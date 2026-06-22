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রচনার বদলে সঞ্চালকের আসনে স্বস্তিকা ! বদলে যাচ্ছে 'দিদি নম্বর ওয়ান' টেলিকাস্টের সময়ও

গুঞ্জন অবশেষে সত্যি হল ৷ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় সঞ্চালিত জনপ্রিয় রিয়েলিটি শোয়ের রাশ এবার অভিনেত্রী স্বস্তিকার হাতে ৷ বিকেলে নয়, কখন দেখতে পাবেন এই শো ?

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রচনার বদলে সঞ্চালকের আসনে স্বস্তিকা ! (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 22, 2026 at 9:32 AM IST

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Updated : June 22, 2026 at 9:45 AM IST

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কলকাতা, 22 জুন: 'দিদি নম্বর ওয়ান'-এর সঞ্চালনায় এবার থেকে দেখা যাবে স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়কে (Swastika Mukherjee)। দশগুণ আনন্দ নিয়ে, সিজন 10-এ দর্শকের মন মাতাতে আসছেন তিনি। পাক্কা 22 বছর পর বাংলা টেলিভিশনে ফিরলেন স্বস্তিকা। ইতিমধ্যেই চ্যানেলে হাজির হয়েছে এই শো-এর নতুন ঝলক। সেখানে নতুন কাজ নিয়ে স্বস্তিকা যে বেশ আপ্লুত তা তাঁকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

জানা যাচ্ছে, আগামী 29 জুন থেকেই 'দিদি নম্বর ওয়ান'-এর সফর শুরু করবেন স্বস্তিকা। নতুন সঞ্চালকের হাত ধরে শো পাবে নতুন চমক তা বলাই বাহুল্য। আরও জানা যাচ্ছে, এবার থেকে আর চারজন নয়, একসঙ্গে দশজন প্রতিযোগী অংশ নেবেন স্বস্তিকার দরবারে। ফলে, কীভাবে খেলা এগোবে সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

কয়েকদিন ধরেই জোর গুঞ্জন চলছিল যে বদলে যেতে চলেছে ‘দিদি নাম্বার ওয়ান’-এর সঞ্চালক। রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এরপর থেকে আর দেখা যাবে না। আর সেটাই সত্যি হল। জল্পনার অবসান ঘটিয়ে নতুন সঞ্চালকের ঝলক হাজির হয়েছে। স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়কে দেখা যাবে সঞ্চালকের ভূমিকায়। ওদিকে বদলে যাচ্ছে অনুষ্ঠানের সম্প্রচারের সময়ও। বহু বছর ধরে বিকেলের নির্দিষ্ট সময়ে সম্প্রচারিত হত ‘দিদি নাম্বার ওয়ান’। কিন্তু আগামী 29 জুন থেকে বদলে যাচ্ছে সেই চেনা সময়। নতুন সিজন দেখা যাবে সোম থেকে শুক্রবার রাত 10টা 15 মিনিটে।

প্রসঙ্গত, 2010 সালের 1 নভেম্বর থেকে যাত্রা শুরু করে 'দিদি নম্বর ওয়ান'। প্রথম সিজনের সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন অভিনেত্রী পুস্পিতা মুখোপ্যাধায় । এরপর সঞ্চালনার দায়িত্বে আসেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় । তারপরে কিছুদিনের জন্য জুন মালিয়া । এরপর ফের আসেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় । কিছুদিন সঞ্চালনা করেন দেবশ্রী রায় । তবে তাঁর পর থেকে আজ পর্যন্ত 'দিদি নম্বর ওয়ান'-এর সঞ্চালনাতে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ই বহাল । মাঝে একবার তাল কাটে, যখন বাবাকে হারান রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই সময়ে কিছুদিনের জন্য দায়িত্ব সামলান সুদীপা চট্টোপাধ্যায় । এরপর আবার নিজের জায়গায় ফেরত আসেন রচনা। তবে, এবার আরও একবার বদলে যেতে চলেছে এই শো'র সঞ্চালক। 'দিদি নম্বর ওয়ান'-এর এতদিনের গৌরব ধরে রাখার বড় চ্যালেঞ্জ এবার স্বস্তিকার সামনে, তা বলাই বাহুল্য। তবে, নতুন শো নিয়ে এখনই মুখ খুলতে নারাজ স্বস্তিকা।

ওদিকে 'দিদি নাম্বার ওয়ান’-এর পুরনো বিকেলের স্লটে আসছে নতুন ধারাবাহিক ‘দুলারি’। আগামী 29 জুন থেকে প্রতিদিন বিকেল 5টায় টিভির পর্দায় সম্প্রচারিত হবে এই ধারাবাহিক। এই ধারাবাহিকের মাধ্যমে দীর্ঘ বিরতির পর আবার ছোটপর্দায় ফিরছেন অভিনেত্রী দেবপ্রিয়া বসু। এবার নায়িকার ভূমিকাতেই দেখা যাবে তাঁকে।

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Last Updated : June 22, 2026 at 9:45 AM IST

TAGGED:

DIDI NO 1 SHOW TIME
RACHNA BANERJEE
DIDI NO 1 SEASON 10
স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় দিদি নম্বর 1
SWASTIKA MUKHERJEE DIDI NO 1 HOST

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