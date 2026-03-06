ETV Bharat / entertainment

'তাতেরি' গানে নারীদের নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য ! বাদশাকে সমন মহিলা কমিশনের

হরিয়ানা রাজ্য মহিলা কমিশন দফতরে কবে উপস্থিত থাকতে হবে বাদশাকে ?

হায়দরাবাদ, 6 মার্চ: ফের বিতর্কের বেড়াজালে জড়ালেন ব়্যাপার বাদশা ৷ সম্প্রতি প্রকাশিত হরিয়ানভি গান 'তাতেরি'-তে আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার করার অভিযোগে হরিয়ানা রাজ্য মহিলা কমিশন (HSCW) র‍্যাপার-গায়ক বাদশার বিরুদ্ধে সমন জারি করেছে ৷ যার ফলে, নতুন করে নেটপাড়ায় সমালোচনার মুখে গায়ক বাদশা ৷

কমিশনের চেয়ারপার্সন রেণু ভাটিয়ার অভিযোগ, তাতেরি গানের কথা অশ্লীল এবং সাংস্কৃতিক সীমানা এবং শালীনতা লঙ্ঘন করেছে ৷ চলতি বছর পয়লা মার্চ ট্র্যাকটি সোশাল মিডিয়ায় মুক্তি পাওয়ার পর পরেই শুরু হয় বিতর্ক। এরপর 6 মার্চ বাদশা (আসল নাম আদিত্য প্রতীক সিং সিসোদিয়া)-র বিরুদ্ধে সমন জারি করা হয়েছে ৷

পানিপথের পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের কাছে ইতিমধ্যেই অভিযোগের নথি পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ যেখানে কর্তৃপক্ষকে নির্ধারিত শুনানির সময় সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের উপস্থিতি নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পানিপথের 'নারী তু নারায়ণী' উত্থান সমিতির সভাপতি সাবিতা আর্য এবং শিব আরতি ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের পরিচালক শিব কুমার, বাদশার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের কাছে জমা দিয়েছেন। উভয় অভিযোগকারীই অভিযোগ করেছেন যে 'তাতেরি'র গানের কথাগুলিতে অশ্লীল শব্দভাণ্ডার রয়েছে ৷ এটি নারী ও নাবালকদের বস্তুনিষ্ঠ করে তুলেছে।

কমিশন এই অভিযোগকে গুরুত্ব সহকারে দেখছে ৷ ইতিমধ্যেই পুরো বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানানো হয়েছে ৷ এইচএসসিডব্লিউ চলতি মাসের 13 মার্চ, সকাল 11:30 টায় শুনানির দিন নির্ধারণ করেছে। ভাটিয়ার সভাপতিত্বে পানিপথের ডিসি অফিসের কনফারেন্স হলে এই শুনানি হবে। বিতর্ক সম্পর্কে বলতে গিয়ে ভাটিয়া গানটি কীভাবে নিয়ন্ত্রক তদন্তের মাধ্যমে পাস করেছে তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন যে তিনি পূর্বে তিন বছর ধরে সিনেমা সেন্সর বোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ৷ প্রশ্ন তুলেছেন যে এই ধরণের কথা দিয়ে একটি গান কীভাবে সেন্সরে অনুমোদিত হতে পারে।

উল্লেখ্য, বাদশার ইউটিউব চ্যানেলে গানটি মুক্তি পাওয়ার পরেই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য সোশাল সাইটে ৷ গানে হরিয়ানার সংস্কৃতির সঙ্গে মেশানে হয়েছে আধুনিক হিপ হপ ৷ এই গানে, দেশি সোয়াগে দেখা গিয়েছে 'হরিয়ানা কি ছোরি' রাজ্য স্তরের বক্সিং চ্যাম্পিয়ন সিমরান জগলানকেও ৷ গানের কথা লিখেছেন বাদশা ৷ সুরও দিয়েছেন তিনি ৷ তার মধ্যে মিশেছে হরিয়ানার নিজস্ব গানের সুর-কথা ৷

