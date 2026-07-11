ETV Bharat / entertainment

নাবালিকাকে মারধর-হেনস্থা ! গ্রেফতার লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের ধারাবাহিকের জনপ্রিয় অভিনেতা

পুলিশ অভিযুক্ত অভিনেতার বিরুদ্ধে বিএনএস (BNS)-এর 78, 115 (2) ও 352 ধারা এবং পকসো আইনের 12 নম্বর ধারায় মামলা দায়ের করেছে।

television-actor-rohit-chandel-arrested-for-allegedly-stalking-harassing-a-minor-in-mumbai
গ্রেফতার অভিনেতা রোহিত চান্দেল (আইএএনএস)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 11, 2026 at 4:45 PM IST

|

Updated : July 11, 2026 at 5:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 11 জুলাই: নাবালিকাকে হেনস্থার অভিযোগে গ্রেফতার টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেতা ৷ 16 বছরের এক কিশোরীকে অনুসরণ (স্টকিং), বারবার ফোন করা, হেনস্থা এবং শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে অভিনেতা রোহিত চান্দেলকে (Rohit Chandel) গ্রেফতার করেছে ঘাটকোপার পুলিশ (Ghatkopar police)।

পুলিশ অভিনেতার বিরুদ্ধে 'প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্সেস' (পকসো) আইনের অধীনে মামলা দায়ের করেছে। অভিযোগ অনুযায়ী, পূর্ব উপকণ্ঠের বাসিন্দা অভিযুক্ত, নাবালিকার মোবাইল নম্বরে নিজের এবং আরও কয়েকটি নম্বর থেকে বারবার ফোন করে তাঁকে হেনস্থা করছিলেন। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে যে, গত 5 জুলাই তিনি নাবালিকার বাড়ির কাছে তার পথ আটকান, তাকে ধাওয়া করেন, তর্ক করেন, গালিগালাজ করেন এবং নাবালিকার গায়ে হাতও তোলেন ৷ ঘটনার পরে নাবালিকার পরিবার অভিনেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই শুক্রবার অভিনেতার বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সংবাদ সংস্থা আইএএনএস অনুযায়ী, পুলিশ অভিযুক্ত অভিনেতার বিরুদ্ধে বিএনএস (BNS)-এর 78, 115 (2) ও 352 ধারা এবং পকসো আইনের 12 নম্বর ধারায় মামলা দায়ের করেছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি ডিসেম্বর থেকে 7 জুলাইয়ের মধ্যে নাবালিকাকে বেশ কয়েকবার ফোন করেছিলেন। সেই প্রমাণও পুলিশের হাতে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷

অভিনেতা রোহিত চান্দেল পার্শ্ব-অভিনেতা হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন ৷ পরবর্তীতে পারিবারিক ড্রামা বা ধারাবাহিকে অভিনয়ের মাধ্যমে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি বিভিন্ন জনপ্রিয় টেলিভিশন শো-তে অভিনয় করেছেন ৷ পর্দায় তার স্বাভাবিক উপস্থিতি ও বহুমুখী অভিনয়ের জন্য দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

2014 সালে টেলিভিশন জগতে পা রাখেন রোহিত ৷ বিভিন্ন ধারাবাহিকে অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি ধীরে ধীরে নিজের কেরিয়ার গড়ে তোলেন। 'কাশীবাই বাজিরাও বল্লাল' ধারাবাহিকে 'পেশোয়া বাজিরাও'-এর চরিত্রে অভিনয় তার কেরিয়ারে বড় মোড় নিয়ে আসে ৷ পর্দায় তার বলিষ্ঠ উপস্থিতির জন্য তিনি বিশেষ স্বীকৃতি পান। এছাড়া তিনি 'এসকেপ লাইভ' (Escaype Live) নামে স্ট্রিমিং সিরিজেও অভিনয় করেছেন। বর্তমানে তিনি 'সইরাব' (Sairaab) ধারাবাহিকে অভিনয় করছেন। প্রসঙ্গত, এই ধারাবাহিকের প্রযোজনার দায়িত্বে লীনা গঙ্গোপাধ্যায় এবং শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোশাল মিডিয়াতেও অভিনেতা বেশ সক্রিয় ৷ তিনি তার ব্যক্তিগত জীবন, শরীরচর্চার রুটিন এবং শুটিংয়ের নেপথ্যের নানা মুহূর্তের ছবি ও ভিডিয়ো শেয়ার করে থাকেন। তবে সাম্প্রতিক অভিযোগগুলোর কারণে তার সোশাল মিডিয়া ব্যবহারের ধরন এখন কঠোর পর্যবেক্ষণের মুখে পড়েছে।

আর পড়ুন

Last Updated : July 11, 2026 at 5:01 PM IST

TAGGED:

ROHIT CHANDEL NEWS
TELEVISION ACTOR ARRESTED
রোহিত চান্দেল
SAIRAAB SERIAL ACTOR ROHIT CHANDEL
ROHIT CHANDEL ARRESTED

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.