মাকে হারালেন প্রখ্যাত সরোদবাদক, শিলচরের অনুষ্ঠান বাতিল করে ফিরলেন কলকাতায়

মাকে হারালেন প্রখ্যাত সরোদবাদক, শিলচরের অনুষ্ঠান বাতিল করে ফিরলেন কলকাতায়
বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন শিল্পীর মা রেখা মজুমদার । রবিবার তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়, তিনি কোমায় চলে যান । সোমবার ভোরে মৃত্যু হয় তাঁর ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 16, 2026 at 1:03 PM IST
কলকাতা, 16 ফেব্রুয়ারি: মাকে হারালেন তেজেন্দ্র মজুমদার । জন্মদাত্রীর চলে যাওয়ার খবর পেয়েই শিলচরের অনুষ্ঠান বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি ৷ শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে শিলচর থেকে আজই কলকাতায় ফিরেছেন সরোদবাদক ।
মায়ের প্রয়াণের পর অনুষ্ঠান বাতিল করে কলকাতায় ফিরলেন প্রখ্যাত সরোদবাদক তেজেন্দ্র মজুমদার । জানা গিয়েছে, দীর্ঘ দিন ধরেই বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন শিল্পীর মা রেখা মজুমদার । রবিবার তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে । তিনি কোমায় চলে যান । আজ সোমবার ভোরে মৃত্যু হয় তাঁর ।
মৃত্যুকালে শিল্পীর মায়ের বয়স হয়েছিল 92 বছর । জানা গিয়েছে, শিল্পী শিলচরে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন । কিন্তু মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অনুষ্ঠান বাতিল করে তড়িঘড়ি কলকাতায় ফিরলেন তিনি ।
তেজেন্দ্র মজুমদারের পুত্র ইন্দ্রায়ুধও জনপ্রিয় সরোদবাদক । ঠাকুরমার প্রয়াণের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বেশ কিছু দিন ধরেই ঠাকুরমা বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন । তিনি বাড়িতেই ছিলেন আমাদের সঙ্গে । আজ ভোর চারটে নাগাদ ঠাকুরমা আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন ।"
ইন্দ্রায়ুধ আরও জানান, "ঠাকুরমার কোনও অনুভূতি ছিল না । এরপর গতকাল রবিবার তিনি কোমায় চলে যান । তখনই আমরা বুঝতে পারি, এ বার তাঁর যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে । আজই শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে । বাবা ল্যান্ড করেছেন কলকাতায় ।"
মাকে হারিয়ে স্বভাবতই শোকে বিহ্বল শিল্পী তেজেন্দ্র মজুমদার । সামাজিক মাধ্যমে নিজের মানসিক অবস্থা ভাগ করে নিয়েছেন তিনি । শিল্পী লিখেছেন, "মায়ের দেখানো পথে হেঁটেই আমি বরাবর চলেছি । আমি আজ যা কিছু, তার সবটাই মায়ের কারণে । মায়ের অভাব পূরণ হওয়ার নয় । আমার মা যেন শান্তিতে থাকেন, মন থেকে চাইছি । আপনারাও আমার মায়ের শান্তির জন্য প্রার্থনা করবেন ।"
উল্লেখ্য, গত বছর পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন প্রখ্যাত সরোদবাদক ৷ ইটিভি ভারতের শুভেচ্ছা বার্তায় সাড়া দিয়ে তিনি বলেছিলেন, "দায়িত্ব বেড়ে গেল । যদিও যে কোনও পুরস্কার মানেই কাজের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য আরও বেড়ে যাওয়া, তবে এই সম্মান তো বৃহত্তর সম্মান । ফলে দায়িত্ব একটু বেশিই বেড়ে গেল বলতে পারি । কৃতজ্ঞতা জানাই কেন্দ্রীয় সরকারের কমিটিকে, যে কমিটি আমাকে যোগ্য মনে করেছে এই পুরস্কারের জন্য । কৃতজ্ঞতা আমার গুরুদের প্রতি । 50 বছর ধরে যে কাজ আমি করে এসেছি তার উদ্যম আরও বাড়াতে হবে । গুরুদের কাছ থেকে এত বছর ধরে যা শিখে এসেছি তার প্রতিও দায়িত্ব বেড়ে গেল । আমার কৃতজ্ঞতা আমার বাবা, মা, পরিবারের প্রতি ।"