ভাগাভাগি নয়, পরিবারই আমাদের শক্তি: টেলি অ্যাওয়ার্ডের মঞ্চে মমতার বার্তা, সেরার সেরা কারা ?
একনজরে দেখে নেওয়া টেলি অ্যাওয়ার্ডের মঞ্চে কারা কারা পেয়েছেন সেরার সেরা পুরস্কার ৷
কলকাতা, 21 নভেম্বর: এই দিনটার অপেক্ষায় থাকেন ধারাবাহিক তথা টেলিভিনশনের সঙ্গে যুক্ত অভিনেতা-অভিনেত্রী, কলাকুশলী থেকে টেকনিশিয়ান, মেকআপ আর্টিস্ট শিল্পীরা ৷ এই দিন তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সেরার সেরা পুরস্কার ৷ এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি ৷ আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় টেলি অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের অনুষ্ঠান (Tele Academy Awards ) ৷ উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ বৃহস্পতিবারের মনোরঞ্জকময় সন্ধ্যায় এক আবেগময় এবং তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী শুধুমাত্র শিল্পীদের অভিনন্দন জানাননি, বরং সাম্প্রতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে টেলিভিশনের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়ে আরও স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমরা সকলেই এক পরিবার। কখনোই ভাগাভাগি করি না ৷ কারণ এটা পরিবারেরই উৎসব। শিল্পীরা, শিশুশিল্পী, প্রবীণ সকলেই থাকেন এখানে, টেকনিশিয়ানরাও।" তিনি উল্লেখ করেন, মানুষের বিনোদন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে টেলিভিশন আজ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। তাঁর কথায়, "টেলিভিশন আমার চোখে সমাজের দর্পণ, হৃদয়ের দর্পণ। টেলিভিশন ছাড়া বহু মানুষের দিন চলে না ৷ তারা এটা দিয়েই সময় কাটান, আনন্দ পান, সামাজিকতা গড়ে তোলেন।"
এরপর মুখ্যমন্ত্রী সাম্প্রতিক সামাজিক পরিবর্তনের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "আমাদের মাটি স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে, নবজাগরণের জন্ম দিয়েছে। এই মাটি, এই ইতিহাস নতুন প্রজন্ম যেন জানে, সেটাই হওয়া উচিত আমাদের মূল দায়িত্ব। সমাজের বৈচিত্র্যের মাঝেও মানবিক চেতনা, সামাজিক শিক্ষা ছড়াক টেলিভিশনের মাধ্যমে।" বর্তমানে একাকীত্ব এবং সামাজিক দূরত্বের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "অনেকেই এখন একা থাকেন। তাদের জীবন যাতে শেষ না হয়ে যায়,টেলিভিশন সেই আশার আলো। সমাজের নতুন চিন্তাধারা, নতুন জীবনদর্শন টেলিভিশনের কনটেন্টে উঠে আসা দরকার।"
তাঁর কথায়, "শিল্পীদের ছুটি থাকে না, উৎসবে পর্যন্ত নিঃশব্দে তারা কাজ করেন, পরিবার-সমাজের আঁচল ছেড়ে সবার ঘরে আনন্দ পৌঁছে দেন।" এদিন প্রবীণ অভিনেত্রী মাধবী চক্রবর্তী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়-সহ সকলের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেন। শিল্পীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার জন্য অভিপ্রায় ব্যক্ত করে তিনি বলেন, "আপনারাই নিজেদের তুলনা। ভালো কাজ করুন, আজ কেউ পুরস্কার না পেলে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই পাবেন।" সবশেষে, সকল টিভি চ্যানেল, কলাকুশলীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, "শুধু গল্প, গান নয়, সমাজবোধ, মানবিকতা, সম্প্রীতির বীজ বুনুক টেলিভিশন। আসল সাফল্য এখানেই।"