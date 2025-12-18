শীতের সন্ধ্যায় শহরে দু'দিনের শাস্ত্রীয় সেতার সম্মেলন, কবে-কোথায় দেখবেন ?

শীতের সন্ধ্যায় শহরে দু'দিনের শাস্ত্রীয় সেতার সম্মেলন, কবে-কোথায় দেখবেন ?
বালিগঞ্জের দাগা নিকুঞ্জে বসতে চলেছে দু'দিনের শাস্ত্রীয় সেতারবাদনের অনুষ্ঠান 'দ্য ক্যালকাটা সিতার কনসার্ট'।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 18, 2025 at 10:43 AM IST
কলকাতা, 18 ডিসেম্বর: 'যাত্রাপথ কালচারাল সোসাইটি'র উদ্যোগে এবং বিশিষ্ট সেতারবাদক তথা যাত্রাপথের কর্ণধার অভিরূপ ঘোষে'র তত্ত্বাবধানে তৎসহ তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রক, ভারত সরকার এবং ভারতীয় বিদ্যা ভবনের সহযোগিতায় আগামী 23 এবং 24 ডিসেম্বর শহর কলকাতার বালিগঞ্জের দাগা নিকুঞ্জে বসতে চলেছে দু'দিনের শাস্ত্রীয় সেতারবাদনের অনুষ্ঠান 'দ্য ক্যালকাটা সিতার কনসার্ট'।
দু'দিনের এই সঙ্গীত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন বিশ্ববিখ্যাত সেতারবাদক এবং তবলাবাদকেরা। বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রসিদ্ধ সেতারবাদিকা বিদুষী মিতা নাগ থেকে শুরু করে সেনিয়া মাইহার ঘরানার সেতারবাদক পণ্ডিত পার্থ বসু , পণ্ডিত নীলাদ্রি সেন এবং আরও অনেক সঙ্গীত গুনীদের সুরের মূর্ছনায় ভরে উঠবে শহর তিলোত্তমা। শোনা যাবে নতুন প্রজন্মের দু'জন গুণী শিল্পীর সেতারবাদন - শ্রী অভিষেক মল্লিক ও শ্রী অভিরূপ ঘোষ । কিংবদন্তি তবলাবাদক পণ্ডিত কুমার বোস এবং বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত বিক্রম ঘোষের তবলাবাদন শোনা যাবে এই দুদিনের আসরে। এছাড়াও থাকবেন পণ্ডিত সমর সাহা, রোহেন বসু সহ অনেকে।
সংস্থার তরফ থেকে সেতারবাদক অভিরূপ ঘোষ জানান, "প্রতিবছরই কিছু অভিনব ভাবনার মাধ্যমে যাত্রাপথের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বিশেষ করে স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে শাস্ত্রীয় বাদ্যযন্ত্র শেখবার উৎসাহ দেখা দিচ্ছে ৷ তাই আসন্ন সঙ্গীত সম্মেলনের আগে কলকাতার বেশ কিছু স্কুলে সংগঠনের তরফ থেকে শাস্ত্রীয় সংগীতের পারম্পরিক সুপ্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে আগামী প্রজন্মকে উৎসাহিত করতে কিছু কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে ৷ দু'দিনের এই সঙ্গীত সম্মেলনে তাই শুধু সেতারবাদন নয়, উঠে আসবে ভারতীয় সেতারবাদনের সঙ্গে জড়িত ইতিহাসের নানান বর্ণনা।"
যাত্রাপথ কালচারাল সোসাইটির এই অভিনব উদ্যোগ ইতিমধ্যেই শহর কলকাতার বহু সঙ্গীত রসিক এবং সংস্কৃতি মনস্ক মানুষজনের প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বহু মানুষ এই সঙ্গীত সম্মেলন সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলে দাবি করেন তবলাবাদক শ্রী রোহেন বসু । দুদিনের এই শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলনে বিশ্ববন্দিত সেতারবাদক, তবলাবাদকদের পাশাপাশি উপস্থিত থাকবেন সংস্কৃতি জগতের বহু উজ্জ্বল নক্ষত্র। সেতার শিল্পী বিদুষী মিতা নাগ জানান, "কলকাতার সঙ্গে শাস্ত্রীয় সংগীতের ইতিহাস বহুদিনের ৷ বহু কিংবদন্তি সঙ্গীত গুণী তথা প্রবাদপ্রতীম সেতারবাদক এই শহরে অনুষ্ঠান করেছেন ৷ যাত্রাপথের এই উদ্যোগ তাই শীতের সন্ধ্যায় কলকাতার পুরনোদিনের গান বাজনার ঐতিহ্যকে নতুন ভাবে, নতুন রূপে ফিরিয়ে আনবে।"
যাত্রাপথের তরফ থেকে এবছর রৌপ্য জীবনকৃতি সম্মান প্রদান করা হবে কিংবদন্তি তবলাবাদক পণ্ডিত কুমার বোস , বিশিষ্ট সন্তুরবাদক পণ্ডিত তরুণ ভট্টাচার্য এবং বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ঊষা উত্থুপ'কে। যাত্রাপথের এই দু'দিনের সঙ্গীত সম্মেলন উৎসর্গ করা হয়েছে সঙ্গীত গুরু সেতারবাদক আচার্য পণ্ডিত শ্যামল চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর সঙ্গে ভারতবর্ষের সকল বিশিষ্ট সেতারবাদকদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।