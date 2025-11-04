ম্যাসেঞ্জারে ক্রমাগত অশ্লীল ভিডিয়ো-ছবি পাঠিয়ে হেনস্থা টেলি অভিনেত্রীকে, গ্রেফতার অভিযুক্ত

ম্যাসেঞ্জারে ক্রমাগত অশ্লীল ভিডিয়ো-ছবি পাঠিয়ে হেনস্থা টেলি অভিনেত্রীকে, গ্রেফতার অভিযুক্ত
সামাজিক মাধ্যমে ফের যৌন হয়রানির শিকার টেলিভিশন অভিনেত্রী ৷
বেঙ্গালুরু, 4 নভেম্বর: ঋজু বিশ্বাসের মেয়েদের 'btw you look good in saree' মেসেজ নিয়ে বিতর্ক এখনও তরতাজা ৷ এরই মধ্যে আরও এক চমকে দেওয়ার মতো ঘটনা ৷ সামাজিক মাধ্যমে টেলিভিশন অভিনেত্রীকে একাধিক অ্যাকাউন্ট থেকে অশ্লীল মেসেজ-ছবি ও ভিডিয়ো পাঠানোর অভিযোগ (Sexual harassment to Serial Actress) ৷ বার বার সতর্ক করেও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ ৷ তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
জানা গিয়েছে, 41 বছর বয়সী অভিনেত্রী কন্নড় এবং তেলেগু ধারাবাহিকে কাজ করেন ৷ অশ্লীল বার্তা পাঠিয়ে অভিনেত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে অন্নপূর্ণেশ্বরী নগর পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম নবীন ৷ তিনি একটি বেসরকারি কোম্পানির ডেলিভারি ম্যানেজার ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে অভিনেত্রীকে ক্রমাগত অশ্লীল ছবি এবং ভিডিয়ো পাঠিয়ে উত্ত্যক্ত করছিলেন বলে অভিযোগ ৷
জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত তিন মাস আগে ফেসবুকের মাধ্যমে কন্নড় ও তেলেগু টেলিভিশন অভিনেত্রীকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু অভিযোগকারী বন্ধুত্বের বার্তা অগ্রাহ্য করেন ৷ অভিযোগ, এরপর থেকেই অভিযুক্ত মেসেঞ্জারের প্রতিদিন অভিযোগকারীকে অশ্লীল বার্তা, নানা ভিডিয়ো পাঠাতে শুরু করেন। অভিযোগকারী প্রথমদিকে অভিযুক্তকে সতর্কও করেছিলেন বলে খবর।
এরপর অভিনেত্রী নবীনের প্রোফাইল ব্লক করে দেন ৷ কিন্তু তাতেও দমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না নবীন ৷ তিনি নাকি বিভিন্ন প্রোফাইল ব্যবহার করতে শুরু করেন ৷ সেই সকল নতুন প্রোফাইলের মাধ্যমে অভিযোগকারীকে অশ্লীল বার্তা, ব্যক্তিগত ছবি-ভিডিয়ো পাঠাতে থাকেন। বিষয়টার হেস্তনেস্ত করতে 1 নভেম্বর, অভিনেত্রী একটি বেসরকারি হোটেলে সরাসরি অভিযুক্তের সঙ্গে দেখা করে, বিষয়টা নিয়ে কথা বলেন ৷ কিন্তু সমস্যার সমাধান না হওয়ায় এরপরেই অন্নপূর্ণেশ্বরী নগর থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন টেলি অভিনেত্রী। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত নবীনকে গ্রেফতার করেছে ৷
প্রসঙ্গত, বিগত কয়েকদিন ধরে বাংলা টেলিভিশনের অন্যতম জনপ্রিয় মুখ ঋজু বিশ্বাস বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসেন ৷ তিনি একাধিক উঠতি মডেলকে শাড়ি পড়া নিয়ে মন্তব্য করেন সোশাল মিডিয়ার ম্যাসেঞ্জারে ৷ বিষয়টি সামনে আসতেই হইচই পড়ে যায় নেটপাড়ায় ৷ এমনকী, ঋজুর ক্যানসার আক্রান্ত মাকেও শুনতে হয় কটূক্তি ৷ এরপর সামাজিক মাধ্যমে লাইভে এসে সকলের সামনে নিজের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চান 'বৌ কথা কও' খ্যাত অভিনেতা ঋজু বিশ্বাস ৷