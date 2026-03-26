ফেডারেশনের পর টেকনিশিয়ান্সদের সম্মান বিশেষ বিনোদন চ্যানেলের, কবে-কোথায় দেখবেন 'টেকনিক্যাল এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস'?

ফেডারেশনের পর টেকনিশিয়ান্সদের সম্মান বিশেষ বিনোদন চ্যানেলের, কবে-কোথায় দেখবেন 'টেকনিক্যাল এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস'?
ফেডারেশনের পর এবার টেকনিশিয়ানদের সম্মান জানাচ্ছে আরও এক স্বনামধন্য বিনোদন চ্যানেল।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 26, 2026 at 3:46 PM IST
কলকাতা, 26 মার্চ: ক্যামেরার সামনে তারকাদের সকলেই চেনেন ৷ এমনকী, ক্যামেরার পিছনে ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ কে থাকেন, তাঁকেও অনেক সময় দর্শকরা চেনেন-জানেন-ভালোবাসেন ৷ কিন্তু পরিচালক ও অভিনেতাদের মধ্যে যে সকল 'মিডলম্যান'রা থাকেন, তাঁরা হলেন টেকনিশিয়ান ভাই-দাদারা ৷ শুটিংয়ের সেট তৈরি থেকে আলো ঠিক করা, কিংবা এডিট টেবিলে কাট টু কাট সিন, পারফেক্ট করা, এই সব দায়িত্ব যাঁরা পালন করে চলেছেন প্রতিনিয়ত, এবার তাঁদের সম্মান জানাতে চলেছে বাংলার এক স্বনামধন্য বিনোদন চ্যানেল। 'সোনার সংসার' শিরোনামের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ হয়ে উঠল ইন্ডাস্ট্রির কলাকুশলীদের সম্মান প্রদান।
কিছুদিন আগেই বিনোদন জগতের কলাকুশলীদের 'উৎকর্ষ সম্মান'-এ সম্মানিত করে 'ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ানস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া' (Federation of Cine Technicians and Workers of Eastern India)। ভারতবর্ষের বুকে প্রথম তারাই এহেন সম্মানে ভূষিত করেন কলাকুশলীদের। 56 বছরের ইতিহাসে টলিপাড়ায় এহেন উদ্যোগ প্রথম নিয়েছিল ফেডারেশনই। আর তাতে বেজায় খুশি হন কলাকুশলী থেকে শুরু করে অভিনেতা অভিনেত্রীরা।
সেদিন বর্ষীয়ান টেকনিশিয়ানদের হাতেও তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার। এক সময়ে তাঁদের কারিকুরিতেই তৈরি হয়েছে একাধিক জনপ্রিয় সিনেমা-সিরিয়াল। আর এবার আবারও এমন এক উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে এল এক স্বনামধন্য বিনোদন চ্যানেল। এই প্রথম কোনও চ্যানেলের তরফ থেকে পুরস্কার পেলেন কলাকুশলীরা। 'টেকনিক্যাল এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস'- ক্যাটাগরিতে পুরস্কৃত হতে দেখা যাবে ইন্ডাস্ট্রির কলাকুশলীদের। কারা পেলেন পুরস্কার? জানতে হলে আগামী 29 মার্চ চোখ রাখতে হবে দুপুর 3টে থেকে, টিভির পর্দায়।
কোন কোন বিভাগে পুরস্কৃত করা হচ্ছে টেকনিশিয়ান্সদের ৷ তালিকায় রয়েছে প্রিয় নির্দেশক (ফিকশন/নন ফিকশন), প্রিয় আলোকচিত্রী, প্রিয় শিল্প নির্দেশক, প্রিয় পোশাক শিল্পী, প্রিয় রূপসজ্জা শিল্পী, প্রিয় কেশসজ্জা শিল্পী, প্রিয় আবহ সঙ্গীত, প্রিয় শীর্ষ সঙ্গীত, প্রিয় শব্দবিন্যাস শিল্পী, প্রিয় সম্পাদক, প্রিয় কাহিনিকার, প্রিয় চিত্রনাট্যকার, প্রিয় সংলাপ লেখক ৷
চ্যানেলের বিজনেস হেড তথা চিফ কনটেন্ট এডিটর নবনীতা চক্রবর্তী মনে করেন, শুধুমাত্র আর্টিস্টদের গুণেই কোনও কাজ সুন্দর হয়ে ওঠে না বা সমাদৃত হয় না। এর নেপথ্যে থাকে অগণিত টেকনিশিয়ানের ক্যামেরার পিছনে অক্লান্ত পরিশ্রম। তাঁদের আবেগ, অধ্যবসায় এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিশ্রুতি সবকিছুর মেরুদণ্ড গঠন করে।
'সোনার সংসার' অনুষ্ঠানে মঞ্চ মাতাবেন খ্যাতনামা সঙ্গীত শিল্পীরা। তীর্থ, পৌষালী, ঋষি, গৌতম দাস বাউল, কার্তিক দাস বাউল, শ্রেষ্ঠা, ননীচোরা দাস বাউল সহ আরও অনেকে। আছে আরও অনেক চমক।