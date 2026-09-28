এসআরএফটিআই-এর ঘটনা পুলিশ-প্রশাসনের মুখের উপর একটা থাপ্পড়- তথাগত

এসআরএফটিআই-এর ঘটনা পুলিশ-প্রশাসনের মুখের উপর একটা থাপ্পড়- তথাগত
Tathagata Mukherjee on SRFTI: এবার কি তা হলে নিজেদের রক্ষা করতে নিজেদের আইন, নিজেদের দল তৈরি করতে হবে? এসআরএফটিআই-এর ঘটনায় ক্ষুব্ধ তথাগত।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 28, 2026 at 4:57 PM IST
কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় রবিবার। অভিযোগ, এসআরএফটিআইতে (SRFTI) একটা অনুষ্ঠান চলাকালীন উগ্র এবং উস্কানিমূলক ভাষণ দিচ্ছিলেন কিছু মানুষ। ছাত্ররা তার প্রতিবাদ করতেই ক্যাম্পাস জুড়ে হামলা চালায় আয়োজকদের তরফের মানুষজনেরা। এরপর পুলিশের সামনেই দুই গোষ্ঠী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে বলে অভিযোগ। কয়েকজন অধ্যাপকও নিগ্রহের শিকার হয়েছেন বলে খবর।
এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে সামাজিক মাধ্যমে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছেন বিনোদন দুনিয়ার প্রতিনিধিরা। অভিনেতা-পরিচালক তথাগত মুখোপাধ্যায়কে বরাবরই এহেন ঘটনার বিরুদ্ধে সরব হতে দেখা যায়। তাই ইটিভি ভারত যোগাযোগ করে তাঁর সঙ্গে। তিনি বলেন, "যে ধরনের আক্রমণের ঘটনা দেখা গিয়েছে, দলে দলে লোক ঢুকে ছাত্রদের ছুরি দিয়ে আঘাত করেছে-তা গোটা দেশের আইন-প্রশাসনের গালে একটা থাপ্পড়। এসআরএফটিআই আমাদের রাজ্যের গর্ব, একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান। যেখানে বিদেশ থেকেও ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে। সেখানে এই ধরনের ঘটনা ঘটা আমাদের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী এবং নাগরিকের জন্য লজ্জাজনক।"
তথাগত আরও বলেন, "আজ যদি প্রশাসনিকভাবে যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তা হলে কাল আমার-আপনার বাড়িতেও এমন ঘটনা ঘটতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। অনেকে যুক্তি দিচ্ছেন, বিবেকানন্দের ছবি ছেঁড়া হয়েছে, নানা ধরনের অপমানজনক ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন, একটি গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসেবে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়াকে কি আমরা সমর্থন করতে পারি?"
পরিচালকের কথায়, "ধরে নিলাম, কেউ আমাকে অপমান করেছে, আমার ছবি ছিঁড়ে দিয়েছে, আমার মতাদর্শকে গালাগাল করেছে কিংবা বিবেকানন্দের ছবি ছিঁড়েছে। তার জন্য কি আমার অধিকার তৈরি হয় যে আমি তার উপর ছুরি নিয়ে হামলা করব, দলে দলে লোক নিয়ে কোনও প্রতিষ্ঠানে ঢুকে ঝামেলা করব? তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, কিছু অসভ্য ছেলে সেখানে ছিল। তার জন্য কি বাইরে থেকে লোক ঢুকে মারধর, ভাঙচুর করবে? অস্ত্র নিয়ে প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করবে? এটাই কি আমাদের দেশের আইন? আমাদের পুলিশ-প্রশাসন বলে কি আর কিছু নেই? এবার কি তা হলে নিজেদের রক্ষা করতে নিজেদের আইন, নিজেদের দল তৈরি করতে হবে? আমাদের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে আমরাও হামলা করব—এই মানসিকতা তৈরি হলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায় থাকবে?"
তথাগত-র কথায়, "কেউ অন্যায় করলে তার বিচার করার দায়িত্ব সাধারণ মানুষ যদি নিজের হাতে তুলে নেয়, তা হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে। বিচার ব্যবস্থা, আইন এবং প্রশাসনের জায়গা কোনও দল বা গোষ্ঠী নিতে পারে না। দল বড়, নাকি দেশ বড়-সেটা আগে আমাদের বুঝতে হবে।"