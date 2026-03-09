তমাল জেঠু এভাবেই রসিকতা করতেন... 'আলো'র স্মৃতিতে ডুব ভাস্বরের, মন খারাপ সুজয়-সুজনের

তমাল জেঠু এভাবেই রসিকতা করতেন... 'আলো'র স্মৃতিতে ডুব ভাস্বরের, মন খারাপ সুজয়-সুজনের
প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা তমাল রায়চৌধুরীর সঙ্গে 'আলো' ছবির মাধ্যমেই প্রথম আলাপ। অগ্রজর প্রয়াণে শোকে বিহ্বল ভাস্বর। স্মৃতি রোমন্থন সুজয়-সুজনের ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 9, 2026 at 5:17 PM IST
কলকাতা, 9 মার্চ: প্রয়াত অভিনেতা তমাল রায়চৌধুরীর সঙ্গে 'আলো' ছবির মাধ্যমেই প্রথম আলাপ অভিনেতা ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁর মৃত্যুর খবর ইটিভি ভারতের কাছ থেকে প্রথম পেয়ে শোকে বিহ্বল ভাস্বর বলেন, "তমাল জেঠুর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ 'আলো'র আউটডোরে গিয়ে। ওই ছবিতে উনি অভিনয় করেছিলেন। কষ্ট এটাই লাগছে যে 'আলো' থেকে এক এক করে কত লোক চলে গেল। যেমন ভারতী দিদা (দেবী), কুণাল দা (মিত্র), অভিষেক দা (চট্টোপাধ্যায়), জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, গীতা নাগ, ছবি তালুকদার, আর এবার তো তমাল জেঠুও চলে গেলেন।"
অভিনেতা বলতে থাকেন, "'আলো' থেকেই তমাল জেঠুর সঙ্গে আমার দারুণ সম্পর্ক। যদিও সেরকম দেখা হত না কোথাও। কিন্তু সম্পর্কটা নিবিড় ছিল। আমি ওনার বাড়িতেও গিয়েছি। তমাল জেঠুর মা আমাকে খুব ভালোবাসতেন। যত বারই গিয়েছি খুব আদরযত্ন করেছেন। তমাল জেঠু ভীষণ শিক্ষিত একজন মানুষ ছিলেন। মজারও ছিলেন। যেমন কাউকে কখনও ডেকে বলতেন, এই এদিকে আয় তো, তোকে একটু অপমান করি। তমাল জেঠু এভাবেই রসিকতা করতেন।"
ভাস্বর আরও বলেন, "ওঁর নিজের নাটকের একটা দলও ছিল। আমার সঙ্গে সম্ভবত শেষ দেখা বছর খানেক আগে। একটা রিয়ালিটি শো-এর অডিশনে আমি বিচারক হয়েছিলাম। আর উনিও বিচারক ছিলেন। তখনই দেখেছি কানে ভালো করে শুনতে পারছেন না। তবে, তখনও হেঁটে চলেই বেড়াচ্ছিলেন। আমি ভাবতেই পারিনি দুম করে চলে যাবেন। আর আমরা যে ওঁর খুব খবরাখবর রেখেছি তাও তো নয়। মিথ্যে বলে লাভ নেই। আমরা আর্টিস্টরা তো এরকমই। কাজ যখন করি তখন আমরা সবাই একটা পরিবার। আর কাজ শেষ হলেই কেউ আর কারওর দিকে ফিরে তাকাই না। ফোনও করিনি এর মধ্যে। সেই ২০০৩ থেকে ২০২৬- এতদিনের চেনাজানা তমাল জেঠুর সঙ্গে। কিছু কিছু ছবিতে ওঁর অভিনয় ভোলার নয়। আজ ইটিভি ভারত মারফত প্রথম খবরটা পেলাম। পরে আমাদের আর্টিস্ট ফোরাম থেকেও জানানো হল। উনি যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন। এটাই চাই।"
অন্যদিকে, সোশাল মিডিয়াতে বাচিক শিল্পী সুজয় প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও অভিনেতা সুজন নীল মুখোপাধ্যায় শোক প্রকাশ করেছেন ৷ সুজয় প্রসাদ লেখেন, "আজ যখন তমাল দাকে দেখতে গেলাম তখন কেমন যেন মনে হলো এখুনি ঘুম থেকে উঠেই বলবেন, 'আবার কেন এলে তুমি? অবশ্য অপমান করার সুযোগ পাওয়া গেল'। তমাল দা বাংলা নাটকে একটা দারুণ স্মার্টনেস এনেছিলেন।... আমি যে শেক্সপিয়ার পড়তে পারি তার শিক্ষা আমি পেয়েছি তমাল দা, জগন্নাথ গুহ এবং বিপ্লব দাশগুপ্তর কাছে।...আমার শিক্ষক ছিলেন তমাল দা। উনি শেখাতেন জীবনের সঙ্গে রসিকতা করতে। ঠিক যেন শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পের নায়ক বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ফাল্গুনী'র সর্দার। তমাল বনে আজ আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। বৃষ্টি নামবে কি?"
অভিনেতা সুজন লেখেন, "তমাল রায় চৌধুরী...নাট্য পরিচালক/ অভিনেতা ৷ তমাল দা আজ রাজার মতো মৃত্যুবরণ করলেন...এটাই বোধহয় তাকে মানায়... ৷ ভালো থেকো, রসে বশেই থেকো.."