মহুয়া রায়চৌধুরীর বায়োপিকে তথাগত, কোন ভূমিকায় রয়েছেন অভিনেতা ?

মহুয়া রায়চৌধুরীর বায়োপিকে তথাগত, কোন ভূমিকায় রয়েছেন অভিনেতা ?
ফের বড় পর্দায় ফিরছেন উত্তম কুমার। সৌজন্যে প্রযোজক রানা সরকার। 'গুনগুন করে মহুয়া'তে উত্তম মহিমা ফের দেখবে দর্শক।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 21, 2026 at 4:35 PM IST
কলকাতা, 21 এপ্রিল: রানা সরকারের প্রযোজনায় আসছে নতুন বাংলা ছবি 'গুনগুন করে মহুয়া'। আর সেখানে মহানায়ক উত্তম কুমারের ভূমিকায় দেখা যাবে অভিনেতা তথাগত মুখোপাধ্যায়কে। খবরে সিলমোহর দিয়েছেন অভিনেতা স্বয়ং।
তিনি জানিয়েছেন, "মহানায়ক উত্তম কুমারের মতো এক অসামান্য শিল্পীসত্তাকে পর্দায় ধারণ করা আমার কাছে কখনওই নিছক একটি চরিত্রে অভিনয় করা নয়, এ এক গভীর আত্মিক দায়িত্ব। এক নিবিড় শ্রদ্ধার জায়গা। তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বকীয়তা, অভিনয়ের মিতব্যয়ী সৌন্দর্য এবং আবেগের সূক্ষ্ম স্তরগুলোকে সম্মান জানিয়েই ‘গুনগুন করে মহুয়া’তে এখানে আমি তাঁকে নতুন করে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। আমি বিশ্বাস করি, তাঁকে অনুকরণ করা সম্ভব নয়। বরং তাঁর অনুভব, তাঁর অন্তর্লীন স্পন্দনটুকুকে নিজের ভেতর দিয়ে বয়ে নিয়ে এসে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়াটাই ছিল আমার প্রধান লক্ষ্য। এই যাত্রায় আমি চেষ্টা করেছি, মহানায়কের প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রেখেই এখানে এক নতুন ব্যাখ্যার দরজা খুলে দিতে। মহানায়ক হিসেবে তাঁর যে স্বতন্ত্র আভিজাত্য, সেই সৌন্দর্য ও মর্যাদাবোধটুকু আমি পর্দায় ধারণ করার আন্তরিক চেষ্টা করেছি।"
ইতিমধ্যেই তথাগতর সঙ্গে একটি শুটিংয়ের ছবি রানা সরকার নিজের সমাজ মাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছেন। সেখানে অবশ্য তথাগতর মুখ দেখানো হয়নি। তবে একটু মন দিয়ে দেখলে বোঝা যায় বসে আছেন উত্তম কুমার। শুধু তাই নয়, স্পষ্ট বোঝা যায় বসে আছেন তথাগত। খবরটা না জানা থাকলেও বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয় না। দিনকয়েক ধরে উত্তর কলকাতার হেদুয়া অঞ্চল সংলগ্ন একটি বাড়িতে এই ছবির শুটিং চলছে। শুটের শুরুতে কলাকুশলীদের সঙ্গে সমস্যা সৃষ্টি হয়। তা নিয়ে ইমপার অফিসে সাংবাদিক বৈঠকও করেন রানা সরকার এবং ইমপা সভাপতি পিয়া সেনগুপ্ত। খবর ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের মধ্যস্থতায় সেই সমস্যা মিটেছে। গত শনিবার থেকেই শুট শুরু হয়েছে পুরোদমে। তথাগতের অংশের শুটিং হয়েছে সেদিন।
এই ছবির পরিচালক রাজদীপ ঘোষ, কাহিনি-চিত্রনাট্যকার অর্কদীপ মল্লিকা নাথ। মহুয়া রায়চৌধুরী যখন সিনেমায় আসেন মহানায়কের ক্যারিয়ার তখন মধ্যগগনে। ইন্ডাস্ট্রির অভিভাবক তখন তিনিই। নানা সময়ের নানা সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় তিলক চক্রবর্তীর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর মহুয়া রায়চৌধুরীকে নিয়ে তাঁর বন্ধুরা হাজির হন মহানায়কের বাড়িতে। তারপর সেখানে খাওয়াদাওয়া, হুল্লোড়ে মেতে ওঠেন সবাই।... উল্লেখ্য, এই ছবিতে মহুয়ার চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেত্রী অঙ্কিতা মল্লিককে। শুধু অঙ্কিতাই নন, মহুয়া রায়চৌধুরীর তরুণী বয়সের চরিত্রে অভিনয় করবেন দিব্যাণী মণ্ডল। জানা গিয়েছে, মহুয়ার বাবা নীলাঞ্জন রায়চৌধুরীর চরিত্রে দেখা যেতে চলেছে অভিনেতা লোকনাথ দে'কে।