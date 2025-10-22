ETV Bharat / entertainment

আয়ুষ্মান-রশ্মিকার 'থাম্মা' সফর, ওপেনিং ডে কালেকশনে ভাঙল 'সাইয়ারা' রেকর্ড

আয়ুষ্মান খুরানা-রশ্মিকা মন্দানার ভ্যাম্পায়ার প্রেমের ছবি 'থাম্মা' বছরের চতুর্থ বৃহত্তম ওপেনিং সিনেমা হয়ে উঠেছে।

ভাঙল 'সাইয়ারা' রেকর্ড (সিনেমার পোস্টার)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 22, 2025 at 11:07 AM IST

হায়দরাবাদ, 22 অক্টোবর: দীনেশ বিজন প্রযোজিত 'থাম্মা' মুক্তির পর আলোড়ন ফেলেছে দর্শকদের মধ্যে ৷ ম্যাডক হরর কমেডি ইউনিভার্স (MHCU)-এর নতুন সংযোজন এই ছবি ৷ এর আগে এই প্রযোজনা সংস্থা উপহার দিয়েছে 'স্ত্রী' ও 'মুঞ্জ্যিয়া' ব্লকব্লাস্টার হিট সিনেমা ৷ আয়ুষ্মান খুরানা এবং রশ্মিকা মন্দানা অভিনীত এই ছবিটি বক্সঅফিসে মুক্তির পরেই সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে ৷ বলা ভাল, আয়ুষ্মানের ক্যারিয়ারের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ওপেনিং এই সিনেমা।

বক্স অফিসে 'থাম্মা'র শুরুটা হয়েছে দুর্দান্ত । প্রধান শহরগুলিতে সকালের শোগুলিতে দর্শকদের উপস্থিতি এবং দিনভর দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে 'থাম্মা' প্রথম দিনেই বড় সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। দীপাবলি-পরবর্তী উৎসবের আমেজ এবং ম্যাডকের ক্রমবর্ধমান হরর-কমেডি জগতের অবাধ বিচরণ এই সিনেমাকে জয়ের ধারার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে ৷

থাম্মা বক্সঅফিস কালেকশন (প্রথম দিন)

ইন্টাস্ট্রি ট্র্যাকার স্যাকনিল্ক অনুযায়ী, থাম্মা ভারতীয় বক্সঅফিসে খাতা খুলেছে 24.25 কোটি টাকা অর্জন করে ৷ সিনেমার হিন্দি ভার্সন থেকে এসেছে 24 কোটি টাকা ৷ তেলুগু ভার্সন থেকে আয় হয়েছে 0.25 কোটি টাকা ৷ প্রেক্ষাগৃহে মর্নিং শো থেকে যে আয় হয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে এই সিনেমা 2025 সালের বলিউডে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমাগুলির মধ্যে অষ্টম সর্বোচ্চ রেকর্ডও করেছে। এর ফলে, 'থাম্মা' ম্যাডকের হরর কমেডি ইউনিভার্সে দ্বিতীয় বৃহত্তম ওপেনার হিসাবে জায়গা করে নিয়েছে ৷

2025-এর চতুর্থ বিগেস্ট বলিউড অপেনার সিনেমা

আয়ুষ্মান-রশ্মিকা ও নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী অভিনেতী হরর-কমেডি এই সিনেমার ওপেনিং ডে কালেকশনে পিছনে ফেলেছে ব্লকব্লাস্টার 'সাইয়ারা'-কেও (saiyaara opening day collection) ৷ কারণ এই সিনেমার ওপেনিং ডে কালেকশন ছিল 21 কোটি টাকা ৷ ফলে এই বছর মুক্তি পাওয়া সিনেমার মধ্যে হাইয়েস্ট ওপেনিং-এর দিক থেকে 'থাম্মা' চতুর্থ স্থান দখল করেছে ৷

আদিত্য সরপোতদার পরিচালিত এই ছবিটি ভৌতিক, হাস্যরস এবং রোমান্সের নিখুঁত মিশ্রণের জন্য প্রশংসিত হচ্ছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে, 'থাম্মা' সহজেই ম্যাডক ফিল্মস এবং হিন্দি সিনেমা জগতে উজ্জ্বল ছাপ ফেলে বছর শেষ করবে ৷ আগামী সপ্তাহে সিনেমার কোনও বড় প্রতিযোগিতা না থাকায়, ছবিটি বক্স অফিসে স্পষ্টভাবে সাফল্য অর্জন করতে পারে।

টপ 5 বলিউড সিনেমা 2025 (প্রথম দিনের আয়)

ছাভা 31 কোটি

ওয়ার 2 29 কোটি

সিকন্দর 26 কোটি

থাম্মা 24.25 কোটি (সম্ভাব্য অনুমান)

হাউসফুল 5 24 কোটি

থাম্মা সিনেমার ইউএসপি

নির্মাতারা 21 অক্টোবর, মঙ্গলবার ছবিটি মুক্তি দিয়ে দারুণ মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করেছে ৷ মধ্যরাতে সিনেমার বিশেষ প্রদর্শনী অতিরিক্ত গুঞ্জন তৈরি করেছিল, যার ফলে প্রথম দিন পুরোদমে শুরু হওয়ার আগেই ছবিটি দর্শকদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে ৷ যে প্রচার বক্সঅফিসে তার রূপ দেখিয়েছে ৷

