ফেডারেশনের নিয়মের গেরো ! মুক্তি পেল না 'দি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস', প্রতিবাদ নেটপাড়ায়

জানা গিয়েছে, এই ব্যাপারে মিটিং চলছে ফেডারেশনের সঙ্গে।

মুক্তি পেল না 'দি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস', প্রতিবাদ নেটপাড়ায় (সিনেমার পোস্টার)
Published : November 14, 2025 at 3:57 PM IST

কলকাতা, 14 নভেম্বর: প্রচার চলছিল জোরকদমে। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। আজ মুক্তি পেলো না জয়ব্রত দাশ পরিচালিত ‘দ্য অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস’ ছবিটি। অভিযোগ, ছবিটি নাকি ফেডারেশনের নিয়ম অগ্রাহ্য করে তৈরি হয়েছে !

14 নভেম্বর শিশু দিবসে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল এই ছবির। কিন্তু নির্ধারিত দিনে মুক্তি পেল না ছবিটি। ইটিভি ভার‍ত যোগাযোগ করে ছবির অভিনেত্রী অনুরাধা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে৷ তিনি বলেন, "এখন এই ব্যাপারে কোনও কথা বলব না ৷ কেননা মিটিং চলছে ফেডারেশনের সঙ্গে। আশা রাখছি ছবিটা মুক্তি পাবে। সবাই সেটাই চাইছে ৷ তাই মিটিং শেষ হওয়ার পর কথা বলতে পারব এই নিয়ে।

এসআরএফটিআইয়ের ছাত্রছাত্রীরা মিলে ছবিটি তৈরি করেন এই ছবিটি। বাজেট ছিল প্রায় 25 লক্ষের কাছাকাছি। ‘ক্রাউড ফান্ডিং’ করে ছবিটা বানানো হয়। পরিচালক সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছিলেন,"আমরা জানতামই না ছবি বানাতে গেলে ফেডারেশনের থেকে এমন অনুমতি নিতে হয়। আমাদের টিমে আসলে স্পটবয় থেকে চিত্রগ্রাহক, সবাই ফিল্ম স্কুলের ছাত্রছাত্রী।" জানা গিয়েছে, এই ছবির কাজের জন্য গিল্ডের একজনকেও কাজে লাগানো হয়নি। তাই ফেডারেশন এই ছবির মুক্তি নিয়ে ঘোর আপত্তি জানিয়েছে।

এটা একটা স্বাধীন ছবি। তাই টিমের সকলে মিলে নিজেদের টাকা পয়সা দিয়ে ছবিটা বানিয়েছেন। তাই প্রতিষ্ঠিত অভিনেতারা এই ছবিতে কাজের জন্য কোনও পারিশ্রমিকও নেননি। সূত্রের খবর, মুক্তির দু’দিন আগে এমন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে ছবির পরিবেশক পঙ্কজ লাডিয়া জানিয়েছেন, তিনি এখনই কিছু বলতে চান না। ফেডারেশন ও পরিচালক, প্রযোজক- সব পক্ষ বসে যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই মেনে চলবেন তাঁরা। তাতে যদি ছবি মুক্তি না পায়, সেটাই মেনে নেবেন।

ওদিকে এই ছবি মুক্তি না পাওয়ায় সামাজিক মাধ্যমে উঠেছে প্রতিবাদের ঝড়। অভিনেতা তথাগত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "যা ঘটছে সেটা লজ্জার, সেটা ভয়ের,সেটা স্পষ্টভাবে ধ্বংসাত্বক। 'ভিলেজ রকস্টারস' সিনেমার পরিচালক রিমা দাস... একা একাই গোটা সিনেমাটা বানিয়েছিলেন(অভিনেতাদের বাদ দিয়ে) ৷ কারন একা বানানো সম্ভব ছিল...আমার প্রথম 1 ঘন্টার সিনেমা 'ইউনিকর্ন'(2017) অধিকাংশটা একা শুট করা (অভিনেতা বাদ দিয়ে) এবং 2016-17 সালের যাবতীয় শর্ট ফিল্ম 3-4 বন্ধু বান্ধব মিলে নির্মাণ করেছি।"

তিনি এরপর বলেন, "এই নিজের মতো করে সিনেমা নির্মানের কারণ ক্ষমতার অভাব, অর্থের অভাব এবং শুটের সময় উপযুক্ত প্রযোজকের অভাব। যদি মৃত ইন্ডাস্ট্রিতে বিনিয়োগকারী না থাকে, সিনে শিক্ষায় শিক্ষিত প্রযোজক না থাকে তবে তার জন্য কি সিনেমা থেমে থাকবে, শিল্পের ভাষা আটকে যাবে ! যখন বড় বাজেটের সিনেমার নির্মাণ হয় তখন টেকনিক্যাল কারণে, যথাযথ প্রয়োজনমাফিক কলা কুশলীর প্রয়োজন পড়ে । গলায় ক্ষুর ধরার প্রয়োজন পড়ে না।"

একইভাবে প্রযোজক রানা সরকার লিখেছেন, " জয়ব্রত দাস, ডিরেক্টর of The Academy of Fine Arts ৷ তার SRFTI-এর টিউশন ফি দিতে পারেনি গত মাসের। এর বেশি কিছু বলার নেই আপাতত..."।

