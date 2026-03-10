ETV Bharat / entertainment

আমরা কাঁদছি না, ভেঙেও পড়িনি- কোন অনুভূতি কাজ করছে প্রয়াত অভিনেতা তমাল পুত্রের মনে ?

অনিন্দিত বলেন, "সবাই এক জায়গায় বসে বাবার বলা মজার মজার কথাগুলোই আওড়ে চলেছি। বাবা তো খুব মজার একজন মানুষ ছিলেন।"

কোন অনুভূতি কাজ করছে প্রয়াত অভিনেতা তমাল পুত্রের মনে ? (Special Arrangement)
কলকাতা, 10 মার্চ: কেটে গেল একটি দিন। অভিনেতা তমাল রায়চৌধুরী সকলের মনে থেকে যাবেন চিরকাল। শুধু তাঁর অভিনয় সৌকর্যের জন্য নয়, তিনি থেকে যাবেন তাঁর মিষ্টি ব্যবহারের জন্য। সকলকে মজার আঙ্গিকে নিন্দে করার জন্য, যে নিন্দে গায়ে লাগত না কারওর। বরং সেই নিন্দেই ভালোবাসা বলে মনে করতেন তাঁর সহকর্মীরা।

বাবাকে হারিয়ে মনে মনে এক পাহাড় বেদনা থাকলেও তাকে বিশেষ আমল দেননি তমাল পুত্র অনিন্দিত রায়চৌধুরী। তিনি বলেন, "আমার বাবা আমার কাছে শুধুই 'বাবা'। কোনও অভিনেতা নয়, কোনও শিল্পী নয়। মা আগেই চলে গিয়েছেন। আর এবার পিতৃহারাও হলাম। তবে, আজ বাবা চলে যাওয়ায় আমরা পরিবারের সদস্যরা যে খুব কান্নাকাটি করছি বা ভেঙে পড়েছি তা নয়। বরং সবাই এক জায়গায় বসে বাবার বলা মজার মজার কথাগুলোই আওড়ে চলেছি। বাবা তো খুব মজার একজন মানুষ ছিলেন। ঘরে বাইরে একইরকম ছিলেন আমার বাবা।"

তমাল রায়চৌধুরীর কথা বলতে গিয়ে এদিন তাঁর সতীর্থ দুলাল লাহিড়ী বলেন, "তমাল দা সকলের সঙ্গে মিশতেন। প্রযোজক থেকে প্রোডাকশন বয়, সকলের সঙ্গে তমাল দা'র ভাব ছিল। যেখানে সেখানে বসে পড়তেন। কোনও বাছ বিচার ছিল না মানুষটার। উনি ছিলেন অজাতশত্রু। স্টুডিওতে এসেই ওই যে উচ্চ গলায় 'কি রে' বলে ডাকতেন, সবাই চমকে উঠতাম। অসম্ভব দক্ষ একজন অভিনেতা ছিলেন। মঞ্চে দাপিয়ে বেড়াতেন। তেমনি সিনেমা সিরিয়ালে ছিল তাঁর সমান জনপ্রিয়তা। যেমন ছিলেন দক্ষ অভিনেতা তেমনই অসাধারণ মানুষ।"

জানা যায়, অভিনয়ের প্রতি তাঁর আগ্রহ সেই স্কুলজীবন থেকেই। ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করতেন তিনি। পাড়ার নাটকেও তাঁর অভিনয় দেখে প্রশংসা করতেন সবাই। 1962 সাল থেকে থিয়েটারের প্রতি তাঁর আগ্রহ আরও বাড়তে শুরু করে। ধীরে ধীরে পা রাখেন পর্দায়। সিনেমা, সিরিয়াল সর্বক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অভিনেতা। একাধিক জনপ্রিয় ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন এই অভিনেতা। 'চিরদিনই তুমি যে আমার', 'চ্যালেঞ্জ', 'লে হালুয়া লে', 'বিন্দাস', 'জাতিস্মর', 'গোরস্থানে সাবধান', 'আমাজন অভিযান', 'চাঁদের পাহাড়', 'আলো'র মতো জনপ্রিয় সব ছবিতে অভিনয় করেন তিনি।

অভিনেতার বলিষ্ঠ চেহারা, দোর্দণ্ডপ্রতাপ অভিব্যক্তি, দরাজ গলা সকলের থেকে আলাদা করেছে তাঁকে। এহেন দাপুটে অভিনেতা হঠাতই একদিন সরে যান অভিনয় থেকে। মূলত শারীরিক সমস্যার কারণেই সরে গিয়েছিলেন তা নিজেই জানিয়েছেন বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে। তাঁর বুকে পেসমেকারও বসানো হয়েছিল। যে সব কাজ তাঁর কাছে আসত তার বেশিরভাগের শুটিংই হত বেশ দূরে দূরে। ফলে, প্রস্তাব এলেও তিনি রাজি হতে পারতেন না শরীরের কারণেই। তবে, তিনি এও জানিয়েছিলেন একটা সময়ের পর থেকে কাজের প্রস্তাব তুলনায় কমই আসত তাঁর কাছে। ফলে, অভিনেতাকে দীর্ঘ অনেকদিন আর দেখা যায়নি পর্দায় কিংবা মঞ্চে। আর এবার তো সকলের আড়ালেই চলে গেলেন তিনি, চিরকালের জন্য। তাঁর মৃত্যুতে চোখের জল ফেলেছে ইন্ডাস্ট্রির নানা বয়সের কুশীলবেরা। আট থেকে আশির বন্ধু ছিলেন যে তিনি।

