মিটেছে বকেয়া পাওনা, ছবি মুক্তির আশায় বুক বাঁধছেন 'দ্য অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস' পরিচালক

মিটেছে বকেয়া পাওনা, ছবি মুক্তির আশায় বুক বাঁধছেন 'দ্য অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস' পরিচালক
জয়ব্রতর ছবি মুক্তি নিয়ে আর কোনও সমস্যা হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে ফেডারেশন।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2025 at 11:28 AM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: বেশ কিছুদিন ধরেই সিনে আলোচনার মধ্যমণি জয়ব্রত দাসের বানানো ছবি 'দ্য অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস' (The Academy of fine arts)। এসআরএফটিআই (SRFTI)-এর ছাত্রদের তৈরি এই ছবির মুক্তি কবে হবে বা আদৌ হবে কি না তা নিয়ে দফায় দফায় মিটিং, আলোচনা ছিল তুঙ্গে। ফেডারেশনের সঙ্গে তৈরি হওয়া সমস্যাই এর নেপথ্যে।
এর মাঝেই জানা যায় প্রযোজক প্রতীক চক্রবর্তী তাঁর আগের অন্যান্য ছবির বকেয়া টাকা ফেডারেশনের টেকনিশিয়ানদের মিটিয়ে দিলে জয়ব্রতর ছবি মুক্তি নিয়ে আর কোনও সমস্যা হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে ফেডারেশন। সেই মর্মে ফেডারেশন একটা তালিকাও দেয়, যেখানে কী-কী পেমেন্ট বাকি ছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ ছিল। সেই তালিকায় ফেডারেশনের টেকনিশিয়ানদের যে পাওনা ছিল, সেটা গতকাল মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন 'দি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস' ছবির পরিচালক জয়ব্রত দাস।
তিনি বলেন, "ফেডারেশন জানিয়েছিল প্রযোজক অন্যান্য ছবির টেকনিশিয়ানদের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দিলে আমাদের ছবির মুক্তি নিয়ে আর কোনও সমস্যা থাকবে না ৷ আমরা ছাত্ররা যারা ছবিটা বানিয়েছিলাম তারাও ফেডারেশন সভাপতির এই যুক্তিতে সহমত ছিলাম। আর গতকাল প্রযোজক প্রতীক চক্রবর্তী তাঁর অন্যান্য ছবির বকেয়া টাকাও মিটিয়ে দিয়েছেন। তাই খুব তাড়াতাড়ি ভালো কিছু খবর দিতে পারব আপনাদের এমন আশা রাখছি। তবে কবে ছবির মুক্তি তা এখনও ঠিক হয়নি।"
প্রসঙ্গত, 54টি কাঁটাছেঁড়ার পর সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র মিলেছিল ‘দি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস’ ছবির। অবশ্য অ্যাডাল্ট সার্টিফিকেটের সঙ্গে! অর্থাৎ শুধুই প্রাপ্তবয়স্করা দেখতে পারবেন ঋষভ-সৌরভ-পায়েলের ‘দি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস’। ছবি মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল চলতি মাসের 14 নভেম্বর। কিন্তু মাঝে তাল কাটে। শোনা গিয়েছিল, গিল্ডের একজন লোকও না নিয়ে কাজ করায় ফেডারেশন এই ছবির মুক্তি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে। যদিও এই ব্যাপারে সেই সময়ে একটি বাক্যও খরচ করেননি ফেডারেশন সভাপতি। তব, এবার সব জল্পনার অবসান হতে চলেছে। নজর থাকবে ছবির মুক্তির দিকে।