাসাকে সম্বল করেই তারা একত্রিত হয়ে গড়ে তোলে নিজেদের মিউজিক্যাল ব্যান্ড, ‘পরশমণি’।
পাঁচজন তরুণীর নামের প্রথম অক্ষর দিয়েই পঞ্চকন্যার ব্যান্ডের নাম 'পরশমণি'- পরমা, রনিতা, শ্রেয়া, মহুয়া এবং নিশা । ধীরে ধীরে তাদের গান জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে । মঞ্চের আলো, দর্শকদের উচ্ছ্বাস এবং সঙ্গীতের শক্তিকে সঙ্গী করে তারা ফিরে পেতে থাকে হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস এবং নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় ।
কিন্তু একসঙ্গে পথচলার শুরুতেই তারা নিজেদের জন্য বেছে নেয় এক কঠিন শর্ত । কেউ প্রেমে পড়বে না, বিয়ে করবে না কিংবা কোনও সম্পর্কের জন্য নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দেবে না । পঞ্চকন্যা এই ছবিতে কাজ করার সুযোগ পেয়ে বেজায় খুশি । শুটিংয়ের ব্যস্ততা থেকে খাওয়াদাওয়া, আড্ডা, বন্ধুত্ব সব নিয়েই কথা বলেন তাঁরা ।
ওদিকে এই ছবির হাত ধরেই বড়পর্দায় ডেবিউ করলেন অভিনেতা রাহুল গঙ্গোপাধ্যায় । এর আগে বিভিন্ন ধারাবাহিকে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে ।
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