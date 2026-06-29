স্বস্তিকার জন্য গান গাইলেন মিকা ! আবিরকে রসিকতা করে কী বললেন 'দিদি নম্বর ওয়ান'-এর নতুন সঞ্চালক?

স্বস্তিকার জন্য গান গাইলেন মিকা ! আবিরকে রসিকতা করে কী বললেন 'দিদি নম্বর ওয়ান'-এর নতুন সঞ্চালক?
'সারেগামাপা'র গ্র্যান্ড ফিনালের মঞ্চে হাজির হন স্বস্তিকা। পরনে ছিল নীল ঢাকাই শাড়ি, এম্ব্রয়ডারি করা অফ হোয়াইট ব্লাউজ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 29, 2026 at 10:35 AM IST
কলকাতা, 29 জুন: আজ থেকেই 'দিদি নম্বর ওয়ান সিজন 10'-এর দায়িত্ব নিতে চলেছেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় (Swastika Mukherjee)। তার আগে 'সারেগামাপা'র গ্র্যান্ড ফিনালের মঞ্চে হাজির হন স্বস্তিকা। পরনে ছিল নীল ঢাকাই শাড়ি, এম্ব্রয়ডারি করা অফ হোয়াইট ব্লাউজ। রকমারি গয়না আর মাথার ফুলে স্বস্তিকা এই সন্ধ্যায় যেন আরও অনন্যা।
Body:আবির তাঁকে মঞ্চে ডেকে নেন। স্বস্তিকা মঞ্চে আসতেই তাঁর সৌন্দর্যের প্রশংসা করেন স্বয়ং মিকা সিং। শুধু কি তাই? স্বস্তিকার জন্য গানও গাইলেন তিনি। আর সেই গানের সঙ্গে মিনিট কয়েক কোমরও দোলালেন আবির এবং স্বস্তিকা। এই মঞ্চেই আবির এদিন ঘোষণা করেন 29 জুন থেকে 'দিদি নম্বর ওয়ান- সিজন 10'-এর দায়িত্ব নিতে চলেছেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়।
মিকা সিং এদিন স্বস্তিকাকে প্রশংসায় ভরালে স্বস্তিকা আবিরকে রসিকতা করে বলেন, "এতদিনে কেউ আমাকে বুঝল। কী করলি তোরা?" এভাবেই জমে উঠেছিল এদিনের 'সারেগামাপা'র মঞ্চ।
প্রসঙ্গত, 2010 সালের 1 নভেম্বর থেকে যাত্রা শুরু করে 'দিদি নম্বর ওয়ান'। প্রথম সিজনের সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন অভিনেত্রী পুস্পিতা মুখোপ্যাধায় । এরপর সঞ্চালনার দায়িত্বে আসেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় । তারপরে কিছুদিনের জন্য জুন মালিয়া । এরপর ফের আসেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় । কিছুদিন সঞ্চালনা করেন দেবশ্রী রায় । তবে তাঁর পর থেকে আজ পর্যন্ত 'দিদি নম্বর ওয়ান'-এর সঞ্চালনাতে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ই বহাল ।
মাঝে একবার তাল কাটে, যখন বাবাকে হারান রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই সময়ে কিছুদিনের জন্য দায়িত্ব সামলান সুদীপা চট্টোপাধ্যায় । এরপর আবার নিজের জায়গায় ফেরত আসেন রচনা। তবে, এবার আরও একবার বদলে যেতে চলেছে এই শো'র সঞ্চালক। 'দিদি নম্বর ওয়ান'-এর এতদিনের গৌরব ধরে রাখার বড় চ্যালেঞ্জ এবার স্বস্তিকার সামনে- এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।