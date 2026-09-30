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কেমন হবে 'রাম' চরিত্রের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, রণবীরকে হাতে ধরে শেখান হলিউডের কোচ, জানেন তিনি কে ?

Terry Notary trained Ranbir Kapoor: 'অ্যাভটর'-মার্ভেল-এর জন্য পরিচিত স্টান্ট ডাবল-মুভমেন্ট কোচ, 'রামায়ণ: দ্য রাইজ অফ দ্য লিজেন্ড' ছবিতে রামের চরিত্রের জন্য রণবীরকে সাহায্য করেছেন ৷

terry-notary-known-for-avatar-and-marvel-films-trained-ranbir-kapoor-for-rama-in-ramayana
কোচ টেরি নোটারির সঙ্গে রণবীর কাপুর (এএনআই)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 30, 2026 at 12:45 PM IST

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হায়দরাবাদ, 30 সেপ্টেম্বর: মুক্তির অপেক্ষায় 'রামায়ণ: দ্য রাইজ অফ দ্য লিজেন্ড' (Ramayana: The Rise of the Legend)। মুক্তির আগে নির্মাতারা এমন কিছু প্রচারমূলক ভিডিয়ো প্রকাশ করছেন, যা এই মহাকাব্যিক সিনেমাটি তৈরির নেপথ্যের দৃশ্য বা 'বিহাইন্ড-দ্য-সিন' (BTS) দর্শক-অনুরাগীদের তাক লাগিয়ে দিয়েছে ৷ সাম্প্রতিক একটি ভিডিয়োতে রণবীর কাপুরকে ভগবান রামের চরিত্রের জন্য প্রস্তুতি নিতে দেখা গিয়েছে ৷ পাশাপাশি হলিউডের মুভমেন্ট কোচ ও স্টান্ট বিশেষজ্ঞ টেরি নোটারিকে অভিনেতাকে প্রশিক্ষণ দিতে দেখা গিয়েছে।

কে এই টেরি নোটারি এবং 'রামায়ণ' সিনেমায় তাঁর কাজ কেন গুরুত্বপূর্ণ ?

টেরি নোটারি হলেন একজন আমেরিকান অভিনেতা, স্টান্ট কোঅর্ডিনেটর, স্টান্ট ডাবল এবং মুভমেন্ট কোচ, যিনি হলিউডে প্রায় দুই দশক ধরে কাজ করছেন। বিশেষ করে চ্যালেঞ্জিং বা কঠিন সব চরিত্রের জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক ভঙ্গি, নড়াচড়া এবং বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বা শারীরিক ভাষা আয়ত্ত করতে অভিনেতাদের সহায়তা করার জন্য তিনি সুপরিচিত। তাঁর কাজের পরিধি প্রথাগত অ্যাকশন কোরিওগ্রাফির গণ্ডি ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ৷ তিনি মূলত কোনও চরিত্রের হাঁটাচলা, দাঁড়ানোর ভঙ্গি, প্রতিক্রিয়া এবং নড়াচড়ার ধরনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

হলিউডে তাঁর কাজের তালিকায় রয়েছে ইন্ডাস্ট্রির কয়েকটি সবচেয়ে বড় ফ্যান্টাসি, সায়েন্স-ফিকশন এবং অ্যাকশন সিনেমা। নোটারি জেমস ক্যামেরনের 'অ্যাভটর' ছবিতে না'ভিদের মুভমেন্ট কোচ হিসেবে কাজ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি 'প্ল্যানেট অফ দ্য এপস' রিবুট সিরিজের সঙ্গে যুক্ত হন, যেখানে বানরের চরিত্রগুলোকে জীবন্ত করে তুলতে মুভমেন্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তিনি পিটার জ্যাকসনের 'দ্য হবিট' ট্রিলজিরও অংশ ছিলেন এবং 'দ্য অ্যাডভেঞ্চারস অফ টিনটিন: দ্য সিক্রেট অফ দ্য ইউনিকর্ন'-এ কাজ করেন। তাঁর অন্যান্য কাজের মধ্যে রয়েছে 'কং: স্কাল আইল্যান্ড' এবং মার্ভেলের 'অ্যাভেঞ্জার্স: ইনফিনিটি ওয়ার' ও 'অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম', যেখানে তিনি মোশন-ক্যাপচার পারফরম্যান্সের মাধ্যমে কাল অবসিডিয়ানের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

terry-notary-known-for-avatar-and-marvel-films-trained-ranbir-kapoor-for-rama-in-ramayana
শুটিংয়ের দৃশ্য (এএনআই)

রামায়ণের ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা এক ভিন্ন প্রেক্ষাপটে কাজে লাগানো হয়েছে। রামের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক বিষয়গুলো-যেমন চলাফেরার ভঙ্গি, শারীরিক ভাষা (বডি ল্যাঙ্গুয়েজ) এবং অ্যাকশন বা যুদ্ধের দৃশ্যের প্রস্তুতি নিয়ে তিনি রণবীরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। নেপথ্যের দৃশ্য বা ‘বিটিএস’ (BTS) ফুটেজে তাঁকে রণবীরের হাঁটার ভঙ্গি, শারীরিক অবস্থান (পোশ্চার), ধনুক চালানো এবং অস্ত্র পরিচালনার বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে দেখা যায়।

terry-notary-known-for-avatar-and-marvel-films-trained-ranbir-kapoor-for-rama-in-ramayana
শুটিংয়ের দৃশ্য (এএনআই)

ভারতীয় দর্শকদের কাছে রামের মতো অত্যন্ত পরিচিত একটি চরিত্রের ক্ষেত্রে এই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। নির্মাতারা এমন এক শারীরিক উপস্থিতি গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন যা রামকে প্রথাগত কোনও অ্যাকশন হিরোর মতো না দেখিয়েও মর্যাদাপূর্ণ ও শক্তিশালী করে তোলে। ‘বিটিএস’ (BTS) ভিডিয়োতে রণবীর ‘নোটারি’ (Notary)-র সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলেছেন এবং ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিভার এই মেলবন্ধনকে চলচ্চিত্রটি নির্মাণের অন্যতম আকর্ষণীয় দিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

terry-notary-known-for-avatar-and-marvel-films-trained-ranbir-kapoor-for-rama-in-ramayana
শুটিংয়ের দৃশ্য (এএনআই)

রণবীর বলেন, "এই মহাকাব্যিক সিনেমার শুটিংয়ের সময় আমি আরেকটি দারুণ বিষয় লক্ষ্য করেছি-আর তা হল, কীভাবে প্রযোজক নমিত মালহোত্রা রামায়ণের কাহিনি তুলে ধরার অভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেরা প্রতিভাদের একত্রিত করেছেন ।" নিজের প্রশিক্ষণের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি আরও যোগ করেন, "শারীরিক ভাষা ও অঙ্গভঙ্গির (মুভমেন্ট) জন্য তাঁর অধীনে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।" রণবীর এই গল্পের প্রতি নোটারির আস্থার বিষয়টিও তুলে ধরে বলেন, "টেরি নোটারির মধ্যে আমি রামায়ণ ও এর কাহিনির প্রতি গভীর বিশ্বাস ও আন্তরিকতা লক্ষ্য করেছি।"

নীতীশ তিওয়ারি পরিচালিত 'রামায়ণ'-এ রামের ভূমিকায় রণবীর কাপুর, সীতার চরিত্রে সাই পল্লবী, রাবণের চরিত্রে যশ, হনুমানের চরিত্রে সানি দেওল এবং লক্ষ্মণের চরিত্রে রবি দুবে অভিনয় করছেন। প্রযোজক নমিত মালহোত্রা এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও দুই পর্বের সিনেমাটির জন্য দেশি ও আন্তর্জাতিক প্রতিভাদের একমঞ্চে নিয়ে এসেছেন। প্রথম পর্ব, 'রামায়ণ: দ্য রাইজ অফ দ্য লিজেন্ড' (Ramayana: The Rise of the Legend), 2026 সালের দীপাবলিতে বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্বটি 2027 সালের দীপাবলিতে মুক্তি পাবে। সিনেমাটি হিন্দি, তামিল, তেলুগু, কন্নড় ও মালয়ালম ভাষায় মুক্তি পাবে এবং বিশ্বব্যাপী আইম্যাক্স (IMAX) ফরম্যাটেও প্রদর্শিত হবে।

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TAGGED:

RAMAYANA HOLLYWOOD MOVEMENT COACH
TERRY NOTARY RAMAYANA PART 1
রামায়ণ দ্য রাইজ অফ দ্য লিজেন্ড
রণবীর কাপুর টেরি নোটারি
RAMAYANA THE RISE OF THE LEGEND

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