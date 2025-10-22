বাস্তবতায় মিশে অতিপ্রকৃতির শিহরণ ! কবে মুক্তি পাচ্ছে তনুশ্রী-রজতাভর 'পরী মণি' ?

বাস্তবতায় মিশে অতিপ্রকৃতির শিহরণ ! কবে মুক্তি পাচ্ছে তনুশ্রী-রজতাভর 'পরী মণি' ?
সেন্সরের বাঁধা পেরিয়ে মুক্তির পথে 'পরী মণি' ৷ প্রকাশ্যে সিনেমা মুক্তির নতুন তারিখ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2025 at 1:27 PM IST
হায়দরাবাদ, 22 অক্টোবর: পুজোর আবহে মুক্তির কথা থাকলেও বাধা হয়ে দাঁড়ায় 'সেন্সর' কাঁটা ৷ ফলে পিছিয়ে যায় তনুশ্রী চক্রবর্তী, রজতাভ দত্ত, দেবরাজ ভট্টাচার্য ও প্রজ্ঞা গোস্বামী অভিনীত 'পরী মণি' (Porii Monii) সিনেমার মুক্তি ৷ অবশেষে কেটেছে অন্ধকার ৷ সব জটিলতা কাটিয়ে 'পরী মণি' আবার প্রস্তুত দর্শকদের সামনে আসতে ৷ কবে মুক্তি পাচ্ছে রোমহষর্ক ভয়ের কাহিনিকে কেন্দ্র করে এই সিনেমা ? টিমের তরফে জানানো হয়েছে, সিনেমার মুক্তির নতুন তারিখ ৷
ভৌতিক কাহিনির আড়ালে লুকিয়ে থাকা সামাজিক বার্তা নিয়ে পর্দায় আসছে সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী ও সৌভিক দে পরিচালিত 'পরী মণি' ৷ আগে 17 অক্টোবর সিনেমা মুক্তির পরিকল্পনা থাকলেও তা বাতিল হয় সেন্সর বোর্ডের আপত্তির কারণে। ছবির কিছু দৃশ্যকে বোর্ড "অত্যন্ত ভয়াবহ ও তীব্র" বলে মন্তব্য করে ৷ সিনেমার কিছু দৃশ্য মুছে দেওয়ার পরামর্শ দেয় সেন্সর বোর্ড। নির্মাতারা সেই পরামর্শ মেনে ছবির গল্প অক্ষত রেখে নতুন করে কাহিনির বিন্যাস করেন ৷
এখন, হ্যালোইন–এর প্রেক্ষাপটে 'পরী মণি' নতুন মুক্তির তারিখ প্রকাশ্যে ৷ ভয়, আবেগ এবং অজানা এক রোমাঞ্চকর মেলবন্ধন নিয়ে, বাস্তব আর অলৌকিকতার সীমারেখা পেরিয়ে শিহরণ জাগাতে 'পরী মণি' মুক্তি পাচ্ছে চলতি মাসের 31 অক্টোবর ৷ পরিচালক সিদ্ধার্থ ও সৌভিকের কথায়, "পরী মণি আমাদের কাছে শুধুই একটা ভৌতিক সিনেমা নয় ৷ এটা এক অনুভব, এক আবেগের যাত্রা। আমরা চেয়েছি দর্শক যেন শুধু ভয় না পায়, বরং ভয়ের ভেতরে লুকিয়ে থাকা অনুভূতি ও শূন্যতার মুখোমুখি হয়।"
পরিচালকদ্বয়ের বক্তব্য অনুযায়ী, "সম্প্রতি সেন্সর বোর্ড ছবির কিছু দৃশ্য নিয়ে আপত্তি জানায় ও কিছু পরিবর্তনের পরামর্শ দেয়। আমরা তাদের মতামতকে সম্মান জানিয়ে সামান্য পরিবর্তন করেছি ৷ কিন্তু পরীমণি–র মর্ম ও আত্মাকে একটুও নষ্ট হতে দিইনি। মুক্তির নতুন তারিখ 31 অক্টোবর, হ্যালোইন দিবসে ৷আমরা কৃতজ্ঞ আমাদের প্রযোজক, পুরো টিম, এবং সব দর্শকদের প্রতি যারা আমাদের এই যাত্রায় পাশে থেকেছেন। পরীমণি শুধু একটা গল্প নয়- এটা এক অভিজ্ঞতা।" গোটা টিমের আশা, নতুন ধাঁচে তৈরি করা এই সিনেমা দর্শকদের মন জয় করতে সক্ষম হবে ৷